Amerikából jöttem: letaszítja valaki az Eaglest a trónról? NFC-szezonfelvezető Kovács Bálinttal

2025.09.07. 15:12
Az Amerikából jöttem podcast 2. évadának második részében folytattuk az NFL-idény felvezetését: az NFC-ben a címvédő Philadelphia Eagles az úr, de vajon letaszíthatják jól megérdemelt trónjáról?

 

