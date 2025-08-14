Nemzeti Sportrádió

NFL: Michael Phelps tanítja úszni a Ravens játékosait

2025.08.14. 11:47
Michael Phelps 2012-ben (Fotó: Getty Images)
Baltimore Ravens NFL Michael Phelps
Szokatlan, de mindenképp érdekes hírt osztott meg az amerikai NBC Sports: az NFL-ben bajnokesélyes Baltimore Ravens játékosait a huszonháromszoros olimpiai bajnok Michael Phelps tanítja úszni az előszezonban.

 

Az évek óta bajnokesélyes, de az AFC-főcsoportdöntőig is csak egyszer eljutó Baltimore Ravens ebben az idényben is az aranygyűrű megszerzésének reményében kezdi el a szezont szeptemberben. A csapat edzőközpontját nemrég felújították, amihez egy új medencekomplexum is dukált, ám a játékosok megjegyezték, hogy nem tudnak olyan szinten úszni, hogy ezt ki tudják használni. 

Ekkor hívták segítségül a 23-szoros olimpiai bajnok, Baltimore-ban született úszót, Michael Phelpst, aki nagy rajongója a csapatnak. A visszavonult klasszis el is látogatott múlt héten a csapathoz az edzőtáborba, s elkezdte a közös munkát a keret tagjaival. 

„Nem tudtam, mire vállalkozok pontosan. Fogalmam sem volt, milyen a komfortérzetük. Különleges napot töltöttem el a csapattal, néhány sráccal versenyeztem is huszonöt méteren. Nagyon remélem, tudtam tanítani valamit, remélhetőleg hasznosítani tudják máshol is a kapott információkat” – mondta Phelps a Ravens weboldalának. 

A Ravens egyik legjobbja, a linebacker Roquan Smith megjegyezte, rengeteg önbizalmat szerzett a látogatás során, korábban csak kutyaúszásban közlekedett a medencében, s azt is hozzátette, az elsajátított légzésgyakorlás a pályán is segítheti őket.   

 

Baltimore Ravens NFL Michael Phelps
