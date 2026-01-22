Varga Zsolt: Tiszteljük a görögöket, de nyerni szeretnénk

A belgrádi Európa-bajnokság a végjátékához közeledik – csütörtök délután a Beogradszka Arénában az elődöntőbe jutott együttesek szövetségi kapitányainak és csapatkapitányainak részvételével tartottak sajtótájékoztatót. Miután bemutatták a trófeát és az érmeket, elsőként a pénteki korábbi elődöntőben érdekelt Görögország és Magyarország képviselői ültek asztalhoz.

„Eddig összességében elégedettek lehetünk – jelentette ki Varga Zsolt magyar szövetségi kapitány. – De a többi edző nevében is mondhatom, hogy százszázalékosan sosem lehetünk elégedettek. Más csapatoktól is látok jó dolgokat, ahogy a sajátomban is észreveszem a hibákat. Viszont maximalisták vagyunk, ez a munkánk: minden mérkőzésben észre kell venni a pozitív és a negatív jelenségeket is, utóbbiakat pedig javítanunk kell. Eddig jól védekeztünk, remélem, nemcsak tartani tudjuk az eddigi szintet, hanem tovább tudunk javítani a teljesítményünkön. A görögök eddig remekül teljesítettek, a medencén kívül is jó kapcsolatot ápolunk velük, tiszteljük őket, de győzni szeretnénk.”

Az MTI kérdésére Varga rámutatott: sok emberhátrányos szituációra számít, és ezek kivédekezését tartja a legfontosabbnak, ami sikerre vezethet Görögország ellen.

Manhercz Krisztián csapatkapitány kiemelte, két igen kemény meccsen voltak túl 48 órán belül a szerbek és a spanyolok ellen, de a csoportkörös ellenfelekre is ugyanúgy fel kellett készülni: „A torna ezen szakaszában már a legjobbak találkoznak egymással, ellenük kell nyerni. Büszkék vagyunk, hogy bejutottunk az elődöntőbe, lépésről lépésre haladtunk, ám a görögök is remekül játszottak, nem véletlenül hibátlanok továbbra is. Mind védekezésben, mind támadásban a legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk, de remélem, bejutunk a döntőbe.”

Konsztandinosz Geniduniasz, Theodorosz Vlahosz, Varga Zsolt és Manhercz Krisztián (Fotó: Kovács Péter)

Görögország nagy lehetőség előtt áll: ugyan olimpiáról van már egy ezüstérme, míg a világbajnokságokról egy ezüst mellett négy bronza (a legutóbbit éppen tavaly, Szingapúrban szerezte meg), Európa-bajnokságon még sosem állhatott dobogóra. Eddigi legjobbja két negyedik hely a kontinenstornákról, 1999-ben, illetve 2016-ban (a legutóbbi belgrádi Eb-n).

Theodorosz Vlahosz görög szövetségi kapitány szintén kiemelte, hogy száz százalékot kell nyújtaniuk a döntőbe jutáshoz, és lépésről lépésre kell haladniuk: „Magyarországgal mindig óriási csatáink voltak, nekik is megvannak az erősségeik, de a mieink is megvannak. Készen állunk, hogy a legjobb teljesítményünket produkáljuk.”

Konsztandinosz Geniduniasz görög csapatkapitány úgy fogalmazott, hogy bár továbbra is hibátlanok, innentől kezdve csak az számít, mi történik ezután: „Tíz éve elődöntőt játszhattunk, végül negyedikek lettünk, ami szerintem a legrosszabb érzés, ennél az is jobb lenne, ha az ötödik helyért játszanánk. Szeretnénk továbbmenni az úton, megszerezni az első Európa-bajnoki érmünket. Magyarország az egyik legnagyobb múlttal rendelkező nemzet a vízilabdában, igyekeztünk közelebb kerülni a magyarokhoz az elmúlt években. Hiszem, ha a folytatásban is úgy játszunk, ahogy eddig, bárkire veszélyesek lehetünk”.

Ezután az olasz és a szerb csapat képviselői következtek: Alessandro Campagna, Olaszország szövetségi kapitánya megemlítette, fiatal kerettel érkezett, sok játékos még csak néhány alkalommal játszott a válogatottban, első világversenyükön szerepelnek, de óriásit lendíthet a karrierjükön, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Szerbia ellen, akár 15 ezer néző előtt mutathatják meg magukat. A szerb szövetségi kapitány, Uros Sztevanovics kitért rá, hogy nem alakult minden jól a felkészülés során, és nem tudták, mit várhatnak maguktól, valamint Hollandia ellen nem kezdték jól a tornát, de utána sok mindent változtattak, és meccsről meccsre javultak. Hozzátette: két fantasztikus sikert arattak Magyarország és Spanyolország felett, és szintet lépnének Olaszországgal szemben. Az olaszoktól Marco Del Lungo, a szerbektől Nikola Jaksics csapatkapitányok vettek még részt a sajtótájékoztatón.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

ELŐDÖNTŐ

Péntek

17.00: Görögország–Magyarország (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

20.30: Szerbia–Olaszország (Tv: Duna World)