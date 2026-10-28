Férfi vízilabda BL: Leinweber öt, Zalánki négy gólt lőtt

2026.10.28. 10:12
null
Zalánki Gergő (Fotó: Pro Recco Waterpolo)
Címkék
Zalánki Gergő Leinweber Olivér férfi vízilabda Bajnokok Ligája
Leinweber Olivér öt-, Zalánki Gergő négy gólt dobott kedden a vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második fordulójában.

A Leinwebert foglalkoztató olasz Brescia a szerb Radnicski vendégeként ugrott medencébe és 18–8-as vereséget szenvedett, a magyar válogatott keretébe is meghívott fiatal játékos azonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A 11-szeres BL-győztes olasz Pro Recco a Nagyváradot fogadta, s bár a vendégek 5–3-ra is vezettek, a házigazdák a világ- és Európa-bajnok magyar balkezes vezérletével fordítottak, és fölényes, 15–10-es győzelmet arattak.

Angyal Dániel csapata, a görög Olympiakosz a montenegrói Jadran Herceg Novi ellen a hajrában egyenlített, majd ötméteresekkel diadalmaskodott.

A magyar bajnok és kupagyőztes, az előző idényben BL-bronzérmes Ferencváros szerdán (ma) a görög Panathinaikosz vendége lesz 20.30 órától.

 

Zalánki Gergő Leinweber Olivér férfi vízilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Az FTC célja: visszaszerezni a BL-trófeát

Vízilabda
2026.10.06. 13:32

Férfi vízilabda BL: Nagy Ádámékkal egy csoportban a Ferencváros

Vízilabda
2026.09.21. 10:56

Nem bírt a Panathinaikosszal a Honvéd a vízilabda BL-ben

Vízilabda
2026.09.19. 21:29

Leinweber Olivér a Bresciában is húzóemberré válna

Vízilabda
2026.08.24. 10:07

Zalánki Gergőt mindenki kedvesen fogadta

Vízilabda
2026.07.09. 08:55

Varga Zsolt: Örülök, hogy egy nehezebb meccset játszottunk

Vízilabda
2026.07.05. 08:43

Zalánki Gergő visszatér a Pro Reccóhoz – hivatalos

Vízilabda
2026.07.03. 16:06

Leinweber Olivér az olasz vízilabda-élvonalon belül váltott klubot

Vízilabda
2026.06.30. 19:15