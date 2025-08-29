Super Bowl visszavágó, AFC-s rangadók és visszatérések – 13 kihagyhatatlan meccs az NFL alapszakaszából

ELSŐ HÉT: BUFFALO BILLS–BALTIMORE RAVENS
Bombaerős meccsel indul a vasárnap esti rangadók sora. A tavalyi év két legjobb irányítója, a 2024-as MVP a 2023-as MVP ellen, azaz Josh Allen Lamar Jackson ellen. Tavaly az alapszakaszban a Baltimore földbe döngölte a Buffalót (35–10), a rájátszásban viszont egy emlékezetes mérkőzés végén Mark Andrews nem kapta el Jackson passzát, így sikertelen volt a kétpontos kísérlet és a Bills mehetett a Kansas elleni főcsoportdöntőbe. A két csapat találkozója nemcsak presztízsről dönt, hanem jelzés értékű is lehet, ki lehet a Chiefs első számú kihívója, és melyik csapat kerül rögtön lépéselőnybe az AFC első kiemeléséért.
MÁSODIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–PHILADELPHIA EAGLES
Patrick Mahomes karrierje egyik legrosszabb teljesítményét nyújtotta februárban a Philadelphia Eagles elleni Super Bowlon. A kétszeres alapszakasz MVP irányítónak és a Chiefsnek nem kell sokat várnia, hogy visszavághasson az Eaglesnek. A mérkőzés jó erőmérő lesz az átalakított támadófalnak, vajon ezúttal képesek-e megvédeni Mahomest, míg a Philadelphia erődemonstrációt tarthat, s ezzel bejelentkezhet a duplázásra.
HARMADIK HÉT: BALTIMORE RAVENS–DETROIT LIONS
2023-ban csúnyán végződött Jared Goff és a Lions baltimore-i vendégjátéka (38–6), azóta azonban sok változás volt Detroitban. Az elmúlt néhány évben mindkét csapatnak a Super Bowl a célja, a szórakoztató, hatékony támadójáték meg is van, de a rájátszásban egyik csapat sem tudott felnőni az elvárásokhoz. Az alapszakasz korai szakaszában itt az esély mindkét csapat előtt, hogy nagy esélyest is képesek legyőzni.
HATODIK FORDULÓ: WASHINGTON COMMANDERS–CHICAGO BEARS
A 2024-es draft első két pickje egymás ellen. A 2024-es alapszakaszban Jayden Daniels utolsó másodperces feldobott labdájával nyert a Commanders. Akkor a nyolcadik forduló után még senki sem gondolta, hogy a Washington egészen a főcsoport döntőjéig menetel. Az idény végén mondhatni a Chicago is nyert, hiszen Matt Eberflus helyét Ben Johnson vette át a főedzői poszton, ez pedig új magaslatokat nyithat Caleb Williams karrierjében.
NYOLCADIK FORDULÓ: PITTSBURGH STEELERS–GREEN BAY PACKERS
A 45. Super Bowlban a Green Bay Packers Aaron Rodgers vezetésével legyőzte a Pittsburgh Steelerst. A négyszeres alapszakasz MVP játékos azóta előbb a Jetshez, majd a Steelershez igazolt. Rodgers idén mindkét korábbi munkaadója ellen pályára lép, ha a Packers ellen nyer, akkor ő lehet mindössze az ötödik irányító, aki mind a 32 csapat ellen győzedelmeskedik. Ennél már csak akkor lenne izgalmasabb a párharc, ha a Lambeau Fieldben tartanák, bár bizonyára az Acrisure Stadium közönsége is méltó lesz a találkozóhoz.
KILENCEDIK FORDULÓ: HOUSTON TEXANS–DENVER BRONCOS
Két fiatal izgalmas irányító, két csapat, amely szeretne a következő szintre lépni, és két csapat, amely könnyen lehet, hogy egymás ellen is versenyez a rájátszáshelyekért. Bo Nix és C. J. Stroud is rögtön első évében rájátszásba jutott, de ott nem meneteltek sokáig.
KILENCEDIK FORDULÓ: BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS
Nem lehet megunni az AFC rangadókat, szerencsére elég sokat is kapunk ezekből. Mahomes a rájátszásban 4-0-ra vezet Josh Allen ellen, azonban az alapszakaszban a Bills irányítója áll jobban (4–1). Könnyen lehet, hogy a rájátszásban megint találkoznak majd, addig is élvezhetünk egy újabb klasszikust.
TIZEDIK FORDULÓ: GREEN BAY PACKERS–PHILADELPHIA EAGLES
Két 2024-es rájátszáscsapat, amelyek várhatóan idén is a Nemzeti főcsoport élmezőnyében lesz. A találkozó másik pikantériáját a nyári történések adják. A Packers ugyanis javasolta, hogy tiltsák be a tush pusht. A javaslat lényege, hogy a snap után betiltanák, hogy a labdás játékost hátulról tolják előre, ez pont az Eagles egyik legnagyobb erőssége. A javaslatot végül elutasították, így a Philadelphia a Packers ellen is bizonyíthatja, mennyire nehéz ez ellen védekezni.
TIZEDIK FORDULÓ: WASHINGTON COMMANDERS–DETROIT LIONS
A Lions tavaly az első kiemeltként jutott rájátszásba, ahol érkezett az újonc irányítóval felálló Commanders. Jayden Daniels pedig Detroitban vetett véget a Lions álmodozásainak. Jared Goff akkor háromszor is eladta a labdát, úgyhogy neki és a Detroitnak is lesz miért visszavágnia.
