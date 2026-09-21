Férfi vízilabda BL: Nagy Ádámékkal egy csoportban a Ferencváros

Az európai szövetség hétfőn készítette el a sorsolást, a háromszoros győztes, az előző idényben bronzérmes zöld-fehérek a román Steaua Bucuresti és a görög Panathinaikosz csapatával találkoznak még az első szakaszban, utóbbi gárda a hétvégén a EPS-Honvédot győzte le a Splitben rendezett selejtezőtornán.
Ezen a viadalon a házigazda Jadran Split volt a másik továbbjutó, a horvát együttes hazája bajnokcsapatával, a Mladost Zagrebbel, a Mészáros Mátyással szereplő szerb Novi Beograddal és a címvédő, Vigvári Vincét foglalkoztató spanyol Barcelonetával került össze.
Leinweber Olivér a hétvégén három mérkőzésen összesen 16 góllal segítette az olasz Bresciát a főtáblára jutáshoz, csapata a csoportkörben összekerült az olasz bajnoki címvédő és 11-szeres BL-győztes Pro Reccóval, ahová a nyáron visszatért Zalánki Gergő. Mellette még a romániai Nagyvárad és a szerb Radnicki lesz az ellenfele.
Angyal Dániel csapata, a görög Olympiakosz a német Waspo Hannover, a montenegrói Jadran Herceg Novi és a spanyol Sabadell társaságában játszik a csoportkörben.
A BL első szakaszában négy négyes csoportban zajlanak az oda-visszavágós küzdelmek, mindegyikből az első két csapat jut a negyeddöntős körbe, itt két kvartettből kerülnek ki a négyes döntő résztvevői. A sorozat végjátékát jövőre Belgrádban rendezik.
FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
Csoportkör
A-csoport
Waspo Hannover (német), Jadran Herceg Novi (montenegrói), Olympiakosz (görög), Sabadell (spanyol)
B-csoport
Oradea (romániai), Brescia (olasz), Radnicki (szerb), Pro Recco (olasz)
C-csoport
Barceloneta (spanyol), Mladost Zagreb (horvát), Novi Beograd (szerb), Jadran Split (horvát)
D-csoport
CN Marseille (francia), FTC-TELEKOM WATERPOLO, Panathinaikosz (görög), Steaua Bucuresti (román)