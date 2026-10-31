Női kézi NB I: a Loki 14 gólt szerző balátlövőjének vezérletével nyert a NEKA otthonában

Az Esztergom 40–33-ra múlta felül a Budaörsöt. A hazaiak már az első félidőben magukhoz ragadták a kezdeményezést, a szünetben 19–18-ra vezettek, majd a második játékrészben tovább növelték előnyüket. A győztes csapatban Horváth Fanni hét, Ballai Borbála hat, míg Faragó Lea szintén hat gólt szerzett. A Budaörs legeredményesebb játékosa Szekerczés Luca volt hét találattal, Krpez-Slezák Katarina hatszor volt eredményes.

A harmadik helyen álló DVSC idegenben aratott magabiztos győzelmet: a debreceniek 34–25-re nyertek a NEKA otthonában. A vendégek már az első félidőben öt góllal elhúztak (17–12), és a folytatásban sem engedték közelebb ellenfelüket. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a debreceni Ines Ivancok-Soltic volt, aki 14 gólt szerzett, nyolc büntetőjét is értékesítve. A NEKA legtöbb gólt szerző játékosa Tóth-Kukely Klára volt öt találattal.

Vácon a hazai együttes 34–29-re győzte le a Kisvárdát. A szünetben még csak négygólos volt a különbség (19–15), a második félidőben azonban a váciak növelték előnyüket. A hazaiaknál Pálffy Anna és Kacsó Noémi Petra egyaránt hét gólig jutott, míg Keceli-Mészáros Renáta ötször talált be. A kisvárdaiaknál Mérai Maja és Mlinkó Zsófia hat-hat gólt szerzett.

A Fehérvár és a Mosonmagyaróvár összecsapásán a vendégek a félidőben még háromgólos előnyben voltak (14–11), a fehérváriak azonban a második játékrészben ledolgozták hátrányukat, és pontot mentettek (26–26). A hazaiaknál Kovalcsik Bianka kilenc, Pavlovic Katarina öt, Kocsis Bettina ugyancsak öt gólt szerzett. A mosonmagyaróváriaknál Tóth Gabriella kilenc találattal volt a legeredményesebb, Stranigg Zsófia öt, Poczetnyik Luca pedig négy góllal járult hozzá a döntetlenhez.

NŐI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

NEKA–DVSC SKYLINE 24–34 (12–17)

Balatonboglár, 115 néző. Vezette: Hornyik, Zörgő

NEKA: Németh Zs. – Katona L. 2, Török F. 3, Tolnai 2, Lengyel L. 1, Mózsi 3, Mihály H. Csere: HORNYÁK A. (kapus), Alaxai, Himer 2 (2), Babinszky 1, Dombi L. 4, TÓTH-KUKELY 5 (3), Gogolová 2, Nényei, Kiss Cs. Edző: Bakó Botond

DEBRECEN: PLACZEK – Ratalics 2, Kobylinska 1 (1), IVANCOK-SOLTIC 14 (8), Tóvizi 2, Hámori 4, Vámos M. 4. Csere: Majoros G., Ryde (kapusok), Jovovics, Csernyánszki, Juhász K. 2, Magyar 1, Keller 3, Baranyi 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 8.p.: 3–6. 14.p.: 7–9. 15.p.: 7–11. 20.p.: 9–11. 26.p.: 10–15. 31.p.: 12–18. 41.p.: 17–20. 45.p.: 17–23. 54.p.: 22–28. 57.p.: 22–31. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 10/9

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Azt gondolom, hogy korrekt első félidőt játszottunk, sőt a második játékrészben is volt tíz-tizenkét jó percünk. Mint mindig, ezúttal is nagyon fiatal csapattal álltunk ki. Amíg a játékosaink fizikailag és mentálisan bírták, addig rendben volt a teljesítményünk. A csereként pályára lépő játékosaink teljesítménye egyelőre elmarad a várttól, de idővel formába lendülnek, és a későbbiekben sokat segíthetnek nekünk. A DVSC sok tekintetben még messze előttünk jár, de jó volt ismét szembenézni ezzel a kihívással.

Szilágyi Zoltán: – Köszönjük a NEKA-nak a pályaválasztói jog felcserélését, ez nagyon sportszerű segítség volt számunkra. Fontos volt, hogy megszerezzük a két pontot, ezt sikerült is megvalósítanunk. Dicséret illeti a NEKA-t, hiszen az utolsó percek kivételével végig éberen tartott bennünket. Utazósebességgel játszottunk, ami meghatározta az eredményességünket. A helyzetkihasználással nem voltam elégedett, a győzelemmel viszont mindenképpen.

