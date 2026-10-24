Két perc alatt két gólt szerzett a Kécske, majd Csernik duplájával egyenlített a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 2–2 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky R., Papp Cs. – Igricz (Sejben, 65.), Ominger G. (Törőcsik P., 71.) – Farkas B. (Marosi, 65.), Csernik, Dénes A. – Bacsa P. (Király Á., 83.). Vezetőedző: Kincses Ádám

TISZAKÉCSKE: Esery – Balla D., Polgár K., Szekér, Baranyai – Varga J., Lucas – Pataki B. (Kócs-Washburn, 83.), Bódi Á. (Terbe, 75.), Sós B. – M. Ramos (Takács T., 83.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Csernik (65., 73.), ill. M. Ramos (60.), Sós B. (61.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – A félig tele, félig üres pohár esete. A szünet után aztán az ellenfél gyorsan két gólt szerzett, de a csapat erejét mutatja, hogy kétgólos hátrányból visszajött, és még a győzelemre is volt esélye. Ebből az ikszből erőt meríthetünk.

Pintér Csaba: – Nehéz meccsre számítottunk, az is lett. A szünet után tizenhárom perc alatt négy gól született – sajnálom, hogy gyorsan szépített a BVSC, ami felhozta, mi pedig csak kapufáig jutottunk, pedig lezárhattuk volna a meccset. Legalább a veretlenségünk megmaradt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két bravúrosnak mondható győzelem után a BVSC-Zugló hazai pályán fogadta a bajnokságban még veretlen Tiszakécskét. A két csapat története során az élvonalban és a harmadosztályban is összecsapott már, a másodosztály közelmúltbeli történetében a szombati volt az ötödik összecsapásuk.

Az első félidő 13. percében Bacsa Patrik betalált ugyan a Kécske kapujába, Lehoczky Roland azonban lesen kapta a labdát, mielőtt csapattársához passzolt. Az első harminc perc végén Sós Bence okozott többször is fejtörést a hazai védelem jobb oldalának, de beadásai után a társak nem tudtak a hazai kapuba találni. Az utolsó percekben többet támadtak a hazaiak, mégis a vendégek előtt adódott nagyobb lehetőség. Bódi Ádám éles szögből végzett el szabadrúgást, a labdát egyből kapura tekerte, Petroff Zsombor a léc alól tolta ki a lövést.

Petroff Zsombornak nem sok védenivalója akadt (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Kécskei lehetőségekkel indult a második félidő, ám Sós és Bódi lövései is elkerülte a kaput. Aztán a 60. perc után felpörögtek az események. Bódi Ádám végzett el szögletet a jobb sarokból, beadásából Myke Ramos hét méterről fejelt a jobb alsó sarokba. Egy perc múlva ismét gólt szereztek a vendégek: Bódi újabb átadása után Sós Bence lőtt a bal alsó sarokba. A 65. percben gyorsan szépítettek a hazaiak, Kovács Nikolasz beadása után Csernik Kornél lőtt közelről a léc alá. A hazaiak nem lassítottak, és a 73. percben egyenlítettek: ismét Kovács volt az előkészítő, Csernik Kornél pedig másodszor is a befejező.

Myke Ramos (balra) a BVSC kapuját is bevette (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A BVSC a 2023-as feljutása óta először egyenlített kétgólos hátrányból, míg a Kécske csalódott lehet az elveszített két pontja miatt. 2–2