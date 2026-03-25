Harmadik mérkőzés dönt a Dunaújváros és az Eger között a női vízilabda ob I-ben

R. P.
2026.03.25. 22:11
Borsi Ilona remekül vízilabdázott (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Eger Dunaújváros női vízilabda ob I
A női vízilabda ob I negyeddöntőjének második mérkőzésén a Dunaújvárosi FVE 10–9-re győzött a One Eger ellen, így a harmadik találkozó dönt a továbbjutásról.

 

Borsi Ilona négy góllal vette ki részét a hazaiak sikeréből.

A továbbjutásról döntő meccset április 1-én játsszák.

VÍZILABDA
MOL OB I, NŐK
Negyeddöntő. 2. mérkőzés. Dunaújvárosi FVE–One Eger 10–9 (3–2, 2–2, 2–1, 3–4)
G: Borsi 4, Horváth Brigitta 2, Garda, Milicsevics, Sümegi, Szabó N., ill. Horváth Luca, Owen 3-3, Kenéz 2, Parkes 1.
Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–6

 

