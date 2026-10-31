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Váratlan pilótacsere a Haasnál; a Ferrari lendülete kitart?– Mexikóvárosi Nagydíj, 3. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 18:07
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Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Charles Leclerc és a Ferrari uralta a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj pénteki napját, de a Mercedes és a McLaren is közel került hozzá, míg a Red Bull nem tudta megmutatni, mi rejlik benne. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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A csapat nem bocsátkozott részletekbe, de azt megosztotta, hogy a francia nem betegség miatt marad távol a pályától.

 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
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