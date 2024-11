NFL: hihetetlen – csak a Ravens szerzett TD-ket, mégis a Steelers nyert

A 7–2-vel álló Pittsburgh Steelers és a 7–3-mal nyitó Baltimore Ravens rangadóját mindkét oldalon nagy egyéni hibák tarkították. A meccs a Ravens labdavesztésével kezdődött, Derrick Henry ejtette ki a labdát az ellenfél 40 yardosánál, amiből aztán egy mezőnygóllal megszerezte a vezetést a Steelers. Ezután két elrontott mezőnygólkísérlet következett a vendégek részéről, miközben a hazaiak pontokra váltották a mezőnygól lehetőségeiket, de a második negyedben Henry futásával a meccs első TD-jét a Ravens szerezte meg. Ugyanakkor a nagyszünetben 9–7-re így is a Steelers vezetett.

Ezzel a mezőnygóllal indított Chris Boswell

Chris Boswell Kicks 32 yard field goal good 0-3 #NFL pic.twitter.com/zBYzP59ewT — 𝙏𝙧𝙞𝙗𝙖𝙡 𝙏𝙚𝙚𝙣 🍁⚡| #𝓞𝓣𝓒 (@Rlop1234Goat) November 17, 2024

Innentől pedig sokáig csak mezőnygólok következtek. Chris Boswell összesen hatot is belőtt a meccsen (hármat 50 yard fölöttről), miközben az utolsó negyedben mindkét csapatnak volt egy-egy labdavesztése. A Steelers irányítója, Russel Wilson az endzone-ban adta el, a másik oldalon pedig a baltimore-i Justice Hill kezéből tépte ki a labdát egy fantasztikus szereléssel Payton Wilson.

A hajrában Zay Flowers 16 yardos TD-passzával 18–16-ra felzárkózott a Ravens, de a jutalomrúgás helyett kétpontos kísérlettel próbálkoztak a vendégek, ami azonban nem jött be, így a Steelers úgy nyert meg a rangadót, hogy egyetlen TD-t sem szerzett, míg a vesztes Baltimore kettőt is.

A Green Bay Packers Jordan Love egyyardos futásával fordította a maga javára a Chicago elleni idegenbeli meccset a negyedik negyedben és úgy nyert 20 – 19-re, hogy a Bears a végén még elrontott egy mezőnygól kísérletet.

A Detroit felmosta a padlót a kilencedik vereségét elszenvedő Jacksonville Jaguarsszal, a Lions 52–6-ra győzött.

A Miami Dolphins a két TD-elkapással jelentkező Jonnu Smith vezérletével nyert 34–19-re a Las Vegas Raiders ellen. Míg a Los Angeles Ramsben Cooper Kupp játszott főszerepet szintén két TD-elkapással a New England Patriots ellen.

A New Orleans Saintsben Taysom Hill három TD-t is futott a Cleveland Browns ellen, ami döntőnek bizonyult. Az Indianapolis Colts irányítója, Anthony Richardson két TD-t futott a New York Jets ellen, egyet a meccs végén, amivel egyetlen ponttal, 28–27-re győzött a csapata.

A Tenessee Titans–Minnesota Vikings meccs a játéknap egyik, ha nem a leglátványosabb TD-jét hozta Nick Westbrook-Ikhine 98 yardos TD-elkapása révén, Will Levis ugyanis a Titans gólterületéről dobta előre a labdát. A meccset azonban tíz ponttal a vendégek nyerték meg.

It’s time to give Nick Westbrook-Ikhine the multi-year contract he deserves #TitanUppic.twitter.com/vteu4ku9Ig — Russell Vannozzi (@RussellV_MSP) November 17, 2024

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Chicago Bears–Green Bay Packers 19–20

Detroit Lions–Jacksonville Jaguars 52–6

Miami Dolphins–Las Vegas Raiders 34–19

New England Patriots–Los Angeles Rams 22–28

New Orleans Saints–Cleveland Browns 35–14

New York Jets–Indianapolis Colts 27–28

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 18–16

Tennessee Titans–Minnesota Vikings 13–23

KÉSŐBB

Denver Broncos–Atlanta Falcons

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)