TIZEDIK FORDULÓ: SAN FRANCISCO 49ERS–LOS ANGELES RAMS
Matthew Stafford új célpontot kapott Davante Adams személyében. Ugyan a legutóbbi három egymás elleni találkozót a Los Angeles nyerte meg, a Ramsnek mindent be kell vetnie, ha le akarja győzni a San Franciscót. Igazi vérre menő csoportrangadóra van kilátás, amelynek tétje az NFC Nyugat első helye.
TIZENHARMADIK FORDULÓ: MINNESOTA VIKINGS–SEATTLE SEAHAWKS
Talán még a legelvakultabb Vikings-szurkolók sem gondolták, ilyen remekül sikerül a 2024-es év Sam Darnolddal. A 28 éves irányító azonban felélesztette a karrierjét Minnesotában, idén pedig a Seattle élén bizonyíthat, hogy az nem egyszeri csoda volt. A Seahawks tavaly tíz győzelmet összegyűjtött, de ez is kevés volt a rájátszáshoz. A 16. héten a Vikings 27–24-re nyert a Seahawks ellen, a végén az az egy vereség extrán hiányzott.
TIZENNEGYEDIK FORDULÓ: GREEN BAY PACKERS–CHICAGO BEARS
Az NFL legrégebbi rivalizálását kétszer is láthatjuk decemberben, az első felvonást a fagyos Lambeau Fieldben rendezik. Az idény hajrájában extrán fontos lehet minden győzelem, és az előzetes várakozások szerint mindkét csapat a rájátszásba szeretne kerülni.
TIZENNEGYEDIK FORDULÓ: BUFFALO BILLS–CINCINNATI BENGALS
A Bengals tavaly gyengén rajtolt, így hiába a remek hajrá, ez nem volt elég a rájátszásra. Joe Burrow eddig mindkét alkalommal legyőzte Josh Allent, abból egyszer a 2022-es rájátszásban. Két nagyszerű irányító összecsapása pontgazdag találkozót vetít előre, amely akár egy megelőlegezett rájátszásmérkőzésnek is beillik.
HÉT NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS NÉMETORSZÁGTÓL BRAZÍLIÁIG
A 2025-ös évben hét mérkőzést is rendeznek az Egyesült Államok területén kívül. Ebből hármat Londonban, kettőt a Tottenham Hotspur stadionjában rendeznek. Az idény első fordulójában pénteki meccset rendeznek Brazíliában, a Los Angeles Chargers fogadja Sao Paulóban a csoportrivális Kansas City Chiefst. München és Frankfurt után először rendez NFL-meccset Berlin, az Olimpiai Stadionban az Atlanta Falcons és az Indianapolis Colts találkozik. Szintén debütál Írország is, Dublinban a Pittsburgh Steelers fogadja a Minnesotát. A Vikings egy héttel később a Browns vendégeként lép pályára Londonban, ami a 40. alapaszakasz-mérkőzés lesz az angol fővárosban. A Vikings az első csapat az NFL-ben, amely egymást követő két meccset játszik Európában vendégként. Korábban a Jaguars már duplázott, de mindkét találkozót pályaválasztóként. A Jacksonville idén a Los Angeles Ramset fogadja a Wembley-ben.
HOL
MIKOR
HÁNYADIK FORDULÓ
PÁROSÍTÁS
|Sao Paulo (Brazília)
Szeptember 5.
1. forduló
|Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs
|Dublin (Írország)
Szeptember 28.
4. forduló
|Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings
|London (Anglia)
Október 5.
5. forduló
|Cleveland Browns–MinnesotaVikings
|London (Anglia)
Október 12.
6. forduló
|New York Jets–Denver Broncos
|London (Anglia)
Október 19.
7. forduló
|Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams
|Berlin (Németország)
November 9.
10. forduló
|Indianapolis Colts–Atlanta Falcons
|Madrid (Spanyolország)
November 16.
11. forduló
|Miami Dolphins–Washington Commanders
RANGADÓK HÁLAADÁSKOR ÉS KARÁCSONYKOR IS
Az idény kezdetével hónapokon át nem áll le az amerikai futball. A vasárnapi meccsdömping mellett változatlan módon rendeznek csütörtök esti, vasárnap esti és hétfő esti rangadókat. Hálaadáskor a hagyományoknak megfelelően hazai pályán lép pályára a Detroit és a Dallas. A Lions a csoportrivális Green Bay Packerst fogadja, míg a Cowboyshoz a Kansas City Chiefs látogat november 27-én, csütörtökön. Ha ez nem lenne elég, akkor az ünnepi programot egy Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals rangadó zárja. Másnap, Black Friday alkalmából ráadásnak egy Philadelphia Eagles–Chicago Bears mérkőzést láthatunk.
Szűk egy hónappal később, december 25-én, csütörtökön ismét három találkozót rendeznek. A karácsonyi programot a Washington Commanders és a Dallas Cowboys összecsapása nyitja, majd Detroit Lions minnesotai vendégjátékát láthatjuk, végül pedig a Kansas City Chiefs–Denver Broncos révén egy harmadik csoportrangadót is láthatunk.
NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Szeptember 5., péntek
2.20: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys
Szeptember 6., szombat
2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo
Szeptember 7., vasárnap
19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals
19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers
19.00: Washington Commanders–New York Giants
19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers
22.05: Denver Broncos–Tennessee Titans
22.05: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers
22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions
22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans
Szeptember 8., hétfő
2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens
Szeptember 9., kedd
2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings