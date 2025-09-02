Északról érkeznek a Super Bowl-győztes Philadelphia legerősebb kihívói

DÉLI CSOPORT

ATLANTA FALCONS

Első idény: 1966

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Raheem Morris (2024 óta)

Kezdő irányító: Michael Penix Jr. (2024 óta)

Stadion: Mercedes-Benz Stadium (2020 óta, 70 240 férőhely, zárható tető, műfű)

ESPN-index: 70.5 (28.)

Penix az előző idény hajrájában átvette a karmesteri pálcát Kirk Cousinstól, idén talán kiderül, hogy jó hosszú távú megoldás lesz-e a Falcons irányító posztján. A védelmet két első körös passzsiettetővel (Jalon Walker és James Pearce Jr.) turbózta fel az Atlanta, amelynek idei sikere a fiatal irányító fejlődésén áll vagy bukik.

CAROLINA PANTHERS

Első idény: 1995

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Dave Canales (2024 óta)

Kezdő irányító: Bryce Young (2023 óta)

Stadion: Bank of America Stadium (1996 óta, 74 867 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 69.3 (30.)

A 2023-as draft első választottjaként elvitt Bryce Youngról egyszer már lemondtak Charlotte-ban, de tavaly visszakerült a csapatba, és úgy tűnik, van még remény. Nagy kérdés, mire lesz képes idén, viszont nagy tételben semmiképp sem fogadnánk arra, hogy vezérletével idén hét év után visszatér a Panthers a rájátszásba.

NEW ORLEANS SAINTS

Első idény: 1967

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Kellen Moore (új)

Kezdő irányító: Spencer Rattler (új)

Stadion: Caesars Superdome (1975 óta, 73 208 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 63 (32.)

Az ESPN rangsorában középtávon a Saints az NFL legreménytelenebb csapata, elég csak az irányítókra nézni. Derek Carr visszavonult, Spencer Rattler tavaly a kevés lehetőségét nem használta ki meggyőzően, az újonc Tyler Shough pedig nem sokkal tűnik jobbnak, ráadásul idősebb is kollégájánál. Kellen Moore újonc vezetőedző, de a védelemért felelős Brandon Staley korábban már három évig volt főedző is a Chargersnél.

TAMPA BAY BUCCANEERS

Első idény: 1976

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Todd Bowles (2022 óta)

Kezdő irányító: Baker Mayfield (2023 óta)

Stadion: Raymond James Stadium (1998 óta, 69 218 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 81.7 (14.)

Az egyetlen stabil csapat a csoportban az elmúlt években, a Buccaneers sorozatban az ötödik elsőségére törekszik az NFC déli négyesében, a negyediket Bowles-szal, aki vezetőedzőként a védelemért is felel. A Jacksonville edzőjének kinevezett Liam Coen helyére előlépő Josh Grizzard személyében sorozatban a harmadik évben van új támadókoordinátor Tampa Bayben, még szerencse, hogy Mayfield már megszokta a változatosságot.

Baker Mayfield számára már az lenne a szokatlan, ha egymás után két idényben azonos edzővel dolgozna (Fotó: Getty Images)

ÉSZAKI CSOPORT

CHICAGO BEARS

Első idény: 1920 (Decatur Staleys néven)

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Ben Johnson (új)

Kezdő irányító: Caleb Williams (2024 óta)

Stadion: Soldier Field (1924 óta, 62 500 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 77.2 (18.)

A Caleb Williams-vezette támadóegység ritkán villant meg a draftelső újoncévében, de Chicagóban szentül hiszik, hogy a Detroitból érkező Ben Johnson össze fogja rakni a csapatot, és tényező lesz csoportjában a Bears. A Detroit, Green Bay, Minnesota hármas előtti divíziógyőzelem azonban az év bravúrja lenne.

DETROIT LIONS

Első idény: 1928 (Portsmouth Spartans néven)

Tavalyi mérleg: 15–2 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Dan Campbell (2021 óta)

Kezdő irányító: Jared Goff (2021 óta)

Stadion: Ford Field (2002 óta, 65 000 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 87.2 (5.)

