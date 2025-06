Cseh Sándor: Kincset ér minden nap, amelyet a kerettel töltök

Egyre szilárdul a csapat összetétele. Amikor Cseh Sándor szövetségi kapitány márciusban kijelölte a női vízilabda-válogatott bő keretét, amely elkezdte a felkészülést a világkupadöntőre, felidézte a kinevezésekor hangsúlyozott gondolatait a Magyar Vízilabda-szövetségnek: a következő egy-másfél évet a keret kialakításának szenteli, és többféle összeállítást is kipróbálna ez idő alatt. Az együttes aztán az április végi csengtui világkupa-fináléban – 2002-t követően ismét – döntőbe jutott, és bár Görögországtól 13–9-re kikapott, remek visszajelzés volt az új csapatnak az értékes ezüstérem.

A május végén kihirdetett világbajnoki felkészülési keret pedig nem hoz sok változást a vk-hoz képest, alapvetően az ott második helyezett csapatra támaszkodik, mellette az olyan visszatérőkre, mint a rutinos Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya – aki tavaly novemberi vállműtétjét követően öt hónapot hagyott ki és áprilisban tért vissza –, valamint az amerikai egyetemi tanulmányai után „nyári szüneten lévő” Varró Eszter.

„Nagyjából adta magát a keret – felelte Cseh Sándor lapunk kérdésére, hogy közel áll-e ahhoz, hogy megtalálja a válogatott stabil összeállítását. – A csapaton belüli esetleges átrendeződések később kiderülnek, a rutinosak mellett szeretném, ha még folyamatosan beépülnének fiatal játékosok a csapatba, de jövő tavasszal vagy ősszel biztosan nem lesz már akkora átalakítás, mint idén. A közös munka nagyszerű, nagyon motiváltak és szorgalmasak a lányok, akik a játékban egyszerre kellően pimaszok és eközben maximálisan tisztelettudóak is. Az edzésmunkáról csak jót tudok mondani – hamarosan jönnek az ellenfelek is, és a felkészülési meccsekből származnak majd a pontos pozitív és negatív visszajelzések, amelyek alapján dolgozhatunk tovább.”

Szembetűnő, hogy míg a férfiak sokat utaznak – június közepén Nápolyban az olaszokkal (12–13) és Rijekában a horvátokkal (14–11) is játszottak edzőmeccset, és a június 27–29-i Benu-kupát is megelőzte a szicíliai felkészülési torna –, a nők a hazai tréningezésre fektették a hangsúlyt, a program része volt a két héttel ezelőtti sukorói edzőtábor is. Cseh Sándor rámutatott, hogyan alakult ki a program, amelyben elég lehetősége lesz csapatának a felkészülési találkozókra.

A férfiválogatottat megelőzően – mely június 27–29. között játszik a Benu-kupán – a női nemzeti csapat is hivatalos hazai felkészülési tornán, a Seat-kupán méreti meg magát június 24–26. között. Keszthelyi Ritáék kedden Új-Zélanddal, szerdán a 2023-as fukuokai vb-győztes Hollandiával mérkőznek meg, míg csütörtökön Görögországgal csapnak össze – minden magyar meccs 20 órakor kezdődik, az első kettőt a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában, utóbbit a Hajós Alfréd Sportuszodában rendezik meg. A legfontosabb a görög csapat elleni erőpróba lesz, hiszen a világkupa-selejtezőben (10–14) és a vk-finálé döntőjében (9–13) is vereséget szenvedtünk tőle, valamint csoportellenfelünk lesz a szingapúri világbajnokságon. Alaposan rákészülhetünk a görögökre a vb előtt

„A program összeállításában a szakmai szempont a fő, és látni kell, hogy a női mezőnyben kicsit nehezebb lekötni az edzőmeccseket, hiszen a nagy ellenfelek többsége messze van, és többen közülük már egy évre előre lefoglaltak edzőtáborokat. Egyébként is szerettem volna, ha aránylag sokáig tudunk itthon készülni a bő kerettel: kincset ér minden nap, amelyet a kerettel töltök, hiszen a következő évekre is készülünk. Úgy alakítottuk ki a programot, hogy Seat-kupa-ellenfeleinkkel a torna előtt és után is játszunk. Tehát lesz összesen kilenc edzőmeccsünk, ami nem kevés, ráadásul ezt kilenc nap alatt játsszuk le – ritka az ilyen, de ebből igyekszünk kihozni a legtöbbet. Emellett a vb helyszínére, Szingapúrba utazásunkat követő napokra is szerveztünk két-három meccset.”

Cseh Sándor – aki 2023 szeptemberében Mihók Attilával vette át a női válogatott irányítását Bíró Attilától, tavaly novembertől pedig egyedül kapitány – arról is beszélt, a június 24–26. közötti Seat-kupa felkészülési torna után hirdetné ki az ázsiai vb-n szereplő együttest.

„Terveim szerint a Seat-kupát a bő kerettel viszem végig. Fekete Flórával és Petik Pannával is beszéltem a napokban, ám ők ezen a héten az universiadeválogatotthoz csatlakoznak. Nagyon jó, hogy Schmuck Tünde is velünk gyakorolt, fiatal, tehetséges kapus – ő kereten kívüli meghívott, e héttől szabadságot kap, és így maradunk húszan. A torna után viszont kihirdetném a vébécsapatot, mert azt is szeretném, hogy egy-két kétkapus meccset mindenképpen külön játsszanak az utazó játékosok. A válogatott építésének folyamatában nagyon sokat számít a szingapúri világbajnokság, ennélfogva már a Seat-kupán sem szeretném elvetni az eredménykényszert, különben nem fejlődünk – nem a »majdban« hiszek, hanem a »mostban«. Két fő célom van: hozzuk ki minden egyes meccsen a legjobbat magunkból, illetve szeretném, ha a 2027-es budapesti vizes vb-re és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára már úgy fordulnánk rá, hogy megvan a stabil váza a csapatnak, amelyen lehetőleg már csak keveset alakítanék.”

A szingapúri vizes világbajnokság vízilabdaprogramját július 11–25. között bonyolítják le.