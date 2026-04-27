Női vízilabda-vk: a második divízióból Oroszország és Kína jutott be a szuperdöntőbe

2026.04.27. 12:12
Az orosz csapat (Fotó: Getty Images)
Oroszország és Kína válogatottja jutott be a szuperdöntőbe a második divízióból a női vízilabda-világligában.

A múlt heti máltai tornán a fináléba kerüléssel biztosította részvételét a sydney-i viadalon ez a két csapat. Az utolsó párharcot az oroszok nyerték 18–17-re – a sportági világszövetség honlapjának beszámolója szerint.

Az első divízió tornája pénteken kezdődik és jövő szerdáig tart Rotterdamban. Onnan öt csapat mehet majd a július 22. és 26. között esedékes sydney-i záróviadalra, melyen az ausztrálok rendezőként automatikusan résztvevők.

A magyar csapat Hollandiában az amerikaiakkal, a spanyolokkal és a japánokkal szerepel egy csoportban.

A férfiak a hónap elején a görögországi Alexandrupoliban a csoportja élén végeztek, ezzel biztosították helyüket a szuperdöntőben, végül negyedikek lettek a görögországi selejtezőben, ahonnan mellettük a spanyolok, az olaszok és a görögök, valamint az ötödikként végző horvátok jutottak tovább. A második divíziós máltai tornáról Montenegró és Grúzia került az ausztráliai nyolcas mezőnybe, ahol a hazaiak helye automatikusan biztosított volt.

Sydneyben Spanyolország–Grúzia, Magyarország–Horvátország, Olaszország–Montenegró és Görögország–Ausztrália mérkőzéseket rendeznek a július 23-i negyeddöntőben.

 

Cseh Sándor: Szeretném, hogy mindenki bízzon magában

Vízilabda
2025.01.21. 12:21

Női vízilabda: második meccsén ötgólos győzelmet aratott a magyar válogatott az Egyesült Államok ellen

Vízilabda
2025.01.15. 15:08

Edzésben a megfiatalított csapat – Cseh Sándor kihirdette az utazó keretet

Vízilabda
2024.12.30. 18:59

Keszthelyi vezérletével győzött, és továbbjutott női vízilabda-válogatottunk

Párizs 2024
2024.08.02. 21:14

Párizs 2024: az ausztrál női vízilabdázók legyőzték Kínát

Párizs 2024
2024.07.27. 21:17

Női vízilabda-vk: Hollandia egy góllal legyőzte a mieinket

Vízilabda
2023.04.13. 19:45

Tokió 2020: Kína legyőzte a magyar női vízilabdacsapatot

Tokió 2020
2021.08.01. 08:07

Kellemetlen kudarc Kína ellen női vízilabdában

Tokió 2020
2021.08.01. 06:43
Ezek is érdekelhetik