Alapszakaszgyőztesként zárta a legutóbbi idényt a Lions, s egyesek amiatt aggódnak, hogy ez volt a legnagyobb esélye a csapatnak a Super Bowl-győzelemre, innen csak lefelé vezethet az út. A két koordinátor elment máshova főedzőnek, de a keret egyben maradt, és Aidan Hutchinson is felépült súlyos sérüléséből, ami azért reményt adhat a következő idényekre is.

GREEN BAY PACKERS

Első idény: 1919

Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Matt LaFleur (2019 óta)

Kezdő irányító: Jordan Love (2023 óta)

Stadion: Lambeau Field (1957 óta, 81 441 férőhely, nyitott, fű-műfű hibrid)

ESPN-index: 86.2 (6.)

A liga legfiatalabb játékoskeretű csapata (a legfiatalabb támadósor és a második legfiatalabb védelem) egy éve bejutott a rájátszásba, továbbra is rengeteg a fejlődési potenciál. Az első négy idényét tartaléksorban töltő Love évről évre közeledik a liga legjobbjai felé, a védelembe pedig augusztus végén Dallasból megérkezett a liga egyik ásza, Micah Parsons.

Micah Parsons csatlakozásával a Green Bayé lesz az egyik legjobb védelem (Fotó: Getty Images)

MINNESOTA VIKINGS

Első idény: 1961

Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Kevin O’Connell (2022 óta)

Kezdő irányító: J. J. McCarthy (új)

Stadion: U. S. Bank Stadium (2016 óta, 66 202 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 82.4 (11.)

Kevesen értenek úgy az irányítók nyelvén, mint O’Connell. A szakember Case Keenum, Kirk Cousins és Sam Darnold után idén végre saját első körös draftoltja, az újoncidényét súlyos sérülése miatt teljes egészében kihagyó McCarthy játékát egyengetheti. A QB-nak gyorsan fel kell nőnie a feladathoz, mert ebben a csoportban nincs bocsánat.

KELETI CSOPORT

DALLAS COWBOYS

Első idény: 1960

Tavalyi mérleg: 7–10

Vezetőedző: Brian Schottenheimer (új)

Kezdő irányító: Dak Prescott (2016 óta)

Stadion: AT&T Stadium (2009 óta, 80 000 férőhely, zárható tető, műfű)

ESPN-index: 74.3 (23.)

Évek óta rengeteg kritika éri Jerry Jones tulajdonost, aki általános igazgatóként a játékosügyletekben is teljhatalommal bír, és régóta képtelen ütőképes csapatot építeni. Az idén Micah Parsons elcserélésével ásta alá a Cowboys felkészülését és Schottenheimer első idényét főedzőként.

NEW YORK GIANTS

Első idény: 1925

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Brian Daboll (2022 óta)

Kezdő irányító: Russell Wilson (új)

Stadion: MetLife Stadium (2010 óta, 82 500 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 67.4 (31.)

Daboll kinevezése óta nemigen javult a csapat eredménysora, de legalább a vezetőség türelmes az edzővel. Vélhetően Jaxson Dart draftolása után is az marad, hiszen a fiatal iránytó csapatba építéséhez idő kell, és addig ott van Wilson, na meg az egyre csak erősödő védelem.

PHILADELPHIA EAGLES

Első idény: 1933

Tavalyi mérleg: 14–3 (a playoffban 4–0)

Vezetőedző: Nick Sirianni (2021 óta)

Kezdő irányító: Jalen Hurts (2020 óta)

Stadion: Lincoln Financial Field (2003 óta, 67 594 férőhely, nyitott, fű-műfű hibrid)

ESPN-index: 92.6 (1.)

Nem elég, hogy címvédőként várja az új idényt az Eagles, a csapat magja egyben maradt, ráadásul a kulcsemberek fiatalok (a liga legfiatalabb védelme lesz idén a philadelphiai) és hosszú távú szerződés köti őket a csapathoz. A támadósor edzői stábjából többen távoztak, a New Orleans vezetőedzőjének kinevezett Kellen Moore pótlását belülről oldották meg Kevin Patullóval.