VÁCI NKSE–KISVÁRDA MASTER GOOD 34–29 (19–15)

Vác, 500 néző. V: Fekete, Hajdu

VÁC: Zaj – PÁLFFY A. 7, Kellermann 2, Kajdon 4 (1), Kövér 2, Juhász 2, Wald 3. Csere: CSIZMADIA (kapus), KACSÓ 7, Pálmai, KECZELI-MÉSZÁROS 5, Paróczy 1, Pap 1, Török, Saáry. Edző: György László

KISVÁRDA: Pásztor – Szemes, Győri 3, Koronczai 3 (1), MLINKÓ 6, MÉRAI 6, Bacenková 3. Csere: Christe (kapus), Kulcsár, Kostyó 2, Kibédi, Török, CZENKI 5 (1), Gém 1, Szeberényi. Edző: Dévényi János

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 10. p.: 6–5. 16. p.: 10–7. 22. p.: 15–10. 29. p.: 18–13. 32. p.: 20–17. 37. p.: 23–18. 44. p.: 27–20. 49. p.: 30–21. 56. p.: 32–25. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

György László: – Sikerült itthon tartanunk a két pontot, annak ellenére, hogy nem brillíroztunk. Egy ilyen harcos, küzdelmes mérkőzésre számítottam a Kisvárda ellen. Rengeteg eladott labdánk volt, és sok technikai hibát vétettünk. Amikor védekezésben hibáztunk, a kapusteljesítményünk a helyén volt.

Dévényi János: – Sima győzelmet aratott a Vác. Az első félidőt nem raknám ki a sportág hazai polcára, rengeteg eladott labdánk volt. A szünet után Csizmadia Fanni fantasztikusan védett a hazai kapuban, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Czenki Petra öt gólig jutott, úgy látom, van jövője a magyar kézilabdának.

ALBA FEHÉRVÁR KC–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 26–26 (11–14)

Székesfehérvár, 400 néző. V: Nagy F., Túróczy

SZÉKESFEHÉRVÁR: Aalla – Szabó-Májer 1, Moreno, PAVLOVIC 5, KOCSIS B. 5, KOVALCSIK B. 9 (6), Takó 2. Csere: HADFI (kapus), ZENTAI 4, Hajdu, Liu Xuedan, Freyberger-Szabó. Edző: Szuzana Lazovics

MOSONMAGYARÓVÁR: CSATLÓS – Falusi-Udvardi, TOMOVA 4, TÓTH G. 9, Tyiskov-Helembai 1, Háfra N. 1, Kazai 2 (1). Csere: Horváth Sz. (kapus), Szabó Lili, Kukely A., Horváth M., POCZETNYIK 4 (1), STRANIGG ZS. 5 (2). Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–3. 12. p.: 6–7. 18. p.: 8–7. 24. p.: 10–9. 28. p.: 11–12. 34. p.: 14–16. 40. p.: 18–17. 46. p.: 21–19. 52. p.: 23–23., 58. p.: 25–25. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Ez még mindig nem az a játék volt, amit az Alba Fehérvár KC az előző szezonban mutatott. Ezzel együtt nagyon büszke vagyok a lányokra, mert igyekeztek kilépni a komfortzónájukból, azzal együtt, hogy sem az Alba, sem a Móvár nem kezdte jól ezt a szezont. Tóth Gabriella azonban komolyan próbára tette a védelmünket, emiatt többször bajba kerültünk.

Stranigg Ferenc: – Kiélezett párharcra készültünk, az is lehet belőle. A játékosaim végig küzdöttek és harcoltak, jó tempóban kézilabdáztunk, egy kicsit hiányoltam egy-két játékosnál az önbizalmat és a magabiztosságot, egy-egy szituációban többet vállalhattak volna befejező szerepben. Küzdős meccs volt, örülök annak, hogy a végén meg tudtuk tartani a döntetlent, hiszen ellenfelünk támadott a győztes gólért.

MOL ESZTERGOM–MOYRA-BUDAÖRS UNITED SHIPPING 40–33 (19–18)

Esztergom. V: Dáné, Marton

ESZTERGOM: Bukovszky, Parák (kapusok), Agócs, Ballai A. 2, Ballai B. 6 (2), Faragó Luca 1, Faragó Lea 6, Fehér 1, Horváth 7, Jacques, Kisfaludy 5, Kovács 3, Szöllősi-Zácsik 1, Varga 4 (1), Vártok 4. Edző: Elek Gábor

BUDAÖRS: Mátéfi, Zsigmond (kapusok), Bardi 3, Debreczeni-Klivinyi 3, Egejuru 1, Hudák, Kassa, Kiss 1, Kovalcsik 1, Krpez-Slezák 6, Kármán 2, Marincsák 4, Sallai 1, Szekerczés 7 (4), Szöllősi-Schatzl 2 (1), Uhrin 2. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása: 5. perc: 3–2. 7. p.: 3–6. 16. p.: 8–9. 27. p.: 17–14. Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/3, ill. 8/5

FTC–Győri ETO 30–30 (14–14)