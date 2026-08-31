Már a nyolc között találkoznak a tavalyi döntősök a férfi vízilabda Magyar Kupában

Már a legjobb nyolc között találkozik egymással a BENU férfi vízilabda Magyar Kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo és az EPS-Honvéd.
A hét végi selejtezőket követően hétfőn a hazai szövetségben elkészítették a negyeddöntő sorsolását, ebben a szakaszban már a négy kiemelt, a Ferencváros és a Honvéd mellett a BVSC és a Szolnok is csatlakozik a mezőnyhöz.
A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral csatázik majd a négyes döntőért, a negyedik párharcban két selejtezőből érkező gárda, a Vasas és a Szeged találkozik egymással.
A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a találkozókat pénteken és szombaton rendezik.
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