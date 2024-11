NFL: Mixon szétfutotta a Dallast, könnyedén nyert a Texans

A Dallas Cowboys sorozatban az ötödik, az idényben pedig a hetedik vereségét szenvedte el a Houston Texans elleni hazai meccsen. A vendégek már az első negyed után 14–0-ra vezettek Joe Mixon két TD-futásával (az elsőnél a félpályáról indult meg), aki a negyedik negyedben is eljutott egyszer a célterületre, Derek Barnett pedig egy labdaszerzés után hordta vissza a labdát.

Mixon első TD-futása a félpályától indult

JOE MIXON TUDDY ON THE OPENING DRIVE 🚀



📺: ESPN/ABC pic.twitter.com/p622RzoGnT — Houston Texans (@HoustonTexans) November 19, 2024

Emellett volt két mezőnygólja is a Texansnak, amely 34–10-re győzött az egy TD-ig és egy mezőnygólig eljutó Cowboys ellen, így 7–4-es mérleggel jelenleg rájátszást érő helyen áll. Mixon 22-szer ért labdába a meccsen, ami alatt 153 yardot és három TD-t hozott össze.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Dallas Cowboys–Houston Texans 10–34

KORÁBBAN

Chicago Bears–Green Bay Packers 19–20

Detroit Lions–Jacksonville Jaguars 52–6

Miami Dolphins–Las Vegas Raiders 34–19

New England Patriots–Los Angeles Rams 22–28

New Orleans Saints–Cleveland Browns 35–14

New York Jets–Indianapolis Colts 27–28

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 18–16

Tennessee Titans–Minnesota Vikings 13–23

Denver Broncos–Atlanta Falcons 38–6

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 17–20

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 30–21

Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals 34–27