Már a nyolc között találkoznak a tavalyi döntősök a férfi vízilabda Magyar Kupában

A hét végi selejtezőket követően hétfőn a hazai szövetségben elkészítették a negyeddöntő sorsolását, ebben a szakaszban már a négy kiemelt, a Ferencváros és a Honvéd mellett a BVSC és a Szolnok is csatlakozik a mezőnyhöz.

A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral csatázik majd a négyes döntőért, a negyedik párharcban két selejtezőből érkező gárda, a Vasas és a Szeged találkozik egymással.

A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a találkozókat pénteken és szombaton rendezik.