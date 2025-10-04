Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 09:09
Arne Slot Szoboszlai Dominikkal helyettesítheti Florian Wirtzet a középpályán (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot Premier League
Több sebből vérzik a Liverpool a szombati bajnoki előtt: sérülések, formahanyatlások, rossz eredmények. A csapat magyar mezőnyjátékosai a kezdőbe várhatók, Szoboszlai Dominik feltehetően Florian Wirtzet váltja a középpálya tengelyében.  

Nincs könnyű helyzetben a Liverpool. A bajnoki címvédő az Arne Slot-időszak legrosszabb szériáját nyögi, ha kikap szombaton a Chelsea-től, és bár a londoniak sincsenek csúcsformában, a Stamford Bridge-ben nem ígérkezik könnyűnek a kilencven perc.

Amióta a holland edző tavaly nyáron átvette a Liverpool irányítását, csak kétszer szenvedett vereséget két egymást követő mérkőzésen a csapat: márciusban a PSG-től (0–1 a BL-ben) és a Newcastle-tól (1–2 a Ligakupa döntőjében), majd most legutóbb a Crystal Palace-tól (1–2 a bajnokságban) és a Galatasaraytól (0–1 a BL-ben). Egymás után három vereség egyszer sem fordult elő, jóllehet az előző Premier League-évad utolsó négy fordulójában két-két vereség és döntetlen volt a csapat mérlege egymást követően, tehát a hétvégi döntetlennel csak megközelítené a Slot-időszak negatív csúcsát.

„Ha vereség után ismét kikapunk, vitatható, hogy vannak-e pozitívumok, a Palace elleni botlást követően mindenesetre olyan csapatot láttam Isztambulban, amely az első pillanattól az utolsóig mindent megtett a jó eredmény eléréséért. Igyekszünk megtalálni azt az utat, amelyen a kimenetel nem a szerencsén vagy a balszerencsén múlik, de tény, a folytatásban az utóbbi meccseken nyújtott teljesítményünknél jobbra lesz szükség” – fogalmazott Arne Slot a Chelsea elleni találkozót felvezető sajtótájékoztatóján.

A rossz eredmények mellett a sérülések is megkeserítik a liverpooliak életét.

„Alisson biztosan kihagyja a szombati bajnokit – mondta a holland edző a BL-meccsen ágyéksérülést szenvedő kapusáról, igaz, a Galatasaray ellen szintén megsérülő Hugo Ekitikével kapcsolatban már optimistább volt. – Edzhet, de csak később derül ki, hogy bevethető lesz-e. Ugyanez a helyzet egyébként Federico Chiesával is.”     

Mindez azt jelenti, hogy Giorgi Mamardasvili véd majd a Chelsea ellen, a csatárposzton pedig minden bizonnyal Alexander Isak kezd. Ami a magyar légiósokat illeti: Kerkez Milos helye valószínűsíthető a bal oldali szárnyvédő pozíciójában, a Liverpool-szurkolóknál a Standard Chartered szavazásán augusztus legjobbjának megválasztott Szobosz­lai Dominik esetében viszont megint azért adódnak kérdőjelek, mert a csapat stabilitását több poszton is orvosolni kell, de csak egy helyen játszhat.

„Conor Bradley sérült volt az előszezonban, később Jeremie Frimpong is bajlódott sérüléssel, ezért kellett a jobb oldali védő helyén Szoboszlai Dominikot játszatni, amit kiválóan megoldott, leszámítva talán az isztambuli tizenegyest, de ez csak egyetlen volt a sokkal több jó pillanat mellett” – fogalmazott Arne Slot, csakhogy újabban gondok adódtak a középpálya tengelyében Florian Wirtzcel, akit egy az egyben pótolhat a magyar válogatott csapatkapitánya.

Sokan Mohamed Szalah teljesítményével sem elégedettek, akit pedig Jeremie Frimpong válthat (csakúgy, mint a Galatasaray elleni kezdőben), így viszont kérdés lenne, hogy a jobbhátvéd posztján Conor Bradley-vel vagy Szoboszlai Dominikkal kezd-e a Liverpool a Chelsea ellen.

„Tény, hogy mostanában kevesebb gólt szerzünk akcióból, de ha megtaláljuk a ritmust, Szalah gólerős játéka is visszatér, márpedig őt elsősorban ez alapján értékeljük” – mondta a Liverpool szakvezetője az egyiptomi szélsőről, akivel kapcsolatban a legtöbb elemző úgy vélekedik, hogy gyengébb formája ellenére is a kezdőbe várható a bajnokin, Szoboszlai Dominik pedig a tízes pozícióban, Florian Wirtz helyén játszhat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI MECCSEK
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1) 

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Liverpool

6

5

1

12–7

+5

15

2. Bournemouth

7

4

2

1

11–8

+3

14

3. Arsenal

6

4

1

1

12–3

+9

13

4. Crystal Palace

6

3

3

8–3

+5

12

5. Tottenham

6

3

2

1

11–4

+7

11

6. Sunderland

6

3

2

1

7–4

+3

11

7. Manchester City

6

3

1

2

14–6

+8

10

8. Chelsea

6

2

2

2

11–8

+3

8

9. Everton

6

2

2

2

7–6

+1

8

10. Brighton & Hove Albion

6

2

2

2

9–9

0

8

11. Fulham

7

2

2

3

8–11

–3

8

12. Leeds United

6

2

2

2

6–9

–3

8

13. Brentford

6

2

1

3

9–11

–2

7

14. Manchester United

6

2

1

3

7–11

–4

7

15. Newcastle

6

1

3

2

4–5

–1

6

16. Aston Villa

6

1

3

2

4–6

–2

6

17. Nottingham Forest

6

1

2

3

5–10

–5

5

18. Burnley

6

1

1

4

6–13

–7

4

19. West Ham

6

1

1

4

6–14

–8

4

20. Wolverhampton

6

1

5

4–13

–9

1


 

 

Chelsea Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot Premier League
Legfrissebb hírek

2031-ig hosszabbított brazil szélsőjével a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
14 órája

Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

Angol labdarúgás
19 órája

Slot: Jobbnak kell lennünk, hogy ne a szerencse döntsön

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:23

Valverde, Ödegaard, Iniesta vagy Modric? Esetleg saját maga? Szoboszlai megmondta, kit választana

Légiósok
Tegnap, 9:50

Alissont hosszabb időre elveszthette a Liverpool, Leonit megműtötték

Angol labdarúgás
2025.10.02. 18:48

Szoboszlai gólja után változtatta meg véleményét a PL esélyeseiről a szakértő

Angol labdarúgás
2025.10.02. 17:18

Polgár Kristóf úgy érzi, a masszív védekezés vezethet sikerre a Kazincbarcikánál

Labdarúgó NB I
2025.10.02. 16:30

Dupla Tízes: Sallaiék nyerték a BL-csatát – van baj a Liverpoolnál?   

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 19:33
Ezek is érdekelhetik