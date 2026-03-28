Női vízilabda Ek: kettős győzelemmel elődöntős a BVSC

2026.03.28. 18:28
null
Lendvay Zoé lett a mezőny legeredményesebbje (Fotó: Török Attila)
vízilabda BVSC női vízilabda Eurokupa
A BVSC kettős győzelemmel jutott elődöntőbe a női vízilabda Eurokupában, mivel házigazdaként 13–8-ra nyert az olasz Padova ellen a negyeddöntő szombati visszavágóján.

 

A mezőny legeredményesebb játékosa Lendvay Zoé lett öt góllal. A párharc két héttel ezelőtti első meccsét a zuglóiak 11–9-re nyerték meg idegenben. A második számú európai kupasorozat elődöntőjének első mérkőzéseit április 11-én, a visszavágóit május 16-án játsszák.

NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova (olasz) 13–8 (4–2, 4–1, 2–2, 3–3)
A BVSC gólszerzői: Lendvay 5, Gorter 3, Dobi 2, Mucsi, Nagy L., Dömsödi 1-1

 

Legfrissebb hírek

Rabb Benedek: Olyan nincs, hogy nem a győzelem a cél

Utánpótlássport
27 perce

Ünnepi gálamérkőzéseket rendez április elején a BVSC

Vízilabda
2026.03.25. 17:27

Mérföldkőnek számító új központi vízilabda-akadémia létesül Szolnokon

Vízilabda
2026.03.24. 13:51

Vízilabda: Klebovicz a góllövőlista élére ugrott az ifi bajnokságban

Utánpótlássport
2026.03.23. 18:05

Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 19:00

Vízilabda: remek hétvégét zárnak a KSI fiataljai

Utánpótlássport
2026.03.22. 16:43

Szalai József gólja döntött a Mezőkövesd javára a Szőnyi úton

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 15:52

Magyari Alda: Már most azt érzem, Nara a legnagyobb szurkolóm

Egyéb egyéni
2026.03.21. 09:27
Ezek is érdekelhetik