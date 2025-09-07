Az FTC vízilabdázói 12 góllal verték a Fordham Egyetem csapatát

Az FTC honlapjának beszámolója szerint Nyéki Balázs vezetőedző a szombati találkozóra nem nevezte Dusan Mandicsot és Edoardo Di Sommát, több kulcsjátékosát pedig csak percekre küldte a medencébe. Csapata így is remekelt, 6–0-s rohammal indította a meccset és 14 percig nem kapott gólt.

A 8–1-es első félidő után összekapta magát a három magyar játékost – Berényi Balázst, Eppel Barnabást és Tóth Andrást – is soraiban tudó amerikai csapat, a harmadik harmadot kihozta döntetlenre, ám az utolsó játékrészben ismét nagy fölényben pólózott a magyar bajnoki címvédő.

Nagy Ákos négy, Varga Vince, Lugosi Csongor és Fekete Gergő három-három góllal járult hozzá a sikerhez.

A Ferencváros korábban 23–11-re nyert a Princeton Egyetem ellen, majd New Yorkban 13–13-as döntetlent követően ötméterespárbajban 3–1-re legyőzte az Eurokupa-címvédő olasz Pro Reccót. Az amerikai túrát a Pro Recco elleni második mérkőzéssel fejezi be az FTC, a Princetonban sorra kerülő találkozó magyar idő szerint vasárnap 20 órakor kezdődik.