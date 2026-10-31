Urblík József góljával egy félidő után vezet a Vasas Győrben

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC–VASAS FC 0–1 – ÉLŐ

Győr, ETO Stadion, Tv: M4 Sport. Vezeti: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)

ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Krpics, Stefulj – Bánáti, Ricardo, Gavrics, Djukanovics – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez.

Vasas: Engedi – Hej, Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M. S., Mezei – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. – Koszta. Vezetőedző: Erős Gábor.

Gólszerző: Urblík J. (4.)

Sárga lap: Urblík N. (26.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Július végén 15 éves szünetet követően találkoztak újra az élvonalban. Az Illovszky-stadionban úgy végeztek 2–2-re, hogy az újonc angyalföldiek Hej Viktor kiállítása miatt a 29. perctől emberhátrányban voltak, de így is kétszer egyenlíteni tudtak, másodjára a 89. percben. Mivel a 2011–2012-es idényben mindkétszer egy góllal a győriek bizonyultak jobbnak, így a Vasas az NB I-ben 3-as nyeretlenségi szériában van az ETO-val szemben.

♦ A másodosztályban 14-szer csaptak össze, itt a piros-kékek csak minimális különbséggel eredményesebbek: 7 Vasas-diadal, 1 iksz, 6 ETO-győzelem. A legutóbbi győri találkozójukat – amelyen 2024 májusában a feljutás volt a tét – kétszeri hátrányból 3–2-re nyerte meg Borbély Balázs együttese.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett igen szoros az élvonalbeli mérleg, hiszen a vendég piros-kékek 24 győzelmet arattak, a zöld-fehérek pedig 23-at, míg a döntetlenek száma 14. A máig utolsó győri NB I-es találkozójuk 2011 augusztusában is 3–2-es a hazai sikert hozott, ugyanúgy kétszeri Vasas-vezetés után.

♦ A Rába-partiak az előző 5 bajnokijukból – a PAFC elleni hazai 1–2 mellett – 4-et egygólos különbséggel nyertek meg és ezzel vezetik a formatabellát.

♦ A Vasas az előző 2 NB I-es meccsét úgy bukta el, hogy közben gólt sem lőtt, a nyeretlensége pedig már 3 forduló óta tart (1 iksz, 2 vereség), ami egálban a második leghosszabb ilyen aktív széria most a magyar élvonalban.

♦ Az ETO odahaza még nem ikszelt, 3 diadallal és 2 vereséggel áll, ezek felváltva követték egymást. Ha a sorminta folytatódik, most egy újabb kudarcnak kellene következnie.

♦ Az angyalföldi piros-kékek idegenben eddig közepesen teljesítettek, a mérlegük 2–1–2, a legutóbbi 4 házon kívüli találkozójukon váltakozva jöttek a győzelmek és a vereségek.

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