Férfi vízilabda MK: a Szentes az OSC legyőzésével megnyerte selejtezős csoportját

2025.08.31. 19:16
A szentesiek hazai medencében megnyerték a selejtezős csoportjukat (Fotó: facebook.com/szentesivizilabdaklub)
A Metalcom-Szentes hazai medencében megnyerte a férfi vízilabda Magyar Kupa selejtezőjének A-csoportját, és ezzel bejutott a negyeddöntőbe. Köszönhetően annak, hogy a második meccsén is győzött, ezúttal a csoportban 2. helyen végző OSC ellen, a sikerben főszerepet játszott a négygólos Tóth Gyula.

 

A Magyar Kupa selejtezőjének utolsó mérkőzésén, az A-csoportban a Szentes 9–7-re legyőzte a Semmelweis OSC-t, így mindkét mérkőzését megnyerve a hármas élén végzett, és bejutott a legjobb nyolc közé. A hazai környezetben játszó Szentes a mérkőzés nagyobbik részében vezetett, de az OSC jól tartotta magát – az újbudaiak Varga Bence gólja révén két perccel a vége előtt még felzárkóztak 8–7-re, ám egy perccel később a meccs legeredményesebbje, Tóth Gyula negyedik góljával biztossá tette a győzelmet Somogyi Balázs csapatának.

VÍZILABDA 
MAGYAR KUPA
Férfiak, selejtező, A-csoport (Szentes)
Metalcom-SzentesSemmelweis OSC 9–7 (3–2, 1–2, 4–2, 1–1)
Gólszerzők: Tóth Gy. 4, Asanin 2, Hajdu, Szatmári, Pellei, ill. Klár, Hessels 2-2, Sedlmayer, Simon, Varga B.

A csoport végeredménye: 1. Szentes 6 pont, 2. OSC 3 pont, 3. DVSE 0 pont

 

