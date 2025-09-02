Északról érkeznek a Super Bowl-győztes Philadelphia legerősebb kihívói

Rossz hír a riválisoknak, hogy a bajnoki címvédő Philadelphia Eagles cseppet sem gyengült, s idén is a Super Bowl egyik esélyese. Fő kihívói az NFC-n belül az Északi csoportból jöhetnek, de az alapszakasz után a rájátszásban is jobb teljesítmény kell tőlük, hiszen hiába jutottak négyből hárman is tovább az előző idényben, a playoffban egyikük sem nyert meccset.
Összeállításunkban csoportról csoportra végigmegyünk a csapatokon, több adat között a klubok ESPN-indexét is kiemeljük – az amerikai szakoldal nemcsak aszerint értékelte 100-as skálán és tette sorrendbe a csapatokat, hogy idén milyenek a kilátásaik, hanem a következő évek kilátásai szerint is osztályozott.
ATLANTA FALCONS
Első idény: 1966
Tavalyi mérleg: 8–9
Vezetőedző: Raheem Morris (2024 óta)
Kezdő irányító: Michael Penix Jr. (2024 óta)
Stadion: Mercedes-Benz Stadium (2020 óta, 70 240 férőhely, zárható tető, műfű)
ESPN-index: 70.5 (28.)
Penix az előző idény hajrájában átvette a karmesteri pálcát Kirk Cousinstól, idén talán kiderül, hogy jó hosszú távú megoldás lesz-e a Falcons irányító posztján. A védelmet két első körös passzsiettetővel (Jalon Walker és James Pearce Jr.) turbózta fel az Atlanta, amelynek idei sikere a fiatal irányító fejlődésén áll vagy bukik.
CAROLINA PANTHERS
Első idény: 1995
Tavalyi mérleg: 5–12
Vezetőedző: Dave Canales (2024 óta)
Kezdő irányító: Bryce Young (2023 óta)
Stadion: Bank of America Stadium (1996 óta, 74 867 férőhely, nyitott, műfű)
ESPN-index: 69.3 (30.)
A 2023-as draft első választottjaként elvitt Bryce Youngról egyszer már lemondtak Charlotte-ban, de tavaly visszakerült a csapatba, és úgy tűnik, van még remény. Nagy kérdés, mire lesz képes idén, viszont nagy tételben semmiképp sem fogadnánk arra, hogy vezérletével idén hét év után visszatér a Panthers a rájátszásba.
NEW ORLEANS SAINTS
Első idény: 1967
Tavalyi mérleg: 5–12
Vezetőedző: Kellen Moore (új)
Kezdő irányító: Spencer Rattler (új)
Stadion: Caesars Superdome (1975 óta, 73 208 férőhely, fedett, műfű)
ESPN-index: 63 (32.)
Az ESPN rangsorában középtávon a Saints az NFL legreménytelenebb csapata, elég csak az irányítókra nézni. Derek Carr visszavonult, Spencer Rattler tavaly a kevés lehetőségét nem használta ki meggyőzően, az újonc Tyler Shough pedig nem sokkal tűnik jobbnak, ráadásul idősebb is kollégájánál. Kellen Moore újonc vezetőedző, de a védelemért felelős Brandon Staley korábban már három évig volt főedző is a Chargersnél.
TAMPA BAY BUCCANEERS
Első idény: 1976
Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Todd Bowles (2022 óta)
Kezdő irányító: Baker Mayfield (2023 óta)
Stadion: Raymond James Stadium (1998 óta, 69 218 férőhely, nyitott, fű)
ESPN-index: 81.7 (14.)
Az egyetlen stabil csapat a csoportban az elmúlt években, a Buccaneers sorozatban az ötödik elsőségére törekszik az NFC déli négyesében, a negyediket Bowles-szal, aki vezetőedzőként a védelemért is felel. A Jacksonville edzőjének kinevezett Liam Coen helyére előlépő Josh Grizzard személyében sorozatban a harmadik évben van új támadókoordinátor Tampa Bayben, még szerencse, hogy Mayfield már megszokta a változatosságot.
CHICAGO BEARS
Első idény: 1920 (Decatur Staleys néven)
Tavalyi mérleg: 5–12
Vezetőedző: Ben Johnson (új)
Kezdő irányító: Caleb Williams (2024 óta)
Stadion: Soldier Field (1924 óta, 62 500 férőhely, nyitott, fű)
ESPN-index: 77.2 (18.)
