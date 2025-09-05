Nemzeti Sportrádió

A Pro Reccót is legyőzte New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Vágólapra másolva!
2025.09.05. 09:38
null
Fotó: Fradi.hu
Címkék
Nyéki Balázs FTC férfi vízilabda Pro Recco Ferencváros
Az Egyesült Államokban túrázó Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Princeton Egyetem csapata elleni sima sikert követően második mérkőzésén, a Pro Recco ellen is győzött.

A klub beszámolója szerint Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok és a kupában is címvédő együttese New Yorkban fordulatos csatát vívott az Eurokupa-nyertes olasz gárdával, és ugyan a második félidőben sokáig kézben tartotta az összecsapást, a rivális a hajrában egyenlített (13–13), így ötméterespárbaj döntött, amit az FTC 3–1-re nyert meg.

A magyarok legjobbja az egyaránt háromgólos Fekete Gergő és Manhercz Krisztián volt.

A zöld-fehérek szombaton Princetonban a Fordham Egyetem csapatával játszanak, másnap pedig újra megmérkőznek a Pro Reccóval.

 

Nyéki Balázs FTC férfi vízilabda Pro Recco Ferencváros
Legfrissebb hírek

Az állandóságra építve az új évadban is tarolhat az FTC

Vízilabda
3 órája

Távozik az FTC fiatal brazil szélsője – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája

Eldőlt, mikor rendezik meg a Ferencváros–Paks rangadót

Labdarúgó NB I
22 órája

Gyász: elhunyt Dombai András, a Tatabányai Bányász és az FTC egykori kapusa

Labdarúgó NB I
23 órája

A DVTK, a Szpari és a ZTE volt az utolsó napok főszereplője a hazai piacon

Labdarúgó NB I
23 órája

EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Európa-liga
Tegnap, 11:50

Sima győzelemmel mutatkozott be New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Vízilabda
Tegnap, 8:33

Szentesi recept: helyi kötődés és közös programok

Vízilabda
2025.09.03. 15:01
Ezek is érdekelhetik