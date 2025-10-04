Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Nincs könnyű helyzetben a Liverpool. A bajnoki címvédő az Arne Slot-időszak legrosszabb szériáját nyögi, ha kikap szombaton a Chelsea-től, és bár a londoniak sincsenek csúcsformában, a Stamford Bridge-ben nem ígérkezik könnyűnek a kilencven perc.
Amióta a holland edző tavaly nyáron átvette a Liverpool irányítását, csak kétszer szenvedett vereséget két egymást követő mérkőzésen a csapat: márciusban a PSG-től (0–1 a BL-ben) és a Newcastle-tól (1–2 a Ligakupa döntőjében), majd most legutóbb a Crystal Palace-tól (1–2 a bajnokságban) és a Galatasaraytól (0–1 a BL-ben). Egymás után három vereség egyszer sem fordult elő, jóllehet az előző Premier League-évad utolsó négy fordulójában két-két vereség és döntetlen volt a csapat mérlege egymást követően, tehát a hétvégi döntetlennel csak megközelítené a Slot-időszak negatív csúcsát.
„Ha vereség után ismét kikapunk, vitatható, hogy vannak-e pozitívumok, a Palace elleni botlást követően mindenesetre olyan csapatot láttam Isztambulban, amely az első pillanattól az utolsóig mindent megtett a jó eredmény eléréséért. Igyekszünk megtalálni azt az utat, amelyen a kimenetel nem a szerencsén vagy a balszerencsén múlik, de tény, a folytatásban az utóbbi meccseken nyújtott teljesítményünknél jobbra lesz szükség” – fogalmazott Arne Slot a Chelsea elleni találkozót felvezető sajtótájékoztatóján.
A rossz eredmények mellett a sérülések is megkeserítik a liverpooliak életét.
„Alisson biztosan kihagyja a szombati bajnokit – mondta a holland edző a BL-meccsen ágyéksérülést szenvedő kapusáról, igaz, a Galatasaray ellen szintén megsérülő Hugo Ekitikével kapcsolatban már optimistább volt. – Edzhet, de csak később derül ki, hogy bevethető lesz-e. Ugyanez a helyzet egyébként Federico Chiesával is.”
Mindez azt jelenti, hogy Giorgi Mamardasvili véd majd a Chelsea ellen, a csatárposzton pedig minden bizonnyal Alexander Isak kezd. Ami a magyar légiósokat illeti: Kerkez Milos helye valószínűsíthető a bal oldali szárnyvédő pozíciójában, a Liverpool-szurkolóknál a Standard Chartered szavazásán augusztus legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik esetében viszont megint azért adódnak kérdőjelek, mert a csapat stabilitását több poszton is orvosolni kell, de csak egy helyen játszhat.
„Conor Bradley sérült volt az előszezonban, később Jeremie Frimpong is bajlódott sérüléssel, ezért kellett a jobb oldali védő helyén Szoboszlai Dominikot játszatni, amit kiválóan megoldott, leszámítva talán az isztambuli tizenegyest, de ez csak egyetlen volt a sokkal több jó pillanat mellett” – fogalmazott Arne Slot, csakhogy újabban gondok adódtak a középpálya tengelyében Florian Wirtzcel, akit egy az egyben pótolhat a magyar válogatott csapatkapitánya.
Sokan Mohamed Szalah teljesítményével sem elégedettek, akit pedig Jeremie Frimpong válthat (csakúgy, mint a Galatasaray elleni kezdőben), így viszont kérdés lenne, hogy a jobbhátvéd posztján Conor Bradley-vel vagy Szoboszlai Dominikkal kezd-e a Liverpool a Chelsea ellen.
„Tény, hogy mostanában kevesebb gólt szerzünk akcióból, de ha megtaláljuk a ritmust, Szalah gólerős játéka is visszatér, márpedig őt elsősorban ez alapján értékeljük” – mondta a Liverpool szakvezetője az egyiptomi szélsőről, akivel kapcsolatban a legtöbb elemző úgy vélekedik, hogy gyengébb formája ellenére is a kezdőbe várható a bajnokin, Szoboszlai Dominik pedig a tízes pozícióban, Florian Wirtz helyén játszhat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI MECCSEK
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Liverpool
6
5
–
1
12–7
+5
15
|2. Bournemouth
7
4
2
1
11–8
+3
14
|3. Arsenal
6
4
1
1
12–3
+9
13
|4. Crystal Palace
6
3
3
–
8–3
+5
12
|5. Tottenham
6
3
2
1
11–4
+7
11
|6. Sunderland
6
3
2
1
7–4
+3
11
|7. Manchester City
6
3
1
2
14–6
+8
10
|8. Chelsea
6
2
2
2
11–8
+3
8
|9. Everton
6
2
2
2
7–6
+1
8
|10. Brighton & Hove Albion
6
2
2
2
9–9
0
8
|11. Fulham
7
2
2
3
8–11
–3
8
|12. Leeds United
6
2
2
2
6–9
–3
8
|13. Brentford
6
2
1
3
9–11
–2
7
|14. Manchester United
6
2
1
3
7–11
–4
7
|15. Newcastle
6
1
3
2
4–5
–1
6
|16. Aston Villa
6
1
3
2
4–6
–2
6
|17. Nottingham Forest
6
1
2
3
5–10
–5
5
|18. Burnley
6
1
1
4
6–13
–7
4
|19. West Ham
6
1
1
4
6–14
–8
4
|20. Wolverhampton
6
–
1
5
4–13
–9
1