A férfiaknál is négy között a BVSC az Eurokupában

Legutóbb 2002-ben láthattuk a zuglóiakat az Eurokupa legjobb négy csapata között szerepelni. Varga Dániel csapatának nem volt szüksége ehhez a kettős győzelemre a Nagyvárad ellen, szombaton mégis magabiztos játékkal nyert a visszavágón is, 12–7-re. A BVSC-ből Batizi Benedek, Jansik Dávid és Mészáros Mátyás is két gólt dobott.

A párharc első mérkőzését 14-8-ra nyerték meg a zuglóiak házigazdaként. Az elődöntő első mérkőzéseit április 25-én, a visszavágóit május 9-én rendezik.

FÉRFI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

CSM ORADEA (romániai)–BVSC-MANNA ABC 7–12 (0–2, 2–3, 3–4, 2–3)

Nagyvárad. V: Segurana Ferre (spanyol), Matijaszevics (montenegrói).

CSM ORADEA: Dobozanov – Oltean, Negrean 1, Gardasevics, VELKICS 3, Ilisie, Remes. Csere: Belényesi, Gheorghe, Guszarov 1, Vancsik 1, Czenk, Insinna 1. Edző: Petar Kovacsevics

BVSC: Gyapjas – Ekler Zs. 1, Tátrai D., Susiasvili 1, JANSIK D. 2, Csacsovszky 1, BATIZI 2. Csere: Korom (kapus), Csapó M. 1, Szeghalmi 1, Kovács P., MÉSZÁROS M. 2, Bundschuh, Benedek M. 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 12/3.

Gól – ötméteresből: 1/1 ill. 2/2.

Kipontozódott: Kovács P. (20. p.), Guszarov (22. p.), Czenk (27. p.).

Továbbjutott: a BVSC kettős győzelemmel, 26-15-ös gólkülönbséggel)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Jár a gratuláció a játékosoknak, nagyon elégedett vagyok, a mérkőzéssel, az egész idényben mutatott hozzáállással és a játékkal is. Szuper meccs volt, megérdemelten jutottunk tovább. Nem akarunk itt megállni, nagy álmaink vannak.