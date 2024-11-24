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NBA: Jokics megállíthatatlan, a Nuggets LA-ben gázolt át LeBron Jameséken – VIDEÓK

CS. M.CS. M.
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2024.11.24. 08:27
Denver Nuggets v Los Angeles Lakers
Jokics volt a sztár, de a Lakersben is megfordult korábbi MVP, Russel Westbrook is hozzátett a sikerhez 14 ponttal, 7 lepattanóval és 11 gólpasszal (Fotó: Getty Images)
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NBA Los Angeles Lakers San Antonio Spurs Nikola Jokics Victor Wembanyama Denver Nuggets Lebron James GSW
A Denver Nuggets 127–102-re legyőzte a Los Angeles Lakerst az NBA-alapszakasz magyar idő szerint szombati hajnali játéknapján, míg a San Antonio Spurs Victor Wembanyama vezérletével 104–94-re megverte a Golden State Warriorst, de további öt mérkőzést rendeztek.

 

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KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Utah Jazz–New York Knicks 121–106
Orlando Magic–Detroit Pistonc 111–100
Chicago Bulls–Memphis Grizzles 131–142
Houston Rockets–Portland Trauk Blazers 98–104
Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets 125–1119
San Antonio Spurs–Golden State Warriors 104–94
Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 102–127

 

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