Burrow idén már háromszor kapott ki úgy, ahogy Brady 23 év alatt csak kétszer

A HÉT RANGADÓJA. Volt néhány nagy meccs a héten, a Philadelphia a Washingtont, a Pittsburgh a Baltimore-t, a Green Bay a Chicagót, a Seattle a San Franciscót győzte le csoportrangadón. A csúcsmeccs azonban az AFC két nagyágyúja között zajlott, a főcsoport második helyén álló Buffalo fogadta az első kilenc meccsét megnyerő Kansas Cityt, amely az előző idényre visszanyúlva 15-ös győzelmi szériát épített. A Bills végig kézben tartotta a meccset, de nem tudta leszakítani a Chiefset. Alig több mint két perccel a vége előtt 23–21-re vezetett a Buffalo, amikor 21 yardra a Kansas City célterületétől negyedik és kettő következett. Rúghattak volna mezőnygólt, de az ötpontos előny Patrick Mahomes ellen két perccel a vége előtt nem életbiztosítás. Az akciót választották, és Josh Allen nemcsak first downt szerzett, hanem a célterületig futott úgy, hogy közben lepattintotta magáról a védőket. Az előny kilenc pontra nőtt, s véget ért a Chiefs nagy sorozata. Visszavágó a rájátszásban?

A HÉT JÁTÉKOSA. Miközben a Cleveland irányítójaként New Orleansba visszatérő Jameis Winstonra húzták fel a Saints–Browns mérkőzés vezérfonalát, Taysom Hill a saját kezébe vette az irányítást. Az NFL egyik legsokoldalúbb játékosa elképesztő teljesítményt nyújtott, gyakorlatilag a játék minden elemében letett valamit az asztalra. Elsősorban futóként remekelt, hét kísérletből 138 yardot tett meg, és három touchdownt is szerzett, a harmadikat 75 yardos távolságból. Emellett nyolc elkapásból szerzett 50 yardot, kirúgás utáni visszahordásból pedig még 42-t. Ez így összesen 230 yardos teljesítmény, amihez még jött egy sikeres passz 18 yardért. Darren Rizzi megbízott edző nem véletlenül adott neki ilyen sok lehetőséget, elmondása szerint látta Hillen, hogy nagyon akar, hiszen a meccs elején kétszer is eladta a labdát: elejtette, illetve elpasszolta. „Láttam rajta, hogy személyes üggyé tette a meccset a korai hibái miatt, és a szünetben mondtam neki, hogy amikor csak lehet, megkapja a labdát. Bejött” – mondta Rizzi. Hill a második játékos az NFL történetében, aki legalább 25 futott, 10 passzolt és 10 elkapott touchdownt szerzett, Frank Gifford 1952 és 1964 között 34 futott, 43 elkapott és 14 passzolt TD-ig jutott a New York Gianstben.

A HÉT BLOKKJA. Egy hete a Kansas City a Denver utolsó pillanatban megkísérelt mezőnygólját blokkolva győzött, és most a Green Bay tette meg ugyanezt a Chicago ellen, Cairo Santos 46 yardról próbálkozott, de Karl Brooks beleütött a labdába. Az idő lejárt, maradt a 20–19. Matt Eberflus, a Bears edzője tajtékzott, mert szerinte Brooks és T. J. Slaton úgy emelkedett a magasba, hogy Patrick Scales long snapperre nehezkedett rá, ami pedig szabálytalan. A Chicago jelezte, az eset miatt panaszt tesz az NFL-nél, hiszen ha megbüntetik a Packerst, Santos újrarúghatta volna a mezőnygólt, ráadásul már csak 41 yardról.

A HÉT VESZETESE. A Cincinnati a múlt héten úgy kapott ki 35–34-re a Baltimore-tól, hogy Joe Burrow 428 passzolt yarddal és négy touchdownnal zárt. Most a Chargers ellen 6–27-ről egyenlített úgy a Bengals, hogy Burrow összesen 356 yardot és három TD-t passzolt, de az utolsó szó a Los Angelesé volt a playoffcsatában is fontos rangadón. Burrow-nak idén már három olyan vesztes meccse van, amelyen 300 yard és három touchdown fölé jutott, miközben egyszer sem passzolta az ellenfélhez a labdát. Tom Bradyvel ez a 23 éves pályafutása alatt összesen kétszer fordult elő. A 2024-es alapszakaszban 19 alkalommal zárt ilyen mutatókkal irányító, Burrow 0–3-as győzelem–vereség mutatója mellett a többieké 14–2.

