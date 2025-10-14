Megizzadt, de győzött a Radnicski a Vasas ellen

Alaposan bekezdett a Vasas Kragujevacban első Bajnokok Ligája-mérkőzésén ebben a kiírásban, az első félidőben rendkívül hatékonyan támadott a Radnicski ellen, hátul pedig hősiesen próbáltak védekezni Bátori Bencéék, ám ez sok kiállítással járt. A szerbek ugyan csak a harmadik negyed hajrájában szereztek először vezetést a mérkőzésen, onnantól viszont többnyire az ő akaratuk érvényesült. A vendégek legeredményesebbjeként Gyárfás Tamás öt gólt szerzett.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

1. forduló. A-csoport: Olympiakosz (görög, Zalánki Gergő 6 gól, Angyal Dániel 2)–Mladost Zagreb (horvát) 13–9. B-csoport: Jadran Herceg Novi (montenegrói)–Jadran Split (horvát, Német Toni 1) 14–11. D-csoport: Marseille (francia, Nagy Ádám 1)–Waspo Hannover (német) 20–9

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

RADNICSKI (szerb)–VASASPLAKET 17–16 (3–5, 6–4, 5–3, 3–4)

RADNICSKI: Filipovics – Jaksics, SZ. RASOVICS 4, Randjelovics, PRLAINOVICS 6, VLAHOPULOSZ 3, Dedovics. Csere: Todorovszki (kapus), Pijetlovics, Ivanov, Murisics 2, Vapenszki 2, V. Rasovics, Dadvani. Edző: Uros Sztevanovics

VASAS: Fernandes – Várnai, DJURDJICS 3, BÁTORI 3, Foszkolosz, Lakatos S. 2, GYÁRFÁS T. 5. Csere: Mizsei (kapus), Tasi, Gábor L., Sélley-Rauscher, Dala D., SZALAI P. 3, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

Kragujevac, 1000 néző. V: D. Gómez (spanyol), Severo (olasz). Emberelőny-kihasználás: 15/7, ill. 9/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 2/2. Kipontozódott: Várnai (22. p.), Dala D. (24. p.), Dadvani (26. p.), Szalai P. (30. p.), Randjelovics (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nagyon elégedett vagyok a vereség ellenére, ez több volt a maximumnál is, és kisebb csodának tartom, hogy a világ egyik legerősebb csapata otthonában ilyen szoros meccset vívtunk. Tudtuk, hogy – elsősorban a támadásban – még nem állt össze teljesen a Radnicski, szokatlan lövésekkel próbáltuk meglepni, ez a terv pedig bejött. Emellett védekezésben is voltak jó periódusaink, de egy idő után egyre nehezebben tudtunk megbirkózni a sok kiállítással. Hatalmas büszkeség ez a teljesítmény, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy meccs volt, pénteken már az UVSE-vel játszunk bajnokit, így észnél kell lenni.