Nemzeti Sportrádió

Összekerült a Vasas és az UVSE a selejtezőben a férfi vízilabda MK-ban

2026.08.04. 12:50
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Fotó: Dömötör Csaba
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vízilabda Vasas férfi vízilabda Magyar Kupa UVSE
A Vasas és az UVSE összekerült egymással a férfi vízilabda Magyar Kupa selejtezőjében.

A két fővárosi csapat legutóbb októberben találkozott a bajnokságban: az angyalföldiek úgy nyertek 15–14-re, hogy másfél perccel a meccs vége előtt vezettek először. Csoportjuk harmadik tagja a Pécs lesz.

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a selejtezőtornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. Döntetlen nem lehetséges, és csak a csoportelsők jutnak a legjobb nyolc közé. A legutóbbi bajnokság első négy helyezettje – a kupacímvédő Ferencváros, az EPS-Honvéd, a BVSC és a Szolnok – csak szeptember 5-6-án, a negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.

A négyes döntőre szeptember 12-13-án kerül sor, a helyszínt a szövetség később jelöli ki. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra.

A selejtező csoportbeosztása
A-csoport: Semmelweis OSC, MetalCom Szentes, KSI SE
B-csoport: Kaposvári VK, One Eger, ELTE-BEAC
C-csoport: VasasPlaket, UVSE, Pécsi VSK
D-csoport: Szegedi VE, Debreceni VSE, Miskolci VLC

 

vízilabda Vasas férfi vízilabda Magyar Kupa UVSE
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