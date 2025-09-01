Férfi vízilabda MK: a Szegeddel negyeddöntőzik a Ferencváros

A magyar szövetség hétfőn a közösségi oldalán számolt be a sorsolás eredményéről, amely szerint az FTC mögött bajnoki ezüstérmes Vasas a Szolnokkal találkozik, míg az ob I-ben legutóbb harmadik helyezett BVSC az UVSE-vel mérkőzik.

Az oda-visszavágós rendszerű negyeddöntőket szeptember 12. és 14. között játsszák, a négyes döntőre pedig szeptember 26–28-án kerül sor. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra.

A negyeddöntő párosítása

Vasas-Plaket–Szolnok

FTC-Telekom–Szegedi VE

UVSE–BVSC-Manna ABC

EPS-Honvéd–Metalcom Szentes