A HÉT ÚJONCA. A fent említett 14 győzelemből az egyiket vasárnap Bo Nix jegyezte az Atlanta ellen, az újonc irányító 38–6-os diadalra vezette a Denvert, amely nagyon összeállt az idény második felére. Nix 33/28-as mutatóval, 307 passzolt yarddal, négy touchdownnal és nulla interceptionnel zárt, s az első újoncirányító lett az NFL történetében, aki legalább 300 yardig jutott legalább 80 százalékos passzhatékonysággal.

S megmutatjuk a Denver ötödik, nem passzolt touchdownját, amely Javonte Williams futásából született, és tökéletesen megmutatja, milyen egységes és erős a mostani Denver.

A HÉT RÚGÓJA. A Pittsburgh úgy nyerte meg a Baltimore elleni csoportrangadót, hogy a Ravens két touchdownt szerzett, miközben a Steelers egyet sem. Chris Boswell viszont mind a hat mezőnygólkísérletét értékesítette, ezzel a liga történetében elsőként jutott el három meccsen is hat hárompontosig, és 2024-ben elsőként ő jutott el 100 pontig. Eközben az AFC Északi csoportjának másik három rúgója 3/9-es mérleggel zárt, a baltimore-i Justin Tucker, a cincinnati Evan McPherson és a clevelandi Dustin Hopkins is két-két kísérletet hibázott el.

A HÉT RIADALMA. Ha nem lenne elég baja a Dallas Cowboysnak, a 2009-ben átadott AT&T Stadion is kezd szétesni. A Houston elleni hétfő esti texasi rangadó előtt két órával kinyitották az aréna tetejét, s ekkor több fémlemez is elmozdult a tetőszerkezetben, az egyik le is esett a játéktér mellé, és nagy szerencse, hogy senki sem sérült meg. A klub közleménye szerint a szeles időjárás tépázta meg a tetőszerkezetet, amelyet a Texans által 34–10-re megnyert mérkőzés előtt ellenőriztek.

A HÉT BELÉPŐJE. Az NFL-játékosok között abban is nagy rivalizálás van, milyen öltözetben érkeznek a mérkőzésekre. E heti nyertesünk a texasi derbi előtti Brandon Aubrey, a Dallas rúgója, aki nem is lehetne ennél texasibb.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A hét csoportrangadói után nem változott a playoffba jutó csapatok listája, de a párosításokon belül történtek mozgások, és jelenleg úgy áll, hogy a 11. hét meccsei közül a Pittsburgh–Baltimore és a Philadelphia–Washington is megismétlődne a wild card körben. Továbbra is továbbjutna minden olyan csapat, amely pozitív mérleggel áll, az NFC Északi csoportja három csapatot is delegálna a rájátszásba. A Detroit 1993 óta először áll a liga legjobb mutatójával 11 játékhét után.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (9–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (9–2)–Denver Broncos (6–5), Pittsburgh Steelers (8–2)–Baltimore Ravens (7–4), Houston Texans (7–4)–Los Angeles Chargers (7–3)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (9–1)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (8–2)–Washington Commanders (7–4), Arizona Cardinals (6–4)–Green Bay Packers (7–3), Atlanta Falcons (6–5)–Minnesota Vikings (8–2)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. Őrzi első helyét a Jacksonville, 2–9-es mérleggel megy pihenőhétre, így bárki utolérheti a Tennessee, Las Vegas, Cleveland, NY Giants négyesből.

Draftsorrend, top 11: 1. Jacksonville Jaguars (2–9), 2. Tennessee Titans (2–8), 3. Cleveland Browns (2–8), 4. Las Vegas Raiders (2–8), 5. New York Giants (2–8), 6. New England Patriots (3–8), 7. New York Jets (3–8), 8. Carolina Panthers (3–7), 9. Dallas Cowboys (3–7), 10. New Orleans Saints (4–7), 11. Cincinnati Bengals (4–7)

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Csütörtök

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 26–18

Vasárnap

Chicago Bears–Green Bay Packers 19–20

Detroit Lions–Jacksonville Jaguars 52–6

Miami Dolphins–Las Vegas Raiders 34–19

New England Patriots–Los Angeles Rams 22–28

New Orleans Saints–Cleveland Browns 35–14

New York Jets–Indianapolis Colts 27–28

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 18–16

Tennessee Titans–Minnesota Vikings 13–23

Denver Broncos–Atlanta Falcons 38–6

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 17–20

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 30–21

Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals 34–27

Hétfő

Dallas Cowboys–Houston Texans 10–34

A 12. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Carolina Panthers–Kansas City Chiefs

19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

19.00: Indianapolis Colts–Detroit Lions (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–New England Patriots

19.00: New York Giants–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Green Bay Packers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: Los Angeles Rams–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Chargers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)