Vízilabda MK: idegenbeli bravúrjával lépéselőnybe került a Szolnok a Vasas ellen

Még hogy nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba… A Vasas és a Szolnok ismét egymásra akadt a férfi vízilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, az előző idényhez hasonlóan az angyalföldiek kezdték otthon a kétmeccses párharcot. Mégis micsoda különbség! A szolnoki kerettagok szinte kivétel nélkül részesei voltak a tavalyi bravúros továbbjutásnak, a fővárosiaknál a fél csapat kicserélődött a nyáron, Szlobodan Nikicsnek hat új játékost kell(ett) beépítenie. Erre szokták mondani, hogy idő kell az összeszokáshoz, de hát éppen abból van a legkevesebb: a jövő hétvégén már Bajnokok Ligája-selejtező vár a Vasasra.

Egyelőre azonban kupalázban égnek a piros-kékek szimpatizánsai, szombat délután a vízilabdázók és a labdarúgók is játszottak – a leglelkesebbek az Illovszky-stadion előtt útba ejtették a Komjádi uszodát. Az első negyedben nem sok örömük volt, mert a vendégek (jóval) magasabb fordulatszámon pörögtek, emberelőnyben különösen hatékonyan pólóztak. Időt is kért a Vasas, mire Zerinváry Lóránd középről átlőtte a zónát, majd az elnyűhetetlen Bedő Krisztián villant meg, miközben Józsa Ottó megbabonázta a hazaiak lövőit. Hangay Zoltán elégedetten nyugtázta a látottakat, nyolc perc után 6–1-re vezetett a Szolnok – aligha bánták a szurkolók, hogy csütörtököt mondott az eredményjelző…

Más kérdés, hogy hét negyed még hátra volt a párharcból, nem is hagyta annyiban a dolgot a Vasas. Mizsei Mártont a nyáron igazolt Joao Fernandes váltotta a kapuban, aki hamar megtalálta a közös hangot a mezőnyjátékosokkal, eksztázisban ünnepelte a blokkokat és labdaszerzéseket. Jelentősen feljavult a hazaiak védekezése, csakhogy a Szolnoké sem puhult, vagyis a nagyszünet előtt inkább úszóversenyt láttunk, némi birkózással fűszerezve. Ha Kovács Gergő lövése a félidő utolsó másodpercében befelé pattan a kapufáról, visszaállt volna az ötgólos különbség – a labda meggondolta magát, de Nikics mesternek így is volt mit felvázolnia a mágnestáblájára.

A Vasas edzője űzte-hajtotta játékosait, Fernandes tökéletes magyarsággal instruált a kapuból, a szívós szolnokiak ugyanakkor továbbra sem hagyták érvényesülni a házigazdát. Várnai Kristóf gólját elvették a játékvezetők, az ismételt fórból már nem tudtak betalálni a fővárosiak, cserébe lefordult a Szolnok – így lett 9–6 helyett 10–5. Lendületes, ötletes, virtuóz: csak dicsérő jelzőket használhatunk a Tisza-partiak támadójátékára, a látottak alapján teljesen megérdemelten nyerték meg 13–7-re az első mérkőzést. A vendégszektorból vastaps zúgott, az ünnepléssel viszont még várni kell, ahogyan az angyalföldiek sem kesereghetnek sokáig, ha nem tettek le a továbbjutásról…



FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

1. mérkőzések

VasasPlaket–Szolnoki Dózsa 7–13 (1–6, 2–1, 2–2, 2–4)

KÉSŐBB

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes

Visszavágók

Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo 5–16 (2–5, 2–3, 0–6, 1–2)

Továbbjutott: az FTC, kettős győzelemmel, 43–14-es gólkülönbséggel

BVSC-Manna ABC–UVSE 21–8 (8–0, 6–2, 6–3, 1–3)

Tj: a BVSC, kettős győzelemmel, 41-10-es gólkülönbséggel

VASÁRNAP

Visszavágók

18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket

18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd