Di Somma „átúszott” a labdán, Argiropulosz hatalmasat mentett az FTC férfi pólósainak edzésén

Edoardo Di Somma középre passzol, Vismeg Zsombor távolról, szemből kapura bombázza a labdát, Vogel Soma hatalmasat véd a bal alsó sarokban – erre a jelenetre értek be a sajtó képviselői kedden kora délután a Császár-Komjádi uszodába. A tréning első felére nem voltunk hivatalosak.

„Nem véletlenül! – reagál a sorozatban ötszörös ob I-győztes csapat vezetőedzője, Nyéki Balázs. – Próbáltunk jókedvűen edzeni, mert azt láttam, hogy a múlt hét és az elmúlt napok tréningjei miatt még azért picit ólmosabban mozognak a játékosok, ezért kellett a hangulaton picit csiszolni. Amikor már megvoltak a megfelelő lövések, áttérhettünk a gyakorlásra, amely azért intenzíven alakult, akadtak hibák bőven, de a fókuszt a sebességre, a gondolkodásra helyeztük, és ez a része rendben ment.”

Való igaz, jól mozogtak a Fradi pólósai, ami jó hír, tekintve, hogy a 2024-ben és 2025-ben győztes, a legutóbbi idényben bronzérmes együttes szerdán mutatkozik be a Bajnokok Ligája új kiírásában.

Szépen járatták a labdát a játékosok, és ígéretes variációkból sem volt hiány. Mókás pillanatok szintén akadtak, Fekete Gergő például ügyesen átúszta magát a védelmen, fél méterre, szemben találta magát Vogellel, s noha jobb kézzel oldalt megtalálta a kapus mögé az utat, azzal vélhetően nem számolt, hogy ott lesz a görög klasszis, Sztilianosz Argiropulosz, aki óriásit mentett a képzeletbeli gólvonalról.

Megmosolyogtató volt Di Somma is, aki akkora lendülettel úszott fel, hogy gond nélkül elhaladt a keresztpasszból pont elé érkező labda mellett.

Persze gyönyörködhettünk is, jó volt látni Vámos Márton remekbeszabott találatát, vagy épp Vigvári Vendel távoli, finom gólját.

Ha már Vigvárinál tartunk: fantasztikusan kezdte az idényt, az ob I-ben négy mérkőzésen tizennyolcszor talált be, ezzel jelen állás szerint magabiztosan vezeti a góllövőlistát.

„Nagy céljaim vannak, közhelyes, de tényleg minden meccsen maximumot szeretnék nyújtani. Extrán motivált vagyok, két éven belül kezdődik az olimpia, minden mérkőzés és edzés számíthat. Los Angeles és a jövő évi budapesti világbajnokság lebeg a szemem előtt, rendkívül fontos minden addigi, köztes állomás. Az ob I-es meccsek ilyenek, szeretnék jól játszani, felhívni magamra a figyelmet, és élvezni a játékot” – nyilatkozta Vigvári Vendel a Nemzeti Sportnak.

Nyéki Balázs amondó, csak magukkal, a saját gondolataikkal szabad foglalkozniuk (Fotó: Dömötör Csaba)

Ami a BL-rajtot illeti, szerda este 18.30-kor a D-csoport papíron leggyengébb tagja, a román Steaua Bucuresti ellen ugranak medencébe a Komjádiban: „Inkább azt mondanám, hogy a legkevésbé erős rivális ellen játszunk – javít ki minket Nyéki. – Nem szeretek senkit alulértékelni, a játékosoknak is elmondtam: mindig az volt a fegyverünk, hogy bárki ellen játszottunk, maximálisan komolyan vettük. A srácok nagyon örülnek, hogy kezdődik a Bajnokok Ligája, várják, motiváltak. Az első meccset való igaz, megnyerhetjük, akár magabiztosan is, utána, jövő héten utazunk Batumiba, ahol nyolccsapatos minitornán veszünk részt, majd a bajnokságban következik a BVSC, és ismét BL, a görög Panathinaikosz ellen kellene kivívnunk tulajdonképpen már azt, hogy továbbjussunk a csoportból.”