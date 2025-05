Nem áll meg az élet az uborkaszezonban az NFL-ben – az igazolások és a draft után a Nemzeti főcsoport csapatairól beszélgettünk a Pro Football Focus és a 4th and Long podcast szakértőjével, Buday Zoltánnal. Az Amerikából jöttem legfrissebb adásában a következő kérdésekre is kerestük a választ: letaszíthatja bárki a trónról a Philadelphia Eaglest? Koordinátorai nélkül is bajnokesélyes a Detroit Lions? Visszatér a San Francisco 49ers és újra veszélyes lesz?