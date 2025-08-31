Férfi vízilabda MK: a Szentes az OSC legyőzésével megnyerte selejtezős csoportját

A Magyar Kupa selejtezőjének utolsó mérkőzésén, az A-csoportban a Szentes 9–7-re legyőzte a Semmelweis OSC-t, így mindkét mérkőzését megnyerve a hármas élén végzett, és bejutott a legjobb nyolc közé. A hazai környezetben játszó Szentes a mérkőzés nagyobbik részében vezetett, de az OSC jól tartotta magát – az újbudaiak Varga Bence gólja révén két perccel a vége előtt még felzárkóztak 8–7-re, ám egy perccel később a meccs legeredményesebbje, Tóth Gyula negyedik góljával biztossá tette a győzelmet Somogyi Balázs csapatának.

VÍZILABDA

MAGYAR KUPA

Férfiak, selejtező, A-csoport (Szentes)

Metalcom-Szentes–Semmelweis OSC 9–7 (3–2, 1–2, 4–2, 1–1)

Gólszerzők: Tóth Gy. 4, Asanin 2, Hajdu, Szatmári, Pellei, ill. Klár, Hessels 2-2, Sedlmayer, Simon, Varga B.

A csoport végeredménye: 1. Szentes 6 pont, 2. OSC 3 pont, 3. DVSE 0 pont