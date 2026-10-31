Női röplabda: Békéscsabán győzött az UTE

Az nem volt kérdéses, hogy a fővárosi rangadón a vendégek nincsenek egy súlycsoportban a házigazdákkal, akiknél ezúttal hiányzott a kezdőből Bozóki-Szedmák Réka, viszont sérülése után visszatért Csereklye Zsófia, s kiemelkedő teljesítményt is nyújtott. Többek között ennek is köszönhető volt az első két nagyon simán megnyert játszma.

A harmadikban viszont jól kezdett a TFSE, amely egészen a szett közepéig vezetett is. A piros-kékek először 14:14 után kerültek előnybe, s ezt már nem is engedték ki a kezükből, azonban a vendégek ezt követően sem zuhantak össze, s végül 22 pontig jutottak. tegyük hozzá, a Vasasnál ekkor már azért elsősorban a cserejátékosok szerepeltek a pályán.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VASAS ÓBUDA–TFSE 3:0 (13, 16, 22)

Folyondár u., 389 néző. V: Bátkai-Katona, Halász E.

VASAS: Kiss L. 5, Zsombók A. 7, De Almeida 1, KUEHNE 8, CSEREKLYE 11, Sunderlíková 2. Csere: Juhár, Szalai A. (liberók), Tatár 6, Boskó, ZSOMBÓK E. 9, Fekete F. 1. Edző: Luca Bucaioni

TFSE: Batházi 1, Keler 4, Szabó K. 3, ERŐSS 14, Márkus 7, Nagy V. 3. Csere: Weidemann (liberó), Stankovics, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 8:3, 13:5, 18:8, 22:13. 2. játszma: 5:0, 10:3, 16:4, 18:9, 21:10, 24:15. 3. játszma: 0:1, 3:3, 4:7, 8:9, 8:11, 13:13, 15:14, 19.17, 22:18, 24:21

MESTERMÉRLEG

Luca Bucaioni: – Sokat léptünk előre ezen a héten, amit meg is mutattunk az első két játszmában. A harmadikban aztán nyomást helyezett ránk a TF, aminek örülök, mert ezeket a játékhelyzeteket nem lehet edzésen gyakorolni. Mindenki tette a dolgát, készülünk tovább.

KHG KAPOSVÁRI NRC–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (–9, –19, 21, 21, 13)

Kaposvár, 350 néző. V: Kiss Z., Kiss N.

KAPOSVÁR: Fábián 3, Pezelj 8, HORVÁTH L. 16, ROCHA 13, De Oliveira 3, GIORGI 11. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Hollósi B., CICETTI 17, Bánki, Kristóf. Edző: Vincent Lacombe

MÁV ELŐRE: Bell 13, Hollósi D. 11, Thalken 17, KOEVA 18, RIEDER 16, Lazurenko 5. Csere: Dömsödi (liberó), SZILÁDI 15, Király-Tálas. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 2:3, 3:10, 4:14, 5:18, 9:23. 2. játszma: 4:0, 5:6, 7:6, 9:10, 12:14, 14:14, 15:17, 16:19, 17:22, 18:24. 3. játszma: 0:2, 8:3, 13:6, 14:11, 16:15, 18:19, 23:21. 4. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 7:5, 9:6, 10:9, 12:12, 15:14, 19:16, 21:18, 22:21. 5. játszma: 4:1, 5:5, 6:7, 7:9, 9:9, 11:12, 12:13

BÉKÉSCSABA–ÚJPESTI TE 0:3 (–20, –19, –16)

Békéscsaba, 800 néző. V: Tillmann, Takács Á.

BÉKÉSCSABA: Draskovics 2, Murillo 6, Orosz 9, FINÉ 9, Kuznyecova 9, Pintér. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Gajdács 2, Kiss N., Szakály 4, Németh L. 2. Edző: Nagy Péter

UTE: AMBROSIO 13, Szlavcseva 5, AKOPOVA 13, Nacsa-Pekárik 2,MILJEVICS 14, Jordanova 5. Csere: Pusztai (liberó), Szerényi 4. Edző: Alejandro Altamirano

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