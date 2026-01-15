Magyari Alda: Nem akarom elvesztegetni az időt, amit a gyermekemmel tölthetek

„Nagyon szerettem volna fiatalon anyuka lenni, de tudtam azt is, hogy szeretnél vízilabdázni is. A párizsi olimpiáig mindent a pólónak rendeltem alá, arra törekedtem, hogy a legjobb lehessek Párizsban, hogy a válogatott újra érmet szerezzen – sajnos, ez nem sikerült.”

„Nem mondom azt, hogy most úgy edzek, mint a gyermekvállalás előtt. Őszintén bevallom, lehet, hogy már nem is szeretnék, mert nem akarom elvesztegetni az időt, amit Narával tölthetek. Ahogy most edzek meg majd játszok, az egyelőre jó. Még nem mondom azt, hogy nem szeretnék ennél többet, de majd meglátjuk, hogyan jön vissza ez az egész, és hogy Narus hogyan reagál erre.”

A teljes interjút ide kattintva hallgathatja meg.

