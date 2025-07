A fiataloké a terep Szingapúrban a női vízilabda-vb-n

Csaknem három évvel csökkent női vízilabda-válogatottunk átlagéletkora a párizsi olimpiához képest, Cseh Sándor szövetségi kapitány jelentősen megfiatalított csapattal utazik a szingapúri világbajnokságra. A rutint a hat tokiói olimpiai bronzérmes (Garda Krisztina, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya és Vályi Vanda) képviseli, rajtuk kívül két kerettag, Faragó Kamilla és Neszmély Boglárka volt ott a tavalyi, párizsi játékokon. A többiek közül Dömsödi Dalma és Hajdú Kata már szerepelt felnőtt-világbajnokságon, Peresztegi-Nagy Kinga, Sümegi Nóra, Tiba Panna, Torma Luca és Varró Eszter viszont pályafutása első vb-jére készül.

ÚJABB SZINTET LÉPHET AZ EGRIEK TEHETSÉGE

Az elmúlt évek világversenyein Magyari Alda volt az első számú kapus, ám ő anyai örömök elé néz, így nem lesz ott Szinga­púrban. Klubjában, az UVSE-ben Golopencza Szonja helyettesítette elsőrangúan, míg a világkupában Neszmély Boglárka mellett Torma Lucának szavazott bizalmat Cseh Sándor – a világbajnokságra is ők utaznak. Az FTC kapusa 21 éves kora ellenére már tapasztaltnak számít: évek óta a legmagasabb szinten véd, Fukuokát, Dohát és Párizst is megjárta. Kiegyensúlyozott teljesítményre képes, a nehéz helyzetekben is higgadt marad, ami nagy erény a posztján.

A vb-újonc Torma Luca neve sem lehet ismeretlen a pólórajongóknak. Még csak 18 éves, de az előző két évadban alapember volt Egerben, emellett három korosztályos világversenyen is a mezőny legjobb kapusának választották. Két éve az olaszok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a felnőttválogatottban, az idén pedig a világkupában is letette a névjegyét, a görögök elleni döntőben nagyon jól szállt be. Korosztálya kimagasló tehetségének tartják, aki mentálisan is elég erős ahhoz, hogy Szingapúrban újabb szintet lépjen.

A FIATAL CENTEREKÉLNÉNEK A LEHETŐSÉGGEL

A legnagyobb változás a centerposztot érinti: a párizsi játékokra két rutinos játékos, Parkes Rebecca és Mahieu Geraldine utazott, ezúttal viszont a fiatalabbak bizonyíthatnak. A 22 éves Dömsödi Dalma még Bíró Attila irányítása alatt debütált, Európa- és világbajnokságon is járt. Az olimpiai bő keretben ott volt, a csapatban már nem, de azóta rátett még egy lapáttal, megdolgozott a helyéért. Nagy munkabírású center, aki futószalagon szállítja a kiállításokat, az elmúlt időszakban védekezésben is sokat fejlődött.

„Varró Esztertől nemzetközi szintű centerjátékot láttam” – jelentette ki a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Merész András a SEAT-kupa utolsó mérkőzését követően, amelyen a mieink fölényesen győztek az első vb-ellenfél, Görögország ellen. Mi is hasonlóan értékeltük a 19 éves center teljesítményét, akinek érezhetően jót tett az amerikai félév, a Berkeley Egyetemen az alkalmazkodási képességét is fejlesztette. Már az UVSE-ben is gyorsan fejlődött, csak idő kérdése volt, hogy nagy világversenyen is számítsanak rá a felnőttek között. Technikás megoldásaival, akciógóljaival vezérszerepet vállalhat Szingapúrban.

Hajdú Kata látványos megoldásaival már évekkel ezelőtt felhívta magára a figyelmet (Fotó: Török Attila)

VAGÁNY ÉS SOKOLDALÚ UVSE-S NÖVENDÉKEK

A 2006-2007-es korosztály a magyar női vízilabdázás aranytartaléka, Torma és Varró mellett az egyaránt UVSE-s Hajdú Kata és Tiba Panna is bekerült a világbajnokságra utazó csapatba. Mindketten szemtelenül fiatalok, mégsem mondhatók zöldfülűnek, elvégre Hajdú két éve a fukuokai vb-n, míg Tiba a tavalyi eindhoveni Eb-n már tagja volt a felnőtt nemzeti együttesnek. Az idei vk-sorozatban is bizonyítottak, nem véletlen, hogy Cseh Sándor mellettük tette le a garast.

Hajdú Kata tenerifei belépője emlékezetesre sikerült, látványos megoldásaival, váratlan húzásaival már három éve felhívta magára a figyelmet a nemzetközi elitben. Nagy port kavart, amikor a kapitányváltást követően nem kapott meghívót, de dolgozott tovább, a vagányságát megőrizve érettebb, tudatosabb játékossá vált. A szintén U20-as világbajnok Tiba Panna is nagyon fiatalon, 15 évesen mutatkozott be a válogatottban – képességei, adottságai mellett a sokoldalúságának köszönhetően. Rutinos klasszisokat megszégyenítő fegyelmezettséggel bekkel, ő is nagyot dobbanthat Szingapúrban.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

JÚLIUS 11–23., SZINGAPÚR

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Torma Luca (One Eger).

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC), Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Peresztegi-Nagy Kinga, Tiba Panna (mind UVSE Helia-D), Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi Rita (Sabadell, spanyol), Leimeter Dóra, Vályi Vanda (mindkettő FTC), Rybanska Natasa (Alimosz, görög), Szilágyi Dorottya (Eger), Varró Eszter (Berkeley, amerikai).

A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.

A CSOPORTKÖR PROGRAMJA

július 11., péntek

14.45: Magyarország–Görögország

július 13., vasárnap

4.35: Magyarország–Japán

július 15., kedd

14.45: Magyarország–Horvátország