Az osztrák ligában folytatja a Fehérvár Enthroners

2025.09.09. 16:19
Az ELF helyett az osztrák ligában szerepel a Fehérvár Enthroners (Fotó: Fehérvár Enthroners/Fb)
Címkék
ELF Fehérvár Enthroners amerikai futball
Három év után ligát vált a Fehérvár Enthroners amerikaifutball csapata, amely az európai klubokat tömörítő ELF helyett az osztrák bajnokságban (AFL) szerepel a következő szezonban.

A székesfehérvári klub hétfői közleménye szerint az elmúlt három évben a játékosok sokat fejlődtek egyénileg és csapatként is, de minden erőfeszítésük ellenére az Enthroners nem tudott teljes mértékben versenyben lenni Európa élcsapataival.

Hangsúlyozták, ennek ellenére nem bánták meg a szereplést, hiszen hitük szerint Magyarországnak – amennyiben módja van rá – képviseltetnie kell magát a legmagasabb szinten.

A váltásban szerepet játszott, hogy az előző idény végére az ELF korábbi egysége megbomlott, klubok mentek csődbe, csapatok váltak ki, kettészakadt a liga, és az egyik alapító-tulajdonos is kiszállt a szervezetből, ám a fehérváriak nem zárták ki a lehetőségét, hogy egyszer majd visszatérnek egy összeurópai bajnokságba. Ausztria legmagasabb osztályában, az AFL-ben korábban nem szerepelt magyar csapat. Az Enthroners célja, hogy szisztematikus munkával újra bajnokcsapatottá váljon.

 

