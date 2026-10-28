Férfi vízilabda BL: Leinweber öt, Zalánki négy gólt lőtt

Leinweber Olivér öt-, Zalánki Gergő négy gólt dobott kedden a vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második fordulójában.
A Leinwebert foglalkoztató olasz Brescia a szerb Radnicski vendégeként ugrott medencébe és 18–8-as vereséget szenvedett, a magyar válogatott keretébe is meghívott fiatal játékos azonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A 11-szeres BL-győztes olasz Pro Recco a Nagyváradot fogadta, s bár a vendégek 5–3-ra is vezettek, a házigazdák a világ- és Európa-bajnok magyar balkezes vezérletével fordítottak, és fölényes, 15–10-es győzelmet arattak.
Angyal Dániel csapata, a görög Olympiakosz a montenegrói Jadran Herceg Novi ellen a hajrában egyenlített, majd ötméteresekkel diadalmaskodott.
A magyar bajnok és kupagyőztes, az előző idényben BL-bronzérmes Ferencváros szerdán (ma) a görög Panathinaikosz vendége lesz 20.30 órától.
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