Női vízilabda Ek: kettős győzelemmel elődöntős a BVSC

A mezőny legeredményesebb játékosa Lendvay Zoé lett öt góllal. A párharc két héttel ezelőtti első meccsét a zuglóiak 11–9-re nyerték meg idegenben. A második számú európai kupasorozat elődöntőjének első mérkőzéseit április 11-én, a visszavágóit május 16-án játsszák.

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova (olasz) 13–8 (4–2, 4–1, 2–2, 3–3)

A BVSC gólszerzői: Lendvay 5, Gorter 3, Dobi 2, Mucsi, Nagy L., Dömsödi 1-1