Bódis Tamás kivételes pályafutásában az idei Spartathlon-győzelem került az első helyre

– Elképesztő teljesítményt nyújtva pályacsúccsal győzött a Spartathlonon. Ezért utazott Görögországba?

– Titkon valahol ott motoszkált bennem, de nem tűztem ki célként magam elé – mondta a Nemzeti Sportnak Bódis Tamás, aki 19:40:51 órás idővel elképesztő pályacsúccsal győzött a 246 kilométeres Spartathlonon. – Amikor előzetesen megkérdezték tőlem, mi a célom, azt mondtam, egyelőre nem mondanám el. Azért sem szerettem volna ezt firtatni, mert nagyon összetett dolog, sok mindentől függ. Ott van a rajt sikeressége vagy éppen a mezőny erőssége, de még sorolhatnám. Úgy voltam vele, a rajt után eldöntöm, hogy miért is harcolok. Az viszont már előzetesen is biztos volt, hogy az első hely ott lebegett a szemem előtt, a pályacsúcs pedig csak hab a tortán.

– Mikor hitte el, hogy a győzelem mellett a pályacsúcs reális cél lehet?

– Talán akkor, amikor a hegyre világosban értem fel – korábban még senki nem ért ide ilyen gyorsan. Akkor sem nézegettem az időmet. Bár mindig csippant az óra, így láttam, hogy remekül alakulnak a dolgok, sokáig 4.30-on belül haladtam, s tudtam azt is, hogy bőven pályacsúcs időn belül vagyok. A hegyen még én is csodálkoztam azon, hogy 5.30-as tempóban mentem felfelé. Az utolsó tíz kilométeren sok gyermek jött ki elém, ők kiabálták, hogy ebből pályacsúcs lesz. Akkor már éreztem, meglesz a rekord, de ekkor sem néztem meg, hogy mennyi időnél tartok, csak az átlagomat láttam.

– Az imént szóba került az eszeveszett tempója: hogyan lehet ezt fenntartani 246 kilométeren keresztül?

– Az évek alatt rengeteg munkát tettem bele, így fizikailag remek állapotban van a testem, jól elbírja az ehhez fogható terhelést. Aztán a kemény edzésmunka mellett ott van a megfelelő táplálkozás, utóbbihoz szorosan kapcsolódik a gyomor állapota. Már a rajt előtti napokban mindent megteszek annak érdekében, hogy a gyomrom és az emésztésem a lehető legjobb állapotba kerüljön. Ha ez megvan, akkor verseny közben sokkal jobban fel tudja dolgozni a szénhidrátot a szervezet – így van elég energia. A frissítés kulcsfontosságú az ultrafutásban. Mondhatni, nincs is ennél fontosabb. Ezért is hoztuk létre a BódisOne Nutrition prémium minőségű táplálékkiegészítőit. A BCAA+Elektrolit kapszulában együtt van a BCAA és az elektrolitok pótlása, ráadásul nem marja szét a számat és a torkomat. Időzítetten oldódik fel, így folyamatos utánpótlást biztosít, hosszabb terhelésnél pedig Bufferrel egészítem ki. Így nem kell számtalan különböző termékkel bajlódnom, már csak a megfelelő szénhidrátbevitelre és a vízre kell figyelnem. A frissítés az egyik legfontosabb tényező és most is komoly szerepe volt abban, hogy végig ilyen tempót tudtam tartani.

– És az számít, hogy ez már az ötödik Spartathlonja volt?

– Igen. Jó volt, hogy tudom, mi következik a pályán, így azt is, melyek azok a részek, ahol kicsit „pihenhetek”. Olykor tisztában voltam azzal, hogy már csak ki kell tartani és jön a lejtő, ahol szépen le lehet gurulni… Szóval, természetesen számít a rutin és a pályaismeret, de sok más is kell. Mondhatni, sok kis részletre volt szükség a sikerhez.

– Melyik volt az a pont, ahol a leginkább meg kellett küzdenie saját magával?

– Nem volt ilyen, végig jól éreztem magam. A befutóvideókon is lehet látni, hogy még a végén is megmaradt a szép futómozgásom – ezt rengetegen mondták is. Egyébként nem is tudom megszámolni, hogy hány gratuláló üzentet kaptam, képtelenség mindegyikre válaszolni, szóval ezúton is köszönöm szépen mindenkinek. A lábaim remek állapotban voltak a célba érkezést követően rövid időn belül ugyanúgy jöttem-mentem és lépcsőztem. Ki merem mondani, talán gyorsabban is tudtam volna futni, de mivel nem volt indokolt a még ennél is nagyobb tempó, így nem akartam kicsinálni a lábaimat. Jó volt ez így.

– Elképesztő éve van, a Spartathlon-győzelem előtt harmadik lett a Badwateren, valamint megnyerte az UTT-t, az Ultrabalatont és a BSZM-et.

– Ez pályafutásom legjobb éve. Egyrészt beérett a munka gyümölcse, egyre erősebb lettem, másrészt összeállt a frissítésem. Korábban mindig becsúszott valami hiba a frissítésbe, most viszont tökéletesen működik. Szóval, beérett a munkám és összeállt a frissítésem – az eredménye pedig jól látszik.

– Kivételes pályafutása van, de mégis: ez a pályacsúccsal megfűszerezett Spartathlon-győzelem hol helyezkedik el?

– Az első helyen. Azt nem merem kijelenteni, hogy nem lesz olyan eredményem, amely letaszítja az első helyről… Viszont most örülök ennek a sikernek.

– Edzőként is sikeres verseny van ön mögött, ugyanis két tanítványa, Vachtler Ferenc és Ambrus Károly is teljesítette a Spartathlont.

– Nagyon büszke vagyok rájuk, örülök, hogy együtt élhettük az idei Spartathlont. Feri másfél órát javított a tavalyi idejéhez képest, ami elképesztően jó eredmény. Karesz már volt itt 2024-ben, de akkor sérülés miatt nem tudta befejezni a versenyt. Most sikerült és végig szép maradt a mozgása. Nem is kívánhatna többet egy edző, minthogy a tanítványai sikeresen teljesítsék a Spartathlont. Jól éreztük magunkat Görögországban, azonban folytatódik a munka, vannak még céljaim.

– Mit lehet tudni ezekről?

– Van nevezésem egy idei versenyre, de babonából nem szeretnék róla többet mondani. Jövőre pedig a világversenyek érdekelnek igazán, mint a világbajnokság és az Európa-bajnokság. Szeretnék száz kilométeren és huszonnégy órán érmet szerezni – lehetőség szerint aranyat.

Fotók: Spartathlon Magyar Csapat/Abai Róbert