WASHINGTON COMMANDERS

Első idény: 1932 (Boston Braves néven)

Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 2–1)

Vezetőedző: Dan Quinn (2024 óta)

Kezdő irányító: Jayden Daniels (2024 óta)

Stadion: Northwest Stadium (1997 óta, 62 000 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 83.2 (10.)

Daniels nagyon meggyőző volt az első idényében, erre lehet építeni, és szépek is a kilátások Washingtonban. Csakhogy az irányító körül idősödik a játékoskeret, főleg a védelemben vannak olyan veteránok, akiket egy-két éven belül muszáj lesz pótolni.

Ha Jayden Daniels továbbra is élvezi a játékot, a Washingtonnak újabb remek idénye lesz (Fotó: Getty Images)

NYUGATI CSOPORT

ARIZONA CARDINALS

Első idény: 1920 (Chicago Cardinals néven)

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Jonathan Gannon (2023 óta)

Kezdő irányító: Kyler Murray (2019 óta)

Stadion: State Farm Stadium (2006 óta, 63 400 férőhely, zárható tető, fű)

ESPN-index: 77.2 (17.)

A Cardinals az előző két drafton összesen 14 játékost szerzett az első három körben, tele van a keret tehetségekkel, de az egyéneket csapattá is kell csiszolni – az előző idényben Marvin Harrison Jr. elkapójátékán látszott leginkább, hogy ez nem mindig egyszerű.

LOS ANGELES RAMS

Első idény: 1936 (Cleveland Rams néven)

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: Sean McVay (2017 óta)

Kezdő irányító: Matthew Stafford (2021 óta)

Stadion: SoFi Stadium (2017 óta, 71 000 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 82.2 (13.)

Stafford és McVay az első közös évükben bajnoki címhez segítették a Ramst, amely azóta is tényező az NFC-ben, ráadásul a 37 éves irányító újabb két évre elkötelezte magát. Davante Adams érkezése lehet a garancia, hogy a csapat ebben az idényben is harcban lesz a rájátszásért.

Davante Adams lesz Matthew Stafford egyik fő célpontja (Fotó: Getty Images)

SAN FRANCISCO 49ERS

Első idény: 1946

Tavalyi mérleg: 6–11

Vezetőedző: Kyle Shanahan (2017 óta)

Kezdő irányító: Brock Purdy (2022 óta)

Stadion: Levi’s Stadium (2014 óta, 68 500 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 83.5 (9.)

Az előző idény a sérülések miatt óriási csalódást okozott, a támadósorba a visszatérők mellett a Washingtonból szerződtetett Brian Robinson futó a legnagyobb erősítés, míg a védelem elsősorban a draftról érkezőkkel újult meg. Robert Saleh visszatért a védelem élére, a falat a rutinos Nick Bosa mellett három újonccal kell felépítenie.

SEATTLE SEAHAWKS

Első idény: 1976

Tavalyi mérleg: 10–7

Vezetőedző: Mike Macdonald (2024 óta)

Kezdő irányító: Sam Darnold (új)

Stadion: Lumen Field (2002 óta, 68 740 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 75.5 (21.)

Geno Smith után Darnoldtól is azt remélik Seattle-ben, hogy az NFL-ben mutatott kezdeti botladozása után a Seahawksban képes lesz arra a játékra, amely miatt egyetemista korában az egyik legnagyobb ígéretnek tartották. Darnold mellett Klint Kubiak dolgozik majd támadókoordinátorként, a Denver vezetőedzőjeként 2016-ban Super Bowlt nyerő Gary Kubiak fiai közül Klay San Franciscóban tölti be ugyanezt a szerepkört.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szeptember 5., péntek

2.20: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szeptember 6., szombat

2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (YouTube-közvetítés)

Szeptember 7., vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Washington Commanders–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans

Szeptember 8., hétfő

2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Szeptember 9., kedd

2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)