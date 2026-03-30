Mészáros Mátyás: Teljesítettük, amiért jöttünk

Még a hazai első mérkőzéshez (14–8) képest is jobban kezdett a BVSC-Manna ABC a CSM Oradeával szemben a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének idegenbeli visszavágóján: csak két gólt kapott az első negyedben, a negyedik elején pedig már hatra nőtt az előnye (10–4), és magabiztosan jutott tovább. Varga Dániel csapata 12–7-es sikerrel, kettős győzelemmel, 26–15-ös összesítéssel jutott be a legjobb négy közé, a második számú kontinentális klubsorozatban 2002 után először.

„Teljesítettük, amiért jöttünk – jelentette ki a visszavágón két gólt szerző Mészáros Mátyás a klubmédiának. – Nagyon örülök, hogy a találkozó elejétől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, és végig kézben tartottuk a mérkőzést. Igen brusztos volt, az ötgólos sikert leginkább a hat a hat elleni védekezésünknek köszönhetjük, alig tudott vele mit kezdeni a rivális. Jó érzés, hogy még Nagyváradra is szép számban kísértek el minket a szurkolóink, mindig pluszenergiát adnak.”

Varga Dániel vezetőedző is nagyon elégedett volt a mérkőzésen mutatott játékkal.

„Voltak kritikusnak mondható pillanatok a párharcban, amelyek a továbbjutást nem is veszélyeztették, de kibillenthették volna a csapatot. De így is stabilak maradtunk, ez nagyon fontos. Úgy jutottunk a legjobb négy közé, hogy elsők lettünk egy igen nehéz csoportban, és magabiztosan jutottunk tovább a nyolcaddöntőből és a negyeddöntőből is. Jelentős teljesítmény ez, és a női csapatunk is elődöntős az Eurokupában, ami növeli a klub presztízsét hazai és nemzetközi szinten is. És ez még nem a vége! Jó érzés volt nagyváradi, kolozsvári magyarokkal találkozni, sőt, volt, aki Budapestről érkezett BVSC-s pólóban, hogy szorítson nekünk. Bízom benne, hogy tovább építhetjük a csapat és a szurkolók közötti elköteleződést.”

A BVSC ellenfele az elődöntőben a Német Tonit is foglalkoztató horvát Jadran Split lesz, amely 30–29-es összesítéssel búcsúztatta a görög Panathinaikoszt. A zuglóiak április 25-én idegenben kezdik a párharcot, a visszavágót május 9-én játsszák otthon.

FÉRFI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

CSM ORADEA (romániai)–BVSC-MANNA ABC 7–12 (0–2, 2–3, 3–4, 2–3)

Nagyvárad. Vezette: Segurana Ferre (spanyol), Matijaszevics (montenegrói)

CSM ORADEA: Dobozanov – Oltean, Negrean 1, Gardasevics, VELKICS 3, Ilisie, Remes. Csere: Belényesi, Gheorghe, Guszarov 1, Vancsik 1, Czenk, Insinna 1. Edző: Petar Kovacsevics

BVSC: Gyapjas – Ekler Zs. 1, Tátrai D., Susiasvili 1, JANSIK D. 2, Csacsovszky 1, BATIZI 2. Csere: Korom (kapus), Csapó M. 1, Szeghalmi 1, Kovács P., MÉSZÁROS M. 2, Bundschuh, Benedek M. 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 12/3

Gól – ötméteresből: 1/1 ill. 2/2

Kipontozódott: Kovács P. (20. p.), Guszarov (22. p.), Czenk (27. p.).

Továbbjutott: a BVSC kettős győzelemmel, 26–15-ös gólkülönbséggel)