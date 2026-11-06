Ha bíznak Zimonyi Dávidban, meghálálja

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2026.11.06. 10:43
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A BVSC ellen ragyogóan játszó Zimonyi Dávid háromgólos a bajnokságban, legközelebb a szentlőrincieket keserítheti el (Fotó: Gémes Sándor)
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NB II Merkantil Bank Liga BVSC Zimonyi Dávid Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Elmozdult a kiesőzónából a Szeged-Csanád GA, amelynek színeiben a folytatásban is főszereplő lehet a BVSC ellen duplázó Zimonyi Dávid.

KACSKARINGÓS PÁLYAFUTÁSA során a jelek szerint végre olyan csapathoz került Zimonyi Dávid, amelynél bíznak benne, számítanak rá: a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához. Az NB II-ben szereplő együttes szakmai stábja nem csupán meglátta a gólérzékeny támadóban rejlő lehetőségeket, ki is tudja használni az erősségeit – a cselezőkészségét, az átlagon felüli gyorsaságát és a robbanékonyságát. Ezt szerda este is igazolta a BVSC-Zugló elleni, második fordulóból elhalasztott mérkőzésen. A Szeged tíz ponttal a 15., kieső helyen várta az összecsapást, s bár az első félidőben nem született gól, a második játékrész első percében máris a kapuba talált a 28 éves játékos, a 87. percben pedig újabb gólt szerezve beállította a 3–0-s végeredményt.

 „El akartunk mozdulni a kiesőzónából, ami sikerült is – mondta megkeresésünkre Zimonyi Dávid. Az első félidőben is akadtak helyzeteink, ám kimaradtak, viszont jól kezdtünk a térfélcsere után, a vezetés megszerzése önbizalmat adott a csapatnak, meg persze nekem is. Élvezem a játékot, s jó érzés, hogy számít rám Tóth Balázs vezetőedző. A labda egyik lövésem után sem szakította ki a hálót, de nem is ez számít, a lényeg, hogy megvan a harmadik győzelmünk a bajnokságban. A lelkemnek persze jót tettek a góljaim.”     

A Győr-Moson-Sopron megyei Kimléről származó, a bajnoki idényben háromgólos labdarúgó kiemelte: rendkívül fontos neki az edzői bizalom.

 „Ezt érzem most Szegeden. Bár még ismerkedünk a csapat élére nemrégiben kinevezett trénerrel, a javuló játék és a győzelmek összekovácsolják az együttest, a szerdai siker bizonyosan hatással lesz a Szentlőrinc elleni hétvégi bajnokinkra. Meg akarjuk mutatni, hogy nem kicsúszott eredmény volt ez, és persze szeretném folytatni a gólgyártást. Jól érzem magam Szegeden, igaz, ilyen messze még nem futballoztam a családtagjaimtól, akik továbbra is Kimlén élnek. Innen háromszáz kilométer az út odáig, de ha szombaton is nyerünk, nem tűnik majd olyan nagynak ez a távolság.” 

LABDARÚGÓ NB II
A 2. FORDULÓ ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 3–0 (0–0)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 300 néző. Vezette: Takács Tamás (Buzás, László)
SZEGED: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 81.), Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Zvekanov (Posztobányi, 57.) – Haragos (Márkvárt, 71.), Bodnár B. (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs
BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 62.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. (Király Á., 76.) – Csernik, Lehoczky – Igricz (Ivády, a szünetben), Törőcsik P. (Duló, 76.), Dénes A. – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Kincses Ádám
Gólszerző: Zimonyi (46., 87.), Haragos (63.)

 

 

 

NB II Merkantil Bank Liga BVSC Zimonyi Dávid Szeged-Csanád Grosics Akadémia
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