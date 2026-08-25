Fegyelmi eljárás indult a mosonmagyaróvári és a dunaújvárosi női kézilabdaklubbal szemben

„Az a prioritás, hogy egy rendszert állítsunk fel a sportág, a sportszervezetek és a játékosok érdekében is – fejtette ki az MKSZ versenyszervezési- és monitoring igazgatója. – A kézilabda egészét védjük, a klublicencek megszerzésének pedig fontos jogi, informatikai, személyi, infrastrukturális és pénzügyi kritériumai vannak. Sportszervezet csak akkor szerepelhet a bajnokságban, ha ezeknek mind megfelel. Fontos tudni, hogy az élvonalban gazdasági társaságok szerepelnek, amelyek adott esetben szoros együttműködésben állnak egy egyesülettel, de mi csupán a gazdasági társaságokat vizsgáljuk. Ami a kintlévőségeket illeti, a tartozások lejáratának ideje szállítók felé nem haladhatják meg a kilencven napot, a játékosok felé a hatvan napot. Maga a licenc megadása egy többlépcsős folyamat és az idény során mindvégig meg kell felelni az előírásoknak, amiket folyamatosan ellenőrzünk.”

Sveda külön kitért három klubra is, amelyekkel kapcsolatban a sajtóban licencproblémákról lehetett olvasni. Dunaújvárosban már korábban érezni lehetett, hogy az élvonalban szereplő gazdasági társaság nehéz helyzetbe került. A másodosztályra beadott kérelmét a kintlévőségek miatt utasította el a szövetség, a harmadosztályt jelentő NB II-ben viszont nevezne az együttes.

Szombathelyen a licenckérelem időpontjában klub igazolta, hogy megtörténtek a kifizetések, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is adott nullás igazolást, de természetesen az ellenőrzéseket folyamatosan folytatják.

A Mosonmagyaróvár helyzete ennél összetettebb, az MKC azért nem kapott első fokon licencet, mert nem tudta igazolni a bérkifizetéseket, tartozott a szállítóknak és nem volt érvényes megállapodása megfelelő csarnokkal. Az elutasító határozatot követően a kisalföldi klub rendezte tartozásait és terembérleti szerződést kötött a siófoki csarnokkal, vállalva ennek minden költségét. Mivel a kritikus pontok ezáltal teljesültek, az MKC megkapta a licencet másodfokon. Azóta sikerült megkötni a szerződést a mosonmagyaróvári UFM Arénával is, így végül valódi otthonában fogadhatja ellenfeleit a csapat.

Az MKSZ versenyszervezési- és monitoring igazgatója emellett újságírói kérdésre hozzátette, a Dunaújváros és a Mosonmagyaróvár ellen fegyelmi eljárás indult, mert a licenckérelem során valótlan tartalmú nyilatkozatot adott be első fokon. „Azt ugyanakkor tudni kell, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet nem túlzottan bizalomgerjesztő a sport egészét tekintve, beleértve a kézilabdát. A szövetség ezért mindent megtesz a központi támogatásokkal és segítségnyújtásokkal kapcsolatban, amelyekkel segíthetik a sportszervezeteket” – mondta Sveda.