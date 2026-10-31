Váratlan pilótacsere a Haasnál; a Ferrari lendülete kitart?– Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés

Charles Leclerc és a Ferrari uralta a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki napját, de a Mercedes és a McLaren is közel került hozzá, míg a Red Bull nem tudta megmutatni, mi rejlik benne. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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