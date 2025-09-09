Az osztrák ligában folytatja a Fehérvár Enthroners

A székesfehérvári klub hétfői közleménye szerint az elmúlt három évben a játékosok sokat fejlődtek egyénileg és csapatként is, de minden erőfeszítésük ellenére az Enthroners nem tudott teljes mértékben versenyben lenni Európa élcsapataival.

Hangsúlyozták, ennek ellenére nem bánták meg a szereplést, hiszen hitük szerint Magyarországnak – amennyiben módja van rá – képviseltetnie kell magát a legmagasabb szinten.

A váltásban szerepet játszott, hogy az előző idény végére az ELF korábbi egysége megbomlott, klubok mentek csődbe, csapatok váltak ki, kettészakadt a liga, és az egyik alapító-tulajdonos is kiszállt a szervezetből, ám a fehérváriak nem zárták ki a lehetőségét, hogy egyszer majd visszatérnek egy összeurópai bajnokságba. Ausztria legmagasabb osztályában, az AFL-ben korábban nem szerepelt magyar csapat. Az Enthroners célja, hogy szisztematikus munkával újra bajnokcsapatottá váljon.