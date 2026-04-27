Női vízilabda-vk: a második divízióból Oroszország és Kína jutott be a szuperdöntőbe

A múlt heti máltai tornán a fináléba kerüléssel biztosította részvételét a sydney-i viadalon ez a két csapat. Az utolsó párharcot az oroszok nyerték 18–17-re – a sportági világszövetség honlapjának beszámolója szerint.

Az első divízió tornája pénteken kezdődik és jövő szerdáig tart Rotterdamban. Onnan öt csapat mehet majd a július 22. és 26. között esedékes sydney-i záróviadalra, melyen az ausztrálok rendezőként automatikusan résztvevők.

A magyar csapat Hollandiában az amerikaiakkal, a spanyolokkal és a japánokkal szerepel egy csoportban.

A férfiak a hónap elején a görögországi Alexandrupoliban a csoportja élén végeztek, ezzel biztosították helyüket a szuperdöntőben, végül negyedikek lettek a görögországi selejtezőben, ahonnan mellettük a spanyolok, az olaszok és a görögök, valamint az ötödikként végző horvátok jutottak tovább. A második divíziós máltai tornáról Montenegró és Grúzia került az ausztráliai nyolcas mezőnybe, ahol a hazaiak helye automatikusan biztosított volt.

Sydneyben Spanyolország–Grúzia, Magyarország–Horvátország, Olaszország–Montenegró és Görögország–Ausztrália mérkőzéseket rendeznek a július 23-i negyeddöntőben.