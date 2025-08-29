Super Bowl visszavágó, AFC-s rangadók és visszatérések – 13 kihagyhatatlan meccs az NFL alapszakaszából

ELSŐ HÉT: BUFFALO BILLS–BALTIMORE RAVENS

Bombaerős meccsel indul a vasárnap esti rangadók sora. A tavalyi év két legjobb irányítója, a 2024-as MVP a 2023-as MVP ellen, azaz Josh Allen Lamar Jackson ellen. Tavaly az alapszakaszban a Baltimore földbe döngölte a Buffalót (35–10), a rájátszásban viszont egy emlékezetes mérkőzés végén Mark Andrews nem kapta el Jackson passzát, így sikertelen volt a kétpontos kísérlet és a Bills mehetett a Kansas elleni főcsoportdöntőbe. A két csapat találkozója nemcsak presztízsről dönt, hanem jelzés értékű is lehet, ki lehet a Chiefs első számú kihívója, és melyik csapat kerül rögtön lépéselőnybe az AFC első kiemeléséért.

MÁSODIK HÉT: KANSAS CITY CHIEFS–PHILADELPHIA EAGLES

Patrick Mahomes karrierje egyik legrosszabb teljesítményét nyújtotta februárban a Philadelphia Eagles elleni Super Bowlon. A kétszeres alapszakasz MVP irányítónak és a Chiefsnek nem kell sokat várnia, hogy visszavághasson az Eaglesnek. A mérkőzés jó erőmérő lesz az átalakított támadófalnak, vajon ezúttal képesek-e megvédeni Mahomest, míg a Philadelphia erődemonstrációt tarthat, s ezzel bejelentkezhet a duplázásra.

HARMADIK HÉT: BALTIMORE RAVENS–DETROIT LIONS

2023-ban csúnyán végződött Jared Goff és a Lions baltimore-i vendégjátéka (38–6), azóta azonban sok változás volt Detroitban. Az elmúlt néhány évben mindkét csapatnak a Super Bowl a célja, a szórakoztató, hatékony támadójáték meg is van, de a rájátszásban egyik csapat sem tudott felnőni az elvárásokhoz. Az alapszakasz korai szakaszában itt az esély mindkét csapat előtt, hogy nagy esélyest is képesek legyőzni.

Jayden Daniels és Caleb Williams újabb szoros csatát vívhat (Fotó: Getty Images)

HATODIK FORDULÓ: WASHINGTON COMMANDERS–CHICAGO BEARS

A 2024-es draft első két pickje egymás ellen. A 2024-es alapszakaszban Jayden Daniels utolsó másodperces feldobott labdájával nyert a Commanders. Akkor a nyolcadik forduló után még senki sem gondolta, hogy a Washington egészen a főcsoport döntőjéig menetel. Az idény végén mondhatni a Chicago is nyert, hiszen Matt Eberflus helyét Ben Johnson vette át a főedzői poszton, ez pedig új magaslatokat nyithat Caleb Williams karrierjében.

NYOLCADIK FORDULÓ: PITTSBURGH STEELERS–GREEN BAY PACKERS

A 45. Super Bowlban a Green Bay Packers Aaron Rodgers vezetésével legyőzte a Pittsburgh Steelerst. A négyszeres alapszakasz MVP játékos azóta előbb a Jetshez, majd a Steelershez igazolt. Rodgers idén mindkét korábbi munkaadója ellen pályára lép, ha a Packers ellen nyer, akkor ő lehet mindössze az ötödik irányító, aki mind a 32 csapat ellen győzedelmeskedik. Ennél már csak akkor lenne izgalmasabb a párharc, ha a Lambeau Fieldben tartanák, bár bizonyára az Acrisure Stadium közönsége is méltó lesz a találkozóhoz.

KILENCEDIK FORDULÓ: HOUSTON TEXANS–DENVER BRONCOS

Két fiatal izgalmas irányító, két csapat, amely szeretne a következő szintre lépni, és két csapat, amely könnyen lehet, hogy egymás ellen is versenyez a rájátszáshelyekért. Bo Nix és C. J. Stroud is rögtön első évében rájátszásba jutott, de ott nem meneteltek sokáig.

KILENCEDIK FORDULÓ: BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS

Nem lehet megunni az AFC rangadókat, szerencsére elég sokat is kapunk ezekből. Mahomes a rájátszásban 4-0-ra vezet Josh Allen ellen, azonban az alapszakaszban a Bills irányítója áll jobban (4–1). Könnyen lehet, hogy a rájátszásban megint találkoznak majd, addig is élvezhetünk egy újabb klasszikust.

TIZEDIK FORDULÓ: GREEN BAY PACKERS–PHILADELPHIA EAGLES

Két 2024-es rájátszáscsapat, amelyek várhatóan idén is a Nemzeti főcsoport élmezőnyében lesz. A találkozó másik pikantériáját a nyári történések adják. A Packers ugyanis javasolta, hogy tiltsák be a tush pusht. A javaslat lényege, hogy a snap után betiltanák, hogy a labdás játékost hátulról tolják előre, ez pont az Eagles egyik legnagyobb erőssége. A javaslatot végül elutasították, így a Philadelphia a Packers ellen is bizonyíthatja, mennyire nehéz ez ellen védekezni.

Hiába próbálta megakadályozni a Packers, a Philadelphia továbbra is használhatja a tush pusht (Fotó: Getty Images)

TIZEDIK FORDULÓ: WASHINGTON COMMANDERS–DETROIT LIONS

A Lions tavaly az első kiemeltként jutott rájátszásba, ahol érkezett az újonc irányítóval felálló Commanders. Jayden Daniels pedig Detroitban vetett véget a Lions álmodozásainak. Jared Goff akkor háromszor is eladta a labdát, úgyhogy neki és a Detroitnak is lesz miért visszavágnia.

TIZEDIK FORDULÓ: SAN FRANCISCO 49ERS–LOS ANGELES RAMS

Matthew Stafford új célpontot kapott Davante Adams személyében. Ugyan a legutóbbi három egymás elleni találkozót a Los Angeles nyerte meg, a Ramsnek mindent be kell vetnie, ha le akarja győzni a San Franciscót. Igazi vérre menő csoportrangadóra van kilátás, amelynek tétje az NFC Nyugat első helye.

TIZENHARMADIK FORDULÓ: MINNESOTA VIKINGS–SEATTLE SEAHAWKS

Talán még a legelvakultabb Vikings-szurkolók sem gondolták, ilyen remekül sikerül a 2024-es év Sam Darnolddal. A 28 éves irányító azonban felélesztette a karrierjét Minnesotában, idén pedig a Seattle élén bizonyíthat, hogy az nem egyszeri csoda volt. A Seahawks tavaly tíz győzelmet összegyűjtött, de ez is kevés volt a rájátszáshoz. A 16. héten a Vikings 27–24-re nyert a Seahawks ellen, a végén az az egy vereség extrán hiányzott.

Sam Darnold már a Seattle színeiben játszhat a Vikings ellen (Fotó: Getty Images)

TIZENNEGYEDIK FORDULÓ: GREEN BAY PACKERS–CHICAGO BEARS

Az NFL legrégebbi rivalizálását kétszer is láthatjuk decemberben, az első felvonást a fagyos Lambeau Fieldben rendezik. Az idény hajrájában extrán fontos lehet minden győzelem, és az előzetes várakozások szerint mindkét csapat a rájátszásba szeretne kerülni.

TIZENNEGYEDIK FORDULÓ: BUFFALO BILLS–CINCINNATI BENGALS

A Bengals tavaly gyengén rajtolt, így hiába a remek hajrá, ez nem volt elég a rájátszásra. Joe Burrow eddig mindkét alkalommal legyőzte Josh Allent, abból egyszer a 2022-es rájátszásban. Két nagyszerű irányító összecsapása pontgazdag találkozót vetít előre, amely akár egy megelőlegezett rájátszásmérkőzésnek is beillik.

Idén is három mérkőzést rendeznek Londonban (Fotó: Getty Images)

HÉT NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS NÉMETORSZÁGTÓL BRAZÍLIÁIG

A 2025-ös évben hét mérkőzést is rendeznek az Egyesült Államok területén kívül. Ebből hármat Londonban, kettőt a Tottenham Hotspur stadionjában rendeznek. Az idény első fordulójában pénteki meccset rendeznek Brazíliában, a Los Angeles Chargers fogadja Sao Paulóban a csoportrivális Kansas City Chiefst. München és Frankfurt után először rendez NFL-meccset Berlin, az Olimpiai Stadionban az Atlanta Falcons és az Indianapolis Colts találkozik. Szintén debütál Írország is, Dublinban a Pittsburgh Steelers fogadja a Minnesotát. A Vikings egy héttel később a Browns vendégeként lép pályára Londonban, ami a 40. alapaszakasz-mérkőzés lesz az angol fővárosban. A Vikings az első csapat az NFL-ben, amely egymást követő két meccset játszik Európában vendégként. Korábban a Jaguars már duplázott, de mindkét találkozót pályaválasztóként. A Jacksonville idén a Los Angeles Ramset fogadja a Wembley-ben.

HOL MIKOR HÁNYADIK FORDULÓ PÁROSÍTÁS Sao Paulo (Brazília) Szeptember 5. 1. forduló Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs Dublin (Írország) Szeptember 28. 4. forduló Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings London (Anglia) Október 5. 5. forduló Cleveland Browns–MinnesotaVikings London (Anglia) Október 12. 6. forduló New York Jets–Denver Broncos London (Anglia) Október 19. 7. forduló Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams Berlin (Németország) November 9. 10. forduló Indianapolis Colts–Atlanta Falcons Madrid (Spanyolország) November 16. 11. forduló Miami Dolphins–Washington Commanders

RANGADÓK HÁLAADÁSKOR ÉS KARÁCSONYKOR IS

Az idény kezdetével hónapokon át nem áll le az amerikai futball. A vasárnapi meccsdömping mellett változatlan módon rendeznek csütörtök esti, vasárnap esti és hétfő esti rangadókat. Hálaadáskor a hagyományoknak megfelelően hazai pályán lép pályára a Detroit és a Dallas. A Lions a csoportrivális Green Bay Packerst fogadja, míg a Cowboyshoz a Kansas City Chiefs látogat november 27-én, csütörtökön. Ha ez nem lenne elég, akkor az ünnepi programot egy Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals rangadó zárja. Másnap, Black Friday alkalmából ráadásnak egy Philadelphia Eagles–Chicago Bears mérkőzést láthatunk.

A Packers játékosai a Detroit elleni csoportrangadó után is ennének a hálaadás napi pulykából (Fotó: Getty Images)

Szűk egy hónappal később, december 25-én, csütörtökön ismét három találkozót rendeznek. A karácsonyi programot a Washington Commanders és a Dallas Cowboys összecsapása nyitja, majd Detroit Lions minnesotai vendégjátékát láthatjuk, végül pedig a Kansas City Chiefs–Denver Broncos révén egy harmadik csoportrangadót is láthatunk.