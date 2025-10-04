Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Nincs könnyű helyzetben a Liverpool. A bajnoki címvédő az Arne Slot-időszak legrosszabb szériáját nyögi, ha kikap szombaton a Chelsea-től, és bár a londoniak sincsenek csúcsformában, a Stamford Bridge-ben nem ígérkezik könnyűnek a kilencven perc.

Amióta a holland edző tavaly nyáron átvette a Liverpool irányítását, csak kétszer szenvedett vereséget két egymást követő mérkőzésen a csapat: márciusban a PSG-től (0–1 a BL-ben) és a Newcastle-tól (1–2 a Ligakupa döntőjében), majd most legutóbb a Crystal Palace-tól (1–2 a bajnokságban) és a Galatasaraytól (0–1 a BL-ben). Egymás után három vereség egyszer sem fordult elő, jóllehet az előző Premier League-évad utolsó négy fordulójában két-két vereség és döntetlen volt a csapat mérlege egymást követően, tehát a hétvégi döntetlennel csak megközelítené a Slot-időszak negatív csúcsát.

„Ha vereség után ismét kikapunk, vitatható, hogy vannak-e pozitívumok, a Palace elleni botlást követően mindenesetre olyan csapatot láttam Isztambulban, amely az első pillanattól az utolsóig mindent megtett a jó eredmény eléréséért. Igyekszünk megtalálni azt az utat, amelyen a kimenetel nem a szerencsén vagy a balszerencsén múlik, de tény, a folytatásban az utóbbi meccseken nyújtott teljesítményünknél jobbra lesz szükség” – fogalmazott Arne Slot a Chelsea elleni találkozót felvezető sajtótájékoztatóján.

A rossz eredmények mellett a sérülések is megkeserítik a liverpooliak életét.

„Alisson biztosan kihagyja a szombati bajnokit – mondta a holland edző a BL-meccsen ágyéksérülést szenvedő kapusáról, igaz, a Galatasaray ellen szintén megsérülő Hugo Ekitikével kapcsolatban már optimistább volt. – Edzhet, de csak később derül ki, hogy bevethető lesz-e. Ugyanez a helyzet egyébként Federico Chiesával is.”

Mindez azt jelenti, hogy Giorgi Mamardasvili véd majd a Chelsea ellen, a csatárposzton pedig minden bizonnyal Alexander Isak kezd. Ami a magyar légiósokat illeti: Kerkez Milos helye valószínűsíthető a bal oldali szárnyvédő pozíciójában, a Liverpool-szurkolóknál a Standard Chartered szavazásán augusztus legjobbjának megválasztott Szobosz­lai Dominik esetében viszont megint azért adódnak kérdőjelek, mert a csapat stabilitását több poszton is orvosolni kell, de csak egy helyen játszhat.

„Conor Bradley sérült volt az előszezonban, később Jeremie Frimpong is bajlódott sérüléssel, ezért kellett a jobb oldali védő helyén Szoboszlai Dominikot játszatni, amit kiválóan megoldott, leszámítva talán az isztambuli tizenegyest, de ez csak egyetlen volt a sokkal több jó pillanat mellett” – fogalmazott Arne Slot, csakhogy újabban gondok adódtak a középpálya tengelyében Florian Wirtzcel, akit egy az egyben pótolhat a magyar válogatott csapatkapitánya.

Sokan Mohamed Szalah teljesítményével sem elégedettek, akit pedig Jeremie Frimpong válthat (csakúgy, mint a Galatasaray elleni kezdőben), így viszont kérdés lenne, hogy a jobbhátvéd posztján Conor Bradley-vel vagy Szoboszlai Dominikkal kezd-e a Liverpool a Chelsea ellen.

„Tény, hogy mostanában kevesebb gólt szerzünk akcióból, de ha megtaláljuk a ritmust, Szalah gólerős játéka is visszatér, márpedig őt elsősorban ez alapján értékeljük” – mondta a Liverpool szakvezetője az egyiptomi szélsőről, akivel kapcsolatban a legtöbb elemző úgy vélekedik, hogy gyengébb formája ellenére is a kezdőbe várható a bajnokin, Szoboszlai Dominik pedig a tízes pozícióban, Florian Wirtz helyén játszhat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI MECCSEK

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP RENDEZIK

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 6 5 – 1 12–7 +5 15 2. Bournemouth 7 4 2 1 11–8 +3 14 3. Arsenal 6 4 1 1 12–3 +9 13 4. Crystal Palace 6 3 3 – 8–3 +5 12 5. Tottenham 6 3 2 1 11–4 +7 11 6. Sunderland 6 3 2 1 7–4 +3 11 7. Manchester City 6 3 1 2 14–6 +8 10 8. Chelsea 6 2 2 2 11–8 +3 8 9. Everton 6 2 2 2 7–6 +1 8 10. Brighton & Hove Albion 6 2 2 2 9–9 0 8 11. Fulham 7 2 2 3 8–11 –3 8 12. Leeds United 6 2 2 2 6–9 –3 8 13. Brentford 6 2 1 3 9–11 –2 7 14. Manchester United 6 2 1 3 7–11 –4 7 15. Newcastle 6 1 3 2 4–5 –1 6 16. Aston Villa 6 1 3 2 4–6 –2 6 17. Nottingham Forest 6 1 2 3 5–10 –5 5 18. Burnley 6 1 1 4 6–13 –7 4 19. West Ham 6 1 1 4 6–14 –8 4 20. Wolverhampton 6 – 1 5 4–13 –9 1



