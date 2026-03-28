Női vízilabda Ek: kettős győzelemmel elődöntős a BVSC

A BVSC kettős győzelemmel jutott elődöntőbe a női vízilabda Eurokupában, mivel házigazdaként 13–8-ra nyert az olasz Padova ellen a negyeddöntő szombati visszavágóján.
A mezőny legeredményesebb játékosa Lendvay Zoé lett öt góllal. A párharc két héttel ezelőtti első meccsét a zuglóiak 11–9-re nyerték meg idegenben. A második számú európai kupasorozat elődöntőjének első mérkőzéseit április 11-én, a visszavágóit május 16-án játsszák.
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova (olasz) 13–8 (4–2, 4–1, 2–2, 3–3)
A BVSC gólszerzői: Lendvay 5, Gorter 3, Dobi 2, Mucsi, Nagy L., Dömsödi 1-1
Legfrissebb hírek
