A Pro Reccót is legyőzte New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

A klub beszámolója szerint Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok és a kupában is címvédő együttese New Yorkban fordulatos csatát vívott az Eurokupa-nyertes olasz gárdával, és ugyan a második félidőben sokáig kézben tartotta az összecsapást, a rivális a hajrában egyenlített (13–13), így ötméterespárbaj döntött, amit az FTC 3–1-re nyert meg.

A magyarok legjobbja az egyaránt háromgólos Fekete Gergő és Manhercz Krisztián volt.

A zöld-fehérek szombaton Princetonban a Fordham Egyetem csapatával játszanak, másnap pedig újra megmérkőznek a Pro Reccóval.