A Caleb Williams-vezette támadóegység ritkán villant meg a draftelső újoncévében, de Chicagóban szentül hiszik, hogy a Detroitból érkező Ben Johnson össze fogja rakni a csapatot, és tényező lesz csoportjában a Bears. A Detroit, Green Bay, Minnesota hármas előtti divíziógyőzelem azonban az év bravúrja lenne.
DETROIT LIONS
Első idény: 1928 (Portsmouth Spartans néven)
Tavalyi mérleg: 15–2 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Dan Campbell (2021 óta)
Kezdő irányító: Jared Goff (2021 óta)
Stadion: Ford Field (2002 óta, 65 000 férőhely, fedett, műfű)
ESPN-index: 87.2 (5.)
Alapszakaszgyőztesként zárta a legutóbbi idényt a Lions, s egyesek amiatt aggódnak, hogy ez volt a legnagyobb esélye a csapatnak a Super Bowl-győzelemre, innen csak lefelé vezethet az út. A két koordinátor elment máshova főedzőnek, de a keret egyben maradt, és Aidan Hutchinson is felépült súlyos sérüléséből, ami azért reményt adhat a következő idényekre is.
GREEN BAY PACKERS
Első idény: 1919
Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Matt LaFleur (2019 óta)
Kezdő irányító: Jordan Love (2023 óta)
Stadion: Lambeau Field (1957 óta, 81 441 férőhely, nyitott, fű-műfű hibrid)
ESPN-index: 86.2 (6.)
A liga legfiatalabb játékoskeretű csapata (a legfiatalabb támadósor és a második legfiatalabb védelem) egy éve bejutott a rájátszásba, továbbra is rengeteg a fejlődési potenciál. Az első négy idényét tartaléksorban töltő Love évről évre közeledik a liga legjobbjai felé, a védelembe pedig augusztus végén Dallasból megérkezett a liga egyik ásza, Micah Parsons.
MINNESOTA VIKINGS
Első idény: 1961
Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 0–1)
Vezetőedző: Kevin O’Connell (2022 óta)
Kezdő irányító: J. J. McCarthy (új)
Stadion: U. S. Bank Stadium (2016 óta, 66 202 férőhely, fedett, műfű)
ESPN-index: 82.4 (11.)
Kevesen értenek úgy az irányítók nyelvén, mint O’Connell. A szakember Case Keenum, Kirk Cousins és Sam Darnold után idén végre saját első körös draftoltja, az újoncidényét súlyos sérülése miatt teljes egészében kihagyó McCarthy játékát egyengetheti. A QB-nak gyorsan fel kell nőnie a feladathoz, mert ebben a csoportban nincs bocsánat.
DALLAS COWBOYS
Első idény: 1960
Tavalyi mérleg: 7–10
Vezetőedző: Brian Schottenheimer (új)
Kezdő irányító: Dak Prescott (2016 óta)
Stadion: AT&T Stadium (2009 óta, 80 000 férőhely, zárható tető, műfű)
ESPN-index: 74.3 (23.)
Évek óta rengeteg kritika éri Jerry Jones tulajdonost, aki általános igazgatóként a játékosügyletekben is teljhatalommal bír, és régóta képtelen ütőképes csapatot építeni. Az idén Micah Parsons elcserélésével ásta alá a Cowboys felkészülését és Schottenheimer első idényét főedzőként.
NEW YORK GIANTS
Első idény: 1925
Tavalyi mérleg: 3–14
Vezetőedző: Brian Daboll (2022 óta)
Kezdő irányító: Russell Wilson (új)
Stadion: MetLife Stadium (2010 óta, 82 500 férőhely, nyitott, műfű)
ESPN-index: 67.4 (31.)
Daboll kinevezése óta nemigen javult a csapat eredménysora, de legalább a vezetőség türelmes az edzővel. Vélhetően Jaxson Dart draftolása után is az marad, hiszen a fiatal iránytó csapatba építéséhez idő kell, és addig ott van Wilson, na meg az egyre csak erősödő védelem.
PHILADELPHIA EAGLES
Első idény: 1933
Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 4–0)
Vezetőedző: Nick Sirianni (2021 óta)
Kezdő irányító: Jalen Hurts (2020 óta)
Stadion: Lincoln Financial Field (2003 óta, 67 594 férőhely, nyitott, fű-műfű hibrid)
ESPN-index: 92.6 (1.)
