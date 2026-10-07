Nemzeti Sportrádió

MVLSZ: az illetékes bizottság körültekintő eljárás után ítéli oda a tao-támogatásokat

2026.10.07. 15:37
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Madaras Norbert (Fotó: Kovács Péter)
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Madaras Norbert vízilabda tao
A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) álláspontja szerint a szervezet által létrehozott illetékes bizottság körültekintő eljárása után ítéli oda a tao-támogatások.

Az MVLSZ az MTI-hez eljuttatott közleményben reagált a társaságiadóval (tao) kapcsolatos visszafizetési kérelmekre.

Madaras Norbert, a szövetség elnöke elmondta, a bizottság olyan szempontrendszert dolgozott ki a támogatások odaítélési eljárása tekintetében, amely célja, hogy az egyes sportszervezetek a sportszakmai munkájuk, valamint a valóban felmerülő költségeik mértékében részesüljenek támogatásban.

„Ezen objektív, állami források védelmére irányuló szemlélet következetesen megjelenik a szövetség ellenőrzési munkájában is, melynek során kollégáink a rendelkezésükre álló eszközök birtokában törekednek a támogatások felhasználásának precíz, teljes körű átvizsgálására” – nyilatkozta a játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető.

Megjegyezte, hogy a végrehajtás alá vont klubok egyike sem tartozik a sportág közvetlen élvonalába – harmadik vonalba sorolható utánpótlás-nevelő egyesületek.

Hozzátette, évente több mint száz klub ad be sportszakmai kérelmet, vannak beruházások, ehhez képest ez a szám elenyésző, egyszersmind látványosan demonstrálja, hogy a szövetség vezetése négy éve kérlelhetetlen következetességgel kezeli a beadott terveket, majd viszi végig az elszámolásokat.

A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága kedden jelentette be, hogy a hat látvány-csapatsportágat érintő 2022/26-os tao-pénzek elszámolása után 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva. Vízilabdában mindössze három olyan esetről van szó, ahol folyamatban van a végrehajtási eljárás és két olyan ügy, amelyben meghiúsult a végrehajtás.

 

Madaras Norbert vízilabda tao
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