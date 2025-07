Garda Krisztina: Nem féltem a fiatalokat, mindenki belevaló a csapatban

– Ha a csúcsformát tekintjük száz százaléknak, hogy érzi, milyen állapotban van a csapat?

– Százalékot nem szeretnék mondani, de az biztos, hogy nagyon sok munkát tettünk bele a felkészülésbe – válaszolta Garda Krisztina, a női vízilabda-válogatott 30 éves átlövője. – Rövidebb volt ez az időszak, mint a megszokott, viszont a rendelkezésünkre álló néhány hetet teljes mértékben kihasználtuk, mindent megcsináltunk, amit kellett. Akadnak még olyan taktikai elemek, amelyek csiszolást igényelnek, de nem is most kell csúcsformában lennünk.

– Jól sejtem, hogy a fizikai munka után immár a finomhangolás zajlik?

– Azért most is vannak kemény edzéseink, de valóban nem a fizikai munkán, hanem a taktikai gyakorláson van a hangsúly – így lesz ez Szingapúrban is a rajt előtt. Összességében jól állunk, nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a világbajnokság.

– A férfiválogatottnál sérülés és betegség is közbeszólt, vagyis az élet valamelyest átírta a forgatókönyvet. Volt részük hasonlóban, vagy minden úgy alakult, ahogyan eltervezték?

– Erről inkább Cseh Sándort kellene megkérdezni, mindenesetre én úgy éreztem, hogy a tervnek megfelelően alakult a felkészülésünk. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint megvalósítani, amit a szövetségi kapitány kért tőlünk, rutinos játékosként is sok újat tanultam – ahogy egyébként korábban is minden edzőmtől. Nagyon fontos, hogy ne csupán a vízben legyünk együtt, hanem a medencén kívül is jó kapcsolatot ápoljunk, a különböző csapatprogramok a kohézió erősítését szolgálták.

– Az idén már tizenkét hivatalos mérkőzést játszottak, ebből kilencet megnyertek, ráadásul igencsak erős riválisokat fektettek két vállra. Azért ez nem rossz előjel.

– Szerintem is jó úton haladunk, de csak a világbajnokságon derül ki, hogy mire elég a munka, amelyet elvégeztünk. Az idei mérkőzéseinken többnyire sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk, de minden meccs más: a világkupa, a SEAT-kupa és a vébé légköre is eltérő. Jó hangulatban, reménykedve láttam neki a felkészülésnek, és továbbra is bizakodó vagyok.

– Mit tanácsolt az első világbajnokságukra készülő fiataloknak, hogyan kezeljék a nyomást?

– Őszintén szólva egyáltalán nem féltem őket. Persze beszélgettünk erről, mert a csapat csaknem felét olyan játékosok alkotják, akik még egyáltalán nem vagy csak egyszer játszottak nagy tornán a felnőttek között. Korosztályos világversenyeken már szereztek tapasztalatot, viszont ahogy ők is elmondták, azért az más volt – Szingapúrban nagyobb nyomással kell megbirkózniuk. Ha kell, segítünk a fiataloknak, ott vagyunk nekik, de tényleg úgy érzem, hogy mindenki belevaló a csapatban.

– Szingapúr nem éppen a szomszédban van, de lesz idejük akklimatizálódni a torna előtt. Számít valamit, hogy három hónapja szintén a Távol-Keleten, Csengtuban jártak a világkupadöntőn?

– Akkor nehezebb volt a helyzetünk: két-három nappal az érkezés után lejátszottunk három meccset, majd mire alkalmazkodtunk volna a hat­órás időeltolódáshoz, már indultunk is haza. Ezúttal jóval a rajt előtt utazunk, az első napokban megszokjuk az uszodát, a szállást, és elvégezzük az utolsó simításokat. Kétkapus gyakorlásaink is lesznek, vagyis tényleg minden lehetőséget kihasználunk a fejlődésre.

– Egy hét múlva ilyenkor már túl lesznek a görögök elleni nyitányon, amely a csoportelsőségről dönthet. Mi kell ahhoz, hogy a mérkőzés után elégedetten értékeljen?

– Eddig sem mondtam, hogy csak a győzelem számít, most sem teszem, de egyetértek Keszthelyi Ritával: én is azok közé tartozom, akik egy társasjátékban sem szeretnek veszíteni. Mégis azt gondolom, hogy ha esetleg máshogy alakul a görögök elleni meccs, mint ahogy szeretnénk, akkor is bizakodóak lehetünk, mert nem az első napon dől el a világbajnoki cím sorsa. Persze nyilván sejti, hogy mivel lennék elégedett és milyen eredmény lenne jó a csoportelsőségért zajló küzdelemben.

VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR, NŐK (JÚLIUS 11–23.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Torma Luca (One Eger)

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC), Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Peresztegi-Nagy Kinga, Tiba Panna (mind UVSE Helia-D), Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi Rita (Sabadell, spanyol), Leimeter Dóra, Vályi Vanda (mindkettő FTC), Rybanska Natasa (Alimosz, görög), Szilágyi Dorottya (Eger), Varró Eszter (Berkeley, amerikai)

Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)

A csoportkör programja

Július 11., péntek

14.45: MAGYARORSZÁG–Görögország

Július 13., vasárnap

4.35: MAGYARORSZÁG–Japán

Július 15., kedd

14.45: MAGYARORSZÁG–Horvátország