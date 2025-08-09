NFL: súlyos sérülés miatt félbeszakadt egy előszezoni mérkőzés

Amikor Morice Norris, a Lions játékosa szerelni próbálta a hazaiak újonc futóját, Nathan Cartert, a védő feje hátrabicsaklott az ütközéstől. A sportolót húsz percig ápolták a pályán, mielőtt mentővel egy atlantai kórházba szállították.
A detroiti klub később közleményben jelezte, hogy Norris állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.
A sérülés után a két csapat játékosai nem folytatták a játékot, ehelyett összeállva fejezték ki: lélekben ott vannak szerencsétlenül járt társukkal.
(MTI)