Nem elég, hogy címvédőként várja az új idényt az Eagles, a csapat magja egyben maradt, ráadásul a kulcsemberek fiatalok (a liga legfiatalabb védelme lesz idén a philadelphiai) és hosszú távú szerződés köti őket a csapathoz. A támadósor edzői stábjából többen távoztak, a New Orleans vezetőedzőjének kinevezett Kellen Moore pótlását belülről oldották meg Kevin Patullóval.
WASHINGTON COMMANDERS
Első idény: 1932 (Boston Braves néven)
Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 2–1)
Vezetőedző: Dan Quinn (2024 óta)
Kezdő irányító: Jayden Daniels (2024 óta)
Stadion: Northwest Stadium (1997 óta, 62 000 férőhely, nyitott, fű)
ESPN-index: 83.2 (10.)
Daniels nagyon meggyőző volt az első idényében, erre lehet építeni, és szépek is a kilátások Washingtonban. Csakhogy az irányító körül idősödik a játékoskeret, főleg a védelemben vannak olyan veteránok, akiket egy-két éven belül muszáj lesz pótolni.
ARIZONA CARDINALS
Első idény: 1920 (Chicago Cardinals néven)
Tavalyi mérleg: 8–9
Vezetőedző: Jonathan Gannon (2023 óta)
Kezdő irányító: Kyler Murray (2019 óta)
Stadion: State Farm Stadium (2006 óta, 63 400 férőhely, zárható tető, fű)
ESPN-index: 77.2 (17.)
A Cardinals az előző két drafton összesen 14 játékost szerzett az első három körben, tele van a keret tehetségekkel, de az egyéneket csapattá is kell csiszolni – az előző idényben Marvin Harrison Jr. elkapójátékán látszott leginkább, hogy ez nem mindig egyszerű.
LOS ANGELES RAMS
Első idény: 1936 (Cleveland Rams néven)
Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 1–1)
Vezetőedző: Sean McVay (2017 óta)
Kezdő irányító: Matthew Stafford (2021 óta)
Stadion: SoFi Stadium (2017 óta, 71 000 férőhely, fedett, műfű)
ESPN-index: 82.2 (13.)
Stafford és McVay az első közös évükben bajnoki címhez segítették a Ramst, amely azóta is tényező az NFC-ben, ráadásul a 37 éves irányító újabb két évre elkötelezte magát. Davante Adams érkezése lehet a garancia, hogy a csapat ebben az idényben is harcban lesz a rájátszásért.
SAN FRANCISCO 49ERS
Első idény: 1946
Tavalyi mérleg: 6–11
Vezetőedző: Kyle Shanahan (2017 óta)
Kezdő irányító: Brock Purdy (2022 óta)
Stadion: Levi’s Stadium (2014 óta, 68 500 férőhely, nyitott, fű)
ESPN-index: 83.5 (9.)
Az előző idény a sérülések miatt óriási csalódást okozott, a támadósorba a visszatérők mellett a Washingtonból szerződtetett Brian Robinson futó a legnagyobb erősítés, míg a védelem elsősorban a draftról érkezőkkel újult meg. Robert Saleh visszatért a védelem élére, a falat a rutinos Nick Bosa mellett három újonccal kell felépítenie.
SEATTLE SEAHAWKS
Első idény: 1976
Tavalyi mérleg: 10–7
Vezetőedző: Mike Macdonald (2024 óta)
Kezdő irányító: Sam Darnold (új)
Stadion: Lumen Field (2002 óta, 68 740 férőhely, nyitott, műfű)
ESPN-index: 75.5 (21.)
Geno Smith után Darnoldtól is azt remélik Seattle-ben, hogy az NFL-ben mutatott kezdeti botladozása után a Seahawksban képes lesz arra a játékra, amely miatt egyetemista korában az egyik legnagyobb ígéretnek tartották. Darnold mellett Klint Kubiak dolgozik majd támadókoordinátorként, a Denver vezetőedzőjeként 2016-ban Super Bowlt nyerő Gary Kubiak fiai közül Klay San Franciscóban tölti be ugyanezt a szerepkört.
NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Szeptember 5., péntek
2.20: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Szeptember 6., szombat
2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (YouTube-közvetítés)
Szeptember 7., vasárnap
19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals
19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: Washington Commanders–New York Giants
19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers
22.05: Denver Broncos–Tennessee Titans
22.05: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers
22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans
Szeptember 8., hétfő
2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Szeptember 9., kedd
2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)