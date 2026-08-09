Strandröplabda ob: Tari, Niemeier és Kun először, Villám ötödször magyar bajnok

Összehasonlítási alap nem sok van, hiszen a két duó legutóbb a tavalyi fináléban találkozott egymással, s hogy jó formában vannak, azt utóbbiak a tatai ob-fordulón, előbbiek pedig a salernói Európai Egyetemi Játékok megnyerésével bizonyították a múlt hétvégén. A meccs elején is „libikókáztak” a lányok: 5:2-re Kunék vezettek, 11:6-ra viszont Vasváriék, de aztán egy időkérésnek és a technikai szünetnek következtében rendezni tudták a sorokat a trónkövetelők, akik 15-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették és végül be is húzták az első játszmát. A második elején egy darabig még tartani tudta a lépést a címvédő, de aztán egyre magabiztosabban játszottak már Villámék, míg a testvérpárnak szinte semmi sem sikerült, így végül ezt a játékrészt már nagy különbséggel nyerték, s Villám Lilla immár ötödik bajnoki címét ünnepelhette, míg Kun sorozatban négy elvesztett döntő után ért fel a csúcsra, s a páros így nagy önbizalommal készülhet a jövő heti Európa-bajnokságra. A bronzérem Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn nyakába került.

A férfiaknál két 19 éves verseny ért fel először a csúcsra, pedig Niemeier Lukas tavaly már bronzérmes volt és ob-fordulót is nyert, míg Tari Bence két korosztályos Eb-bronz mellett két éve lett ezüstérmes, s nyert ugyancsak ob-fordulót. A két játékos gyakorlatilag októberben állt össze, de nyertek már két Pro Tour-versenyt Bulgáriában és Tahitin, most pedig első hazai megmérettetésükön egyből megszerezték a bajnoki címet. Az eldöntőben a 2019-es bajnok Bán Viktort és Kiss Dánielt, a fináléban pedig Papp Mátyást és a múlt heti ob-fordulót megnyerő Sárik-Veress Marcelt múlták felül két játszmában. A győztes pontnál ráadásul Niemeier fiatal korát meghazudtoló mozdulattal, szinte már pimaszul tette át második érintésre a labdát alkarral, maga mögé. Itt a bronzérem Bogáncs Bálinté és Borbély Boldizsáré lett.

STRANDRÖPLABDA OB

Férfiak, elődöntő. Niemeier, Tari–Bán, Kiss D. 2:0 (16, 8), Papp, Sárik-Veress–Bogáncs, Borbély 2:0 (18, 16). A 3. helyért: Bogáncs, Borbély–Bán, Kiss D. 2:1 (18, –14, 10). Döntő: Niemeier, Tari–Papp, Sárik-Veress 2:0 (18, 16). Nők: Kun, Villám L.–Gubik, Kiss-Bertók 2:0 (13, 13), Vasvári E., Vasvári Zs.–Honti-Majoros Ch., Posztós-Szabó 2:1 (17, –13, 13). A 3. helyért: Honti-Majoros Ch., Posztós-Szabó–Gubik, Kiss-Bertók 2:0 (7, 19). Döntő: Kun, Villám L.–Vasvári E., Vasvári Zs. 2:0 (17, 12)

A végeredmény, férfiak. Országos bajnok: Niemeier Lukas, Tari Bence (SRSE, edző: Petik Csanád), 2. Papp Mátyás, Sárik-Veress Marcell (Strandsport SE, Vasas SC), 3. Bogáncs Bálint, Borbély Boldizsár (SRSE), 4. Bán Viktor, Kiss Dániel (Pénzügyőr, Kispest SE). Nők. Országos bajnok: Kun Stefánia, Villám Lilla (ÉDRA, Edző: Leopoldo Sindice Da Silva), 2. Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (Vasas SC), 3 Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn (Beach Sport, KSE), 4. Gubik Hanna, Kiss-Bertók Emese (ÉDRA)