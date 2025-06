Felfüggesztették a korábbi NFL-bajnokot, aki masszőröket zaklatott

Szexuális zaklatás miatt tíz mérkőzésre eltiltották a játéktól Justin Tuckert, akit tíz masszőr vádolt meg szexuális zaklatással nyolc különböző szalonból, az incidensek még 2012 és 2016 között történtek – írta meg a Kicker.

A vádak súlya miatt a rúgót május elején, 13 év után kirúgta a Baltimore Ravens, Tucker azóta szerződés nélkül van. Az eltiltás ellenére azonban szabadon aláírhat egy másik csapathoz és részt vehet a hivatalos előszezoni mérkőzéseken is. Az eltiltás augusztus 26-án lép hatályba és az új NFL-idény első tíz mérkőzésére érvényes.

Tucker ügynöke, Rob Roche egy közleményben csalódottságát fejezte ki a döntés miatt, ami nem meglepetés, hiszen Tucker vehemensen tagadott minden vádat. „Justin mindig is arra törekedett, hogy úgy viselkedjen, amire családja és közössége büszke lehet. Továbbra is kitart a korábbi kijelentései mellett” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a döntés ellen nem élnek fellebbezéssel, ami azt sejteti, hogy a játékos talán mégsem olyan ártatlan, mint korábban többször is vallotta.

A 35 éves futballistát ötször választották meg All-Pro-játékosnak, 2012-ben megnyerte a Super Bowlt a Ravensszel, és 66 yarddal a mai napig tartja az NFL története leghosszabb mezőnygóljának rekordját.