Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

NFL: súlyos sérülés miatt félbeszakadt egy előszezoni mérkőzés

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 10:25
null
Ápolás a játéktéren (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés NFL Morice Norris Detroit Lions
Morice Norris súlyos sérülése miatt félbeszakadt az Atlanta Falcons–Detroit Lions mérkőzés a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) magyar idő szerint szombat hajnali programjában.

Amikor Morice Norris, a Lions játékosa szerelni próbálta a hazaiak újonc futóját, Nathan Cartert, a védő feje hátrabicsaklott az ütközéstől. A sportolót húsz percig ápolták a pályán, mielőtt mentővel egy atlantai kórházba szállították.

A detroiti klub később közleményben jelezte, hogy Norris állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.

A sérülés után a két csapat játékosai nem folytatták a játékot, ehelyett összeállva fejezték ki: lélekben ott vannak szerencsétlenül járt társukkal.

(MTI)

 

sérülés NFL Morice Norris Detroit Lions
Legfrissebb hírek

Felavatták Tom Brady hattonnás szobrát a Patriots stadionja előtt

Amerikai sportok
2 órája

Újabb keresztszalag-szakadás, ezúttal a Chelsea kulcsembere dőlt ki

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:24

Bayern: megműtütték Pavlovic szemgödrét, több hetes kihagyás vár rá

Német labdarúgás
2025.08.02. 14:20

2. Bundesliga: Dárdai Márton combsérülést szenvedett a Schalke elleni nyitányon

Német labdarúgás
2025.08.02. 12:11

Bayern München: Musiala az év végén térhet vissza

Német labdarúgás
2025.07.31. 17:31

Kerékpár: „háztartási balesetben” megsérült a Tour legjobb franciája

Kerékpár
2025.07.30. 12:44

Rövid pályás gyorskorcsolya: sikeres műtéten esett át Jászapáti Petra

Téli sportok
2025.07.28. 19:53

Súlyosan megsérült Juhász Roland

Labdarúgó NB I
2025.07.27. 14:03
Ezek is érdekelhetik