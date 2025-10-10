Morua Márkó: Hihetetlen és különleges érzés az első magyar profi MLB-játékosnak lenni

Morua Márkó igazi baseballos család sarja. Nagyapja honosította meg Magyarországon a sportágat, egyúttal az első hazai egyesületet is ő alapította 1990-ben, Óbudán. Az Óbudai Baseball Klubban edzőként is dolgozott, s oroszlánrésze volt a Magyar Baseballszövetség 1992-es megalapításában is. Fia, Morua Roberto hozzá hasonlóan elkötelezett híve a sportágnak, jelenleg az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE elnöke, illetve a felnőtt, az U18-as, az U15-ös és a magyar válogatott kapitánya.

A fiatal játékos az M1 aktuális csatornának felidézte, hogy az első nagyobb tornáján 12 évesen vett részt Tenerifén, ahol ott volt a Los Angeles Dodgers megfigyelője is, s miután remekül teljesített, utóbbi azt ajánlotta, hogy költözzenek a Kanári-szigetekre. A következő iskolai évet már ott kezdték két esztendővel idősebb testvérével, s két évig ott játszottak. Ezután Venezuela és a Dominikai Köztársaság következett.

„Az elején nehéz volt a családom nélkül, de tudtam, mi a célom. És az álmomért mindent megteszek” – fogalmazott Morua Márkó.

Az utóbbi hónapok történéseit felidézve elmesélte, hogy Dominikán úgynevezett tryoutokon, próbajátékokon vett részt, ezeken a csapatok megfigyelik a tehetségeket, s ezek olyan jól sikerültek neki, hogy a végén öt-hat csapat is ajánlatot tett.

„A San Diego tette a legmagasabb ajánlatot, s ezt el is fogadtuk” – mondta mosolyogva.

Hozzátette: szerinte az ütőjátékával hívta fel magára leginkább a figyelmet. Mint mondta, az általa játszott elkapó (catcher) egy különleges poszt, miután ő az egyetlen a pályán, aki látja az egész játékot, ő irányít. Hangsúlyozta: hihetetlen és különleges érzés számára, hogy ő lett az első magyar, aki profi szerződést kötött egy MLB-csapattal.

„Kiskorom óta nagyon sok munkát tettünk ebbe bele, beérett a gyümölcse” – fogalmazott.

A játékos ötéves szerződést kötött, s hivatalosan januárban csatlakozik a San Diego keretéhez. A célja, hogy bekerüljön az A-csapatba, s folyamatosan fejlődjön. Mint mondta, nem lesz könnyű dolga, mert a posztján nagy a rivalizálás.

Testvérével, Martinnal évek óta együtt élnek, készülnek, ő is egy dominikai akadémián pallérozódik és őt is több csapat figyeli.

A testvérpár édesapja, Morua Roberto szerint a gyerekek már kiskorukban imádtak baseballozni. Márkót úgy jellemezte, hogy nagyon jól lát a pályán, ezért minden poszton képes jól teljesíteni, emellett az ütőjátéka és a gyorsasága kiemelkedő.

Hogy mekkora dolog profi szerződést kapni egy MLB-klubtól, azt a következő számokkal érzékeltette:

„Közel 300 ezer játékos küzd azért, hogy szerződéshez jusson. Márkó korosztályában mintegy 5000 catcher küzdött idén ezért és körülbelül 30-40 kapott szerződést. A fiam mindig is erre vágyott, most került igazán a helyére. A személyiségét ismerve úgy gondolom, hogy nem lesz nehéz beilleszkednie és megfelelnie a kihívásnak.”

Arra a kérdésre, hogy a fia meddig juthat, azt válaszolta, ez csak rajta múlik, s azon, hogy meddig tudja az általa képviselt szintet emelni.