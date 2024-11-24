NBA: Jokics megállíthatatlan, a Nuggets LA-ben gázolt át LeBron Jameséken – VIDEÓK

NIKOLA JOKICS 34 PONTTAL, 13 LEPATTANÓVAL ÉS 8 GÓLPASSZAL INTÉZTE EL A LAKERST
VCITOR WEMBANYAMA 25 PONTJA MELLÉ 7 LEPATTANÓT ÉS 9 GÓLPASSZT JEGYZETT A GSW ELLEN
KI MÁS ELLEN? SCOTTY PIPPEN FIA 30 PONTOT ÉS 10 GÓLPASSZT SZERZETT A BULLS OTTHONÁBAN
LAMELO BALL SZÓRT EGY ÖTVENEST, DE EZ IS KEVÉS VOLT A HORNETSNEK A BUCKS ELLEN
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Utah Jazz–New York Knicks 121–106
Orlando Magic–Detroit Pistonc 111–100
Chicago Bulls–Memphis Grizzles 131–142
Houston Rockets–Portland Trauk Blazers 98–104
Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets 125–1119
San Antonio Spurs–Golden State Warriors 104–94
Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 102–127