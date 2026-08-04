Összekerült a Vasas és az UVSE a selejtezőben a férfi vízilabda MK-ban

A két fővárosi csapat legutóbb októberben találkozott a bajnokságban: az angyalföldiek úgy nyertek 15–14-re, hogy másfél perccel a meccs vége előtt vezettek először. Csoportjuk harmadik tagja a Pécs lesz.

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a selejtezőtornákat augusztus utolsó hétvégéjén rendezik. Döntetlen nem lehetséges, és csak a csoportelsők jutnak a legjobb nyolc közé. A legutóbbi bajnokság első négy helyezettje – a kupacímvédő Ferencváros, az EPS-Honvéd, a BVSC és a Szolnok – csak szeptember 5-6-án, a negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.

A négyes döntőre szeptember 12-13-án kerül sor, a helyszínt a szövetség később jelöli ki. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra.

A selejtező csoportbeosztása

A-csoport: Semmelweis OSC, MetalCom Szentes, KSI SE

B-csoport: Kaposvári VK, One Eger, ELTE-BEAC

C-csoport: VasasPlaket, UVSE, Pécsi VSK

D-csoport: Szegedi VE, Debreceni VSE, Miskolci VLC