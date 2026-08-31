Nemzeti Sportrádió

Már a nyolc között találkoznak a tavalyi döntősök a férfi vízilabda Magyar Kupában

2026.08.31. 13:42
null
Már a negyeddöntőben találkozik az FTC és a Honvéd (Fotó: Balogh László)
Címkék
vízilabda férfi vízilabda férfi vízilabda Magyar Kupa
Már a legjobb nyolc között találkozik egymással a BENU férfi vízilabda Magyar Kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo és az EPS-Honvéd.

A hét végi selejtezőket követően hétfőn a hazai szövetségben elkészítették a negyeddöntő sorsolását, ebben a szakaszban már a négy kiemelt, a Ferencváros és a Honvéd mellett a BVSC és a Szolnok is csatlakozik a mezőnyhöz.

A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral csatázik majd a négyes döntőért, a negyedik párharcban két selejtezőből érkező gárda, a Vasas és a Szeged találkozik egymással.

A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a találkozókat pénteken és szombaton rendezik.

 

vízilabda férfi vízilabda férfi vízilabda Magyar Kupa
Legfrissebb hírek

Szivós Márton: Fölösleges úgy elkezdeni az évadot, hogy nem az aranyat tűzzük ki célul

Vízilabda
30 perce

Az OSC és a Vasas is negyeddöntős a férfi vízilabda Magyar Kupában

Vízilabda
Tegnap, 14:51

A Kaposvár és a Szeged már a nyolc között a férfi vízilabda MK selejtezőjében

Vízilabda
2026.08.29. 22:05

Sima győzelemmel kezdte a férfi vízilabda MK-selejtezőt az Eger

Vízilabda
2026.08.28. 21:13

„Éltem a lehetőséggel” – Molnár Erik megérkezett Dubrovnikba

Vízilabda
2026.08.27. 12:10

Kenéz Kincső: Nem ezért mentünk a vébére, de büszke vagyok a lányokra

Utánpótlássport
2026.08.25. 17:58

Minden jel szerint csak a kézilabdát veszti el az új közmédia

Egyéb csapat
2026.08.25. 08:39

Leinweber Olivér a Bresciában is húzóemberré válna

Vízilabda
2026.08.24. 10:07