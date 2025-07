Keszthelyi Rita még kártyázásban sem veszít szívesen

Álmatlan éjszakákról beszélt Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatón, melyen bemutatták a szingapúri világbajnokságra utazó férfi- és női csapatot. A szakvezető ezt azzal indokolta: rendkívül nehéz a dolga, amikor minden játékos száz százalékot nyújt önmagához képest – ám hozzátette: semmi sincs kőbe vésve, nincs arról szó, hogy a mostani lenne a végleges magyar női pólóválogatott, és fontosnak tartja, hogy kiélezett verseny legyen a keretbe kerülésért.

Ám a verseny ellenére aligha lehetett váratlan, hogy a nemzeti csapat hosszú ideje oszlopos tagjára, Keszthelyi Ritára is számít Cseh Sándor Szingapúrban. Ahogy az a Magyar Vízilabda-szövetség margitszigeti székházának tetőteraszán tartott sajtótájékoztatón is elhangzott, ez már a 16. nyár, amelyet a 33 éves játékos a válogatottnál tölt. Keszthelyi a 2008-as pekingi olimpia után csatlakozott először a nemzeti csapathoz – a múlt heti SEAT-kupa felkészülési torna záró, görögök elleni mérkőzésén pedig már 350. alkalommal volt válogatott.

„Nagyon jó érzésekkel vágok neki nemcsak a világbajnokságnak, hanem az egész felkészülésnek. Mindenki élvezi a közös munkát, a hangulat, ami a stáb és a csapat között kialakult, jó irányt jelez a következő évekre – mondta Keszthelyi Rita a sajtóeseményen. – Jó úton haladunk afelé, hogy sikeresek legyünk, és a jövőben kiderül, hogy mikor érjük el a sikereket. Ahogy Sanyi (Cseh Sándor szövetségi kapitány – a szerk.) is mondta, nyolc csapat is esélyes lehet a vébén, mi is szeretnénk minél előrébb végezni. Sportoló vagyok, kártyajátékban sem szeretek veszíteni, minden mérkőzésen nyerni szeretnénk, és az a célunk, hogy minél jobb legyen a szájíz a párharcok után. Ha mindenki mindent belead, és egyszerűen csak annyi történik, hogy az ellenfél aznap jobb, azt el lehet fogadni. A lényeg, hogy fejlődjünk, küzdjünk, és bármi történik, nagyon büszkék lehessünk magunkra.”

A Nemzeti Sportrádió kérdésére Keszthelyi elmondta, tudták, hogy a SEAT-kupa-mérkőzések sokat számítanak majd a kapitány döntésében, és ahogy arra számítottak, a torna után röviddel hozta meg a végső döntést a vb-összeállításról, illetve, amint azt a kapitány is előrevetítette még a tornát megelőzően. Hozzátette, érezte a csapattársain, hogy izgulnak a keretbe kerülés miatt, de szerinte ez nem befolyásolta negatív irányba egyikőjük teljesítményét sem. Cseh Sándor a hétfői kerethirdetésen arról is beszélt, hogy majdnem egyforma számban vannak a tizenötös létszámú utazó csapatban a rutinos és a kevésbé tapasztalt játékosok – a háromszoros olimpikon, Tokióban bronz­érmes vízilabdázó ezzel kapcsolatban felidézte, amikor még ő tartozott a rutintalanabbak közé a nemzeti csapatban.

„Amikor fiatalabb voltam, én is számos idősebb játékostól tanulhattam, ez sokat segít a fejlődésben. Egy fiatal játékos például sokkal inkább ki van téve annak, hogy az ellenfél a támadása során kipécézi, mellette viszik be centerbe a labdát, vagy bármilyen gondja akad védekezésben – nekem ilyenkor mindig nagyon sokat segített, ha mellettem volt egy tapasztaltabb csapattárs, akivel jó viszonyt ápoltam, és számíthattam rá. Fontos, hogy a fiatal bízzon az idősebben, az idősebb pedig akár több felelősséget vállaljon. A jelenlegi csapatban is napról napra erősebb a bizalom, persze szükségünk van a további mérkőzésekre, hogy jobban kiismerjük egymás mozgását, de a nyitottság megvan egymás iránt.”

Keszthelyi Rita először 2009-ben, Rómában játszott világbajnokságon, 2024-ben Dohában pedig – első női vízilabdázóként – már kilencedik alkalommal, vagyis Szingapúrban már a tizedik vb-jére készül. Lapunk kérdésére igen szerényen felelt: „Nem tulajdonítok ennek külön jelentőséget, aki ismer, tudja, nem foglalkoztat az ilyesmi. Vasárnap utazunk, addig még folyamatosan készülünk, élesítjük a taktikát, lesz még néhány nehezebb fizikai edzés, és a helyszínen is kétkapuzunk majd más csapatokkal a világbajnokság kezdete előtt” – mondta a 2022-es budapesti, valamint a dohai vb-n ezüst-, 2013-ban Barcelonában bronzérmes sportoló, aki emellett 2016-ban, Belgrádban Európa-bajnok lett, és tagja volt a 2014-es és 2020-as hazai rendezésű kontinensviadalon harmadik helyezett csapatnak is.