Női ob I: a várt fővárosi döntő és bravúros egri bronzérem

1. FTC-TELEKOM (NS-TIPP: 1.)

Az új edző, Matajsz Márk gyorsan egységes csapatot kovácsolt a magyar magból és az érkező klasszis légiósokból, elsősorban ennek köszönhető az előrelépés. A Magyar Kupa-döntőt még elveszítette a Ferencváros, de az ob I-es fináléban jobbnak bizonyult a címvédő UVSE-nél, az első adandó alkalommal lezárta a párharcot. A zöld-fehérek női együttese nyolcéves fennállása első bajnoki címét ünnepelhette.

2. UVSE HELIA-D (2.)

Idényelőzetesünkben úgy fogalmaztunk, hogy Benczur Márton csapatában évről évre új tehetségek tűnnek fel – nem véletlenül vártuk ismét bajnoki döntőbe az UVSE-t. Az újpestiek fiataljai megmutatták oroszlánkörmeiket: a kupában címet védtek, az ob I alapszakaszában látványos támadójátékkal meneteltek. A fináléban sem adták olcsón a bőrüket, ám ezúttal a rutin döntött, így be kellett érniük az ezüsttel.

3. ONE EGER (5–6.)

Ha rájátszás, akkor Sike-mágia. Hiába sújtotta sérüléshullám a keretet, újra megcsinálta az Eger, sorozatban harmadszor szerzett érmet a bajnokságban. Tévedtünk, amikor azt tippeltük, hogy az erősödő BVSC megtréfálhatja Sike József együttesét, amely ismét a legfontosabb mérkőzéseken játszott a legjobban, Czigány Dóra pedig vezérként tért vissza. A Dunaújváros elleni ötmeccses bronzpárharc sokáig emlékezetes marad.

4. DUNAÚJVÁROSI FVE (3–4.)

Két másodperccel az ötödik mérkőzés vége előtt még vezetett a DFVE az Eger ellen, mégis lecsúszott a dobogóról, pedig ugyanúgy rászolgált volna az éremre, mint riválisa. Az orosz Makszim Kordonszkij határozott elképzelésekkel vette át a csapat irányítását: gyors játék és sok lövés jellemezte a Dunaújvárost. Dobi Dorina, Garda Krisztina és Effroszini Kacimbri is a góllövőlista élmezőnyében végzett.

5. BVSC-MANNA ABC (3–4.)

Csalódás vagy realitás? Az érkezők névsora azt mondatta velünk, hogy a BVSC már nemcsak kopogtat az elődöntő ajtaján, hanem be is lép rajta – nem így történt, az áttörésre még várni kell. Az alapszakaszban ugyanannyi pontot szereztek a zuglóiak, mint a későbbi bronzérmes egriek, ám a négy közé jutásért kétszer is kikaptak tőlük, az idegenbeli sima vereség után a Szőnyi úton ötméteresekkel maradtak alul.

6. III. KERÜLETI TVE (5–6.)

Érezhetően sokat kivett az óbudaiakból, hogy megmérették magukat a nemzetközi porondon, ráadásul kimondottan szépen meneteltek, még novemberben is versenyben voltak az Eurokupában. Hosszú távon persze a tapasztalat számít, amelyet tavasszal kamatoztatott is a III. Kerület, a BVSC elleni párharcban viszont nem tudta borítani a papírformát, így a várakozásunknak megfelelően hatodikként zárt.

7. VALDOR-SZENTES (7–8.)

Az előző évadhoz hasonlóan a hetedik helyen végzett a Szentes, amely teljes mértékben hozta, amit vártunk tőle. Hat mérkőzést nyert meg az alapszakaszban, azokat a csapatokat verte meg oda-vissza, amelyek mögötte zártak a tabellán. A bravúr elmaradt, de a kiegyensúlyozottság olyan erény, amelyre a jövőben bátran lehet alapozni – az összképet tekintve nem lehet hiányérzetük a szentesieknek.

8. SEQOMICS SZEGEDI VE (7–8.)

Az alsóházban jól mértük fel az erőviszonyokat, a Szeged küzdött a Szentessel a hetedik helyért, de csak egyszer tudott győzni az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A szegediek védekezésére egyáltalán nem lehetett panasz, de kétszer is úgy veszítettek, hogy csak öt gólt kaptak, ami jelzi, hogy elöl nem jöttek be a megoldásaik. Akadnak biztató jelek, de támadásban sokat kell még fejlődniük.

9. KSI SE (9–10.)

Újoncként üde színfoltja volt a bajnokságnak a KSI, amely az alapszakaszban kétszer, a bennmaradásról döntő párharcban háromszor győzte le a Tatabányát. Az alsóházban jóformán mind­egyik vetélytársukkal felvették a versenyt a sportiskolások, a III. Kerület ellen borították is a papírformát. A 2008-as születésű Kenéz Kincső negyedik lett a góllövőlistán, míg a kapuban a 2007-es Schmuck Tünde remekelt.

10. TATABÁNYAI VSE (9–10.)

Egyetlen győzelem nem volt elég a bennmaradáshoz a Tatabányának, amely február elején elkapta a Szegedet, de a többi mérkőzésén pont nélkül maradt. A KSI elleni párharc utolsó mérkőzésére elfogytak a tatabányaiak, így nem volt esélyük megragadni az első osztályban. Az ob I/B-ből a Győr érkezik az élvonalba, amely Petik Panna visszatérésével (is) erősödik, stabil középcsapat lehet a következő évadban.