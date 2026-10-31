Váratlan pilótacsere a Haasnál; a Ferrari lendülete kitart?– Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés
Charles Leclerc és a Ferrari uralta a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki napját, de a Mercedes és a McLaren is közel került hozzá, míg a Red Bull nem tudta megmutatni, mi rejlik benne. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
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