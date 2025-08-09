Sportrádió

Felavatták Tom Brady hattonnás szobrát a Patriots stadionja előtt

K. Zs.K. Zs.
2025.08.09. 10:12
NFL Tom Brady New England Patriots
A New England Patriots és a Washington Commanders előszezonbeli mérkőzése előtt felavatták a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) hét bajnoki címével legeredményesebb Tom Brady bronzszobrát.

A Hazafiak Gillette Stadionja előtt álló műalkotás hat tonnát nyom és 5 méter magas, a talapzata hatszögletű arra utalva, hogy a 48 éves exjátékos, aki jelenleg szakkommentátorként dolgozik, hatszor vezette bajnoki címre a bostoni csapatot, amely ezzel a Pittsburgh Steelersszel holtversenyben az örökrangsor élére került.

„Amikor draftoltak, csak abban reménykedtem, hogy bekerülök a csapatba. Arról álmodni sem mertem, hogy két és fél évtizeddel később itt fogok állni” – mondta Tom Brady, aki 19 idényt játszott a Patriots színeiben, amelyet 17-szer vezetett csoportgyőzelemre az alapszakaszban. Utolsó három szezonjában a Tampa Bay Buccaneerst erősítette, a floridaiakkal egyszer szintén elhódította a bajnoki címért járó Vince Lombardi-trófeát.

A Patriots 48–18-ra legyőzte a Washingtont a magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésen.

(MTI)

 

