Felavatták Tom Brady hattonnás szobrát a Patriots stadionja előtt

A Hazafiak Gillette Stadionja előtt álló műalkotás hat tonnát nyom és 5 méter magas, a talapzata hatszögletű arra utalva, hogy a 48 éves exjátékos, aki jelenleg szakkommentátorként dolgozik, hatszor vezette bajnoki címre a bostoni csapatot, amely ezzel a Pittsburgh Steelersszel holtversenyben az örökrangsor élére került.

„Amikor draftoltak, csak abban reménykedtem, hogy bekerülök a csapatba. Arról álmodni sem mertem, hogy két és fél évtizeddel később itt fogok állni” – mondta Tom Brady, aki 19 idényt játszott a Patriots színeiben, amelyet 17-szer vezetett csoportgyőzelemre az alapszakaszban. Utolsó három szezonjában a Tampa Bay Buccaneerst erősítette, a floridaiakkal egyszer szintén elhódította a bajnoki címért járó Vince Lombardi-trófeát.

A Patriots 48–18-ra legyőzte a Washingtont a magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésen.

(MTI)