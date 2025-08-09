NFL: súlyos sérülés miatt félbeszakadt egy előszezoni mérkőzés

Amikor Morice Norris, a Lions játékosa szerelni próbálta a hazaiak újonc futóját, Nathan Cartert, a védő feje hátrabicsaklott az ütközéstől. A sportolót húsz percig ápolták a pályán, mielőtt mentővel egy atlantai kórházba szállították.

A detroiti klub később közleményben jelezte, hogy Norris állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.

A sérülés után a két csapat játékosai nem folytatták a játékot, ehelyett összeállva fejezték ki: lélekben ott vannak szerencsétlenül járt társukkal.

(MTI)

Morice Norris is in stable condition and has feeling and movement in all his extremities. He will remain at Grady Memorial Hospital in Atlanta overnight for observation.



We would like to thank the Atlanta Falcons organization, the EMS team at Mercedes-Benz Stadium and the… — Detroit Lions (@Lions) August 9, 2025