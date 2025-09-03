Szentesi recept: helyi kötődés és közös programok

Ha Szentes és kupaselejtező, akkor bravúros továbbjutás. A Kurca-partiak tavaly szeptemberben a Szolnokot, az OSC-t és az UVSE-t megelőzve nyerték meg a hazai rendezésű tornát – Kis Gábor akkor azt mondta, játékosai olyat tettek le az asztalra, amire sokan felkapták a fejüket. Azóta eltelt egy év, a játékosként olimpiai bajnok szakember átadta a kormányrudat segítőjének, Somogyi Balázsnak, aki 24 óra leforgása alatt két győzelemmel kezdte vezetőedzői pályafutását. Mondhatni, a Debrecen ellen (14–12) „csupán” a papírformát érvényesítették a szentesiek, csakhogy másnap a Semmelweis OSC-t is felülmúlták, elsőrangú védekezéssel nyertek 9–7-re.

„Nagyon jó hétvégét zártunk – összegzett a 40 éves Somogyi Balázs, aki azt is elárulta, mivel lepték meg a játékosai. – A felkészülés ötödik hetében nem várhatok csúcsformát, mégis elképesztő elánnal és akarattal játszottak a srácok. Személy szerint nekem is fontos volt a bemutatkozás, teljesen más érzés a medencepartról irányítani, mint másodedzőként dolgozni, viszont könnyű helyzetben vagyok, mert élmény a közös munka a csapattal. Persze idő kell, hogy mindannyian belerázódjunk és megtanuljuk kezelni a tétmeccsekkel járó stresszt, de már a Debrecen és az OSC ellen is jól reagáltunk a különböző szituációkra, ennek köszönhető a továbbjutásunk.”

Az új vezetőedző végigjárta a szamárlétrát: az elmúlt években a klub korosztályos csapatainak felkészítéséért felelt, vagyis jól ismeri a szentesi utánpótlást. Elmondása szerint tudatos és összehangolt munka eredménye, hogy a felnőttcsapat felfelé ívelő pályára állt: Vörös Viktor elnök és Kis Gábor szakmai igazgató egyaránt a fokozatos építkezésben hisz. A vezetőség célja, hogy helyi kötődésű, saját nevelésű játékosokat megtartsák vagy idővel hazacsábítsák, a szurkolók pedig szerethető csapatért lelkesedhessenek.

„Törekedtünk rá, hogy a nyáron érkező játékosok jól illeszkedjenek az elképzeléseinkbe – hangsúlyozta Somogyi Balázs. – Valódi csapatemberekről beszélünk, akik edzésen kívül is összejárnak, közös programokat szerveznek. A sikerek csak még elszántabbá tették a játékosokat: szerencsére egyáltalán nincsenek klikkek, mindenki motiválja, bátorítja a másikat. A mezőnyben két szentesi nevelésű játékossal, Pellei Frankkal és Varga Milánnal erősítettünk, Kiss Zoltán pedig az ificsapatból került fel a felnőttekhez. Ők a klub értékei, akikről pontosan tudjuk, mire képesek – Pellei Frank még a csapattársam is volt annak idején. A kapuba Grieszbacher Márk érkezett, aki fantasztikusan védett a kupaselejtezőben.”

A számok sohasem hazudnak: a Semmelweis OSC ellen 24-ből 17 lövést hárított Grieszbacher (71 százalékos hatékonyság), aki a mezőnyből is kapott segítséget. Az újbudai lövőknek mindössze néhány napjuk van, hogy megtalálják az ellenszert a szentesi kapusra, szombaton ugyanis ismét találkozik a két csapat – immár a bajnokságban. Az előző idényben elért kilencedik hely után Somogyi Balázs ezúttal nem bocsátkozott jóslatokba, ugyanakkor biztosra veszi, hogy még sűrűbb lesz a mezőny, ráadásul az egykörös alapszakaszban nagyobb a jelentősége egy-egy mérkőzésnek.

„Azáltal, hogy az előző évadban másodedzőként ott lehettem a csapattal, sok mindent láttam és tanultam – mondta a Szentes vezetőedzője. – Büszkék lehetünk rá, hogy ismét a legjobb nyolc között vagyunk a Magyar Kupában, a negyeddöntőben tovább csiszolhatjuk a játékunkat, ráadásul így az OSC elleni bajnoki nyitányt követő szünetben sem maradunk tétmérkőzés nélkül. Ebből a szempontból is nagyon örülök a továbbjutásnak.”

A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy a szentesiek szeptember 12. és 14. között a Honvéddal vívnak kétmeccses párharcot, amely szintén selejtezős csoportgyőztesként jutott a nyolc közé. A négyes döntő rendszeres résztvevőjének számító fővárosiak kiejtéséhez a korábbiaknál is nagyobb bravúrra lenne szükség – ezt persze a Kurca partján is tudják, és aligha rettennek meg a kihívástól.