Megvan az olaszok második győzelme a férfi vízilabda Eb-n

Szlovákia válogatottja a D-csoport első fordulójában a harmadik negyed elején már ötgólos hátrányban volt Romániával szemben (10–5), végül 16–8-as vereséget szenvedett; Olaszország 19–8-as sikerrel kezdett Törökország ellen, és meglett a második győzelem is, bár a szlovák együttes valamivel nagyobb ellenállást fejtett ki a vártnál, és egy félidőn át versenyre kelt Alessandro Campagna csapatával. Az olasz csapat az első négy percben 4–0-s előnyt alakított ki, azonban ezután elpuskázta néhány lehetőségét, a Roman Polacik vezette szlovákok pedig a második negyed hajrájára visszajöttek egy gólra Samuel Baláz ötméterese után (5–6).

Az olaszok kapcsoltak, a nagyszünetig visszaállították a háromgólos fórt, 8–5-tel fordulhattak, és ugyan Szlovákia nem sok lehetőségét hagyta kihasználatlanul, két gólnál közelebb nem került – a harmadik negyed közepére már látszott, hogy nem szerez meglepetést. A mérkőzés végéhez közeledve a Ferencvárost is erősítő bekk, Edoardo Di Somma – aki négy találattal a mérkőzés legeredményesebbje lett – három gólt is lőtt egymás után, az elsőt két szlovák játékos szoros fogása ellenére, a másodikat távoli bombából, a harmadikat már a negyedik negyedben ellentámadásból.

A legutóbbi Európa-bajnokságon bronzérmes Olaszország 17–12-re legyőzte Szlovákiát, és a várakozásoknak megfelelően 6 ponttal áll két meccs után.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

D-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Olaszország–Szlovákia 17–12 (5–2, 3–3, 5–4, 4–3)

20.30: Románia–Törökország (Tv: M4